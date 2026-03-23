Bức ảnh 'toát ra mùi tiền' của C. Ronaldo và vợ sắp cưới

Trên Instagram hôm 22/3, Georgina Rodríguez - vợ sắp cưới của ngôi sao bóng đá C. Ronaldo - đăng khoảnh khắc "ăn tối cùng người yêu thương" và check in tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong ảnh, cặp sao để lộ siêu xe và trang sức đính kim cương xa xỉ.

Bức ảnh trị giá 15 triệu bảng Anh của C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodríguez.

Theo Mail, Ronaldo đặt tay trên vô lăng của chiếc Bugatti Centodieci trị giá 10,1 triệu bảng Anh (hơn 300 tỷ đồng). Anh đeo đồng hồ Patek Philippe nạm kim cương 5719/10G có giá gần 525.000 bảng Anh (khoảng 16 tỷ đồng).

Còn vị hôn thê của anh đeo chiếc Patek 7118/1450R, trị giá khoảng 330.000 bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng). Người đẹp cũng đeo nhẫn đính hôn có viên kim cương "khổng lồ", có giá ước tính khoảng 4,5 triệu bảng Anh (gần 160 tỷ đồng). Khi đăng bức ảnh trên story, Georgina còn chèn nhạc là ca khúc Diamonds của Rihanna.

Cặp sao thường di chuyển bằng chuyên cơ riêng, check in những khu nghỉ dưỡng xa hoa, đắt đỏ.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, có hai con chung, danh thủ 40 tuổi và người mẫu kém 9 tuổi thông báo đính hôn hôm 11/8/2025. Cặp sao từng trải qua nỗi đau khi bé trai Angel mất ngay sau khi chào đời vào năm 2022. C.Ronaldo có con trai cả Cristiano Jr. 15 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Georgina hiện có khối tài sản khoảng 20 triệu USD. Ngoài thu nhập khủng từ phim tài liệu I Am Georgina, bà mẹ hai con kiếm bộn tiền từ việc đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng xa xỉ trên Instagram, với mỗi bài đăng, người đẹp có thể "bỏ túi" 100.000 USD. Những năm gần đây, Georgina thường được so sánh với tỷ phú Kim, khi vóc dáng lẫn phong cách thời trang có phần tương đồng với người đứng đầu đế chế Kardashian. Cô được nhiều thương hiệu săn đón, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, có những chuyến du lịch xa hoa. Cô còn cùng siêu sao Bồ Đào Nha điều hành công việc kinh doanh trung tâm cấy tóc với doanh thu khoảng 10,5 triệu USD hàng năm.

Gia đình nhỏ của C. Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Cuối năm 2025, C. Ronaldo được công bố là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, Cristiano Ronaldo đang có khối tài sản 1,3 tỷ USD - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton. Hồi tháng 6, anh ký hợp đồng trị giá gần 700 triệu USD với đội bóng của Arab Saudi, hưởng lương 245 triệu USD mỗi năm - tức 4,67 triệu USD mỗi tuần, hay 670.000 USD mỗi ngày. Tiền đạo 40 tuổi cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD.

C. Ronaldo hiện cũng sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Dubai (UAE), Riyadh (Saudi Arabia); Madrid và Marbella (Tây Ban Nha), Tuscany (Italy), Lisbon và Madeira (Bồ Đào Nha) và Anh. Hồi tháng 12/2025, anh và vị hôn thê tậu liền hai biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang trên hòn đảo tư nhân ở Biển Đỏ, thuộc Saudi Arabia. Cặp sao còn vừa hoàn thành siêu biệt thự 25 triệu Euro (khoảng 777 tỷ đồng) ở Bồ đào Nha, được đánh giá có quy mô lớn nhất cả nước.