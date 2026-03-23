Bức ảnh 'toát ra mùi tiền' của C. Ronaldo và vợ sắp cưới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Bức ảnh 'toát ra mùi tiền' của C. Ronaldo và vợ sắp cưới

Sự kiện: Cristiano Ronaldo

Trong bức ảnh không lộ mặt, bạn gái Ronaldo hướng sự chú ý đến siêu xe và những món trang sức xa xỉ, với tổng giá trị lên đến 15 triệu bảng Anh.

Trên Instagram hôm 22/3, Georgina Rodríguez - vợ sắp cưới của ngôi sao bóng đá C. Ronaldo - đăng khoảnh khắc "ăn tối cùng người yêu thương" và check in tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong ảnh, cặp sao để lộ siêu xe và trang sức đính kim cương xa xỉ.

Bức ảnh trị giá 15 triệu bảng Anh của C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodríguez.

Bức ảnh trị giá 15 triệu bảng Anh của C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodríguez.

Theo Mail, Ronaldo đặt tay trên vô lăng của chiếc Bugatti Centodieci trị giá 10,1 triệu bảng Anh (hơn 300 tỷ đồng). Anh đeo đồng hồ Patek Philippe nạm kim cương 5719/10G có giá gần 525.000 bảng Anh (khoảng 16 tỷ đồng).

Còn vị hôn thê của anh đeo chiếc Patek 7118/1450R, trị giá khoảng 330.000 bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng). Người đẹp cũng đeo nhẫn đính hôn có viên kim cương "khổng lồ", có giá ước tính khoảng 4,5 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ đồng). Khi đăng bức ảnh trên story, Georgina còn chèn nhạc là ca khúc Diamonds của Rihanna.

Cặp sao thường di chuyển bằng chuyên cơ riêng, check in những khu nghỉ dưỡng xa hoa, đắt đỏ.

Cặp sao thường di chuyển bằng chuyên cơ riêng, check in những khu nghỉ dưỡng xa hoa, đắt đỏ.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, có hai con chung, danh thủ 40 tuổi và người mẫu kém 9 tuổi thông báo đính hôn hôm 11/8/2025. Cặp sao từng trải qua nỗi đau khi bé trai Angel mất ngay sau khi chào đời vào năm 2022. C.Ronaldo có con trai cả Cristiano Jr. 15 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Georgina hiện có khối tài sản khoảng 20 triệu USD. Ngoài thu nhập khủng từ phim tài liệu I Am Georgina, bà mẹ hai con kiếm bộn tiền từ việc đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng xa xỉ trên Instagram, với mỗi bài đăng, người đẹp có thể "bỏ túi" 100.000 USD. Những năm gần đây, Georgina thường được so sánh với tỷ phú Kim, khi vóc dáng lẫn phong cách thời trang có phần tương đồng với người đứng đầu đế chế Kardashian. Cô được nhiều thương hiệu săn đón, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, có những chuyến du lịch xa hoa. Cô còn cùng siêu sao Bồ Đào Nha điều hành công việc kinh doanh trung tâm cấy tóc với doanh thu khoảng 10,5 triệu USD hàng năm.

Gia đình nhỏ của C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Gia đình nhỏ của C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Cuối năm 2025, C. Ronaldo được công bố là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, Cristiano Ronaldo đang có khối tài sản 1,3 tỷ USD - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton. Hồi tháng 6, anh ký hợp đồng trị giá gần 700 triệu USD với đội bóng của Arab Saudi, hưởng lương 245 triệu USD mỗi năm - tức 4,67 triệu USD mỗi tuần, hay 670.000 USD mỗi ngày. Tiền đạo 40 tuổi cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD.

C. Ronaldo hiện cũng sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Dubai (UAE), Riyadh (Saudi Arabia); Madrid và Marbella (Tây Ban Nha), Tuscany (Italy), Lisbon và Madeira (Bồ Đào Nha) và Anh. Hồi tháng 12/2025, anh và vị hôn thê tậu liền hai biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang trên hòn đảo tư nhân ở Biển Đỏ, thuộc Saudi Arabia. Cặp sao còn vừa hoàn thành siêu biệt thự 25 triệu Euro (khoảng 777 tỷ đồng) ở Bồ đào Nha, được đánh giá có quy mô lớn nhất cả nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duk Sun

Nguồn:

-23/03/2026 12:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN