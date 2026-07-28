HLV Mourinho tái thiết Real Madrid: Bài toán tân binh & dấu hỏi triết lí mới

Real Madrid chưa giải quyết xong bài toán nhân sự

Cho đến thời điểm hiện tại, đội hình Real Madrid chưa hoàn tất và nhiều thay đổi vẫn có thể diễn ra từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. "Đội bóng Hoàng gia" đang tiến hành các cuộc đàm phán với RB Leipzig để chiêu mộ Yan Diomande.

Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà được cho là chỉ còn cách Real một bước và nếu thương vụ hoàn tất, anh sẽ trở thành tân binh thứ 5 dưới thời HLV trưởng Jose Mourinho dẫn dắt. Những cái tên cập bến sân Bernabeu trước đó gồm Marc Cucurella ( 60 triệu euro), Ibrahima Konate, Bernardo Silva (chuyển nhượng tự do), Denzel Dumfries (20 triệu euro).

HLV Mourinho vẫn cần mua thêm lẫn bán bớt cầu thủ để hoàn thiện đội hình Real

Tuy nhiên, đây có thể chưa phải bản hợp đồng cuối cùng của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng này. Bên cạnh Diomande, Rodri cũng được nhắc đến nhiều suốt những ngày qua. Dù vậy, Real tiếp tục phủ nhận việc tiến hành bất kỳ động thái nào liên quan đến tiền vệ người Tây Ban Nha.

Theo Diario AS, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có diễn biến nào ngoài việc Rodri được cho là mong muốn trở lại LaLiga và Real Madrid là một trong những lựa chọn.

Quan điểm của ban lãnh đạo Real về khả năng này cũng có sự thay đổi. Nếu vài tuần trước, câu trả lời được đưa ra là lời từ chối dứt khoát, thì hiện tại được chuyển thành: “thị trường sẽ mở cửa đến khi tháng 9 đến và nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng hiện tại chưa có gì xảy ra” (Theo AS).

Một số nhân vật trong nội bộ Real Madrid vẫn ủng hộ khả năng tiến hành đàm phán, nhưng chưa nhận được phản hồi cần thiết để thương vụ có thể bắt đầu.

HLV Mourinho cần nhân sự để xây dựng lối chơi mới

Sau khi trở lại Real, HLV Mourinho muốn xây dựng đội bóng có lối chơi tốc độ và trực diện. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hài lòng với lực lượng hiện có, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng cường đội hình và tiếp tục điều chỉnh nhân sự để tìm ra công thức phù hợp nhất.

Điều đó đồng nghĩa, đội hình Real Madrid còn có thêm những thay đổi bên cạnh các thương vụ đã được xác định. Các cầu thủ cũng dần trở lại sau khi tham dự World Cup, bắt đầu nắm được những yêu cầu của HLV cũng như định hướng từ CLB.

Trong mọi trường hợp, Real Madrid cần thanh lý một số cầu thủ nếu muốn mở đường cho những bản hợp đồng mới, đặc biệt ở tuyến giữa.

Ở vị trí tiền vệ, đội bóng đã đưa về Bernardo Silva mà chưa có cầu thủ nào phải ra đi. Ngoài việc Ceballos chính thức chia tay, Tchouameni đang lọt vào tầm ngắm của MU bất chấp thông tin cầu thủ người Pháp đạt thỏa thuận miệng gia hạn hợp đồng.

Tương lai của Vinicius là dấu hỏi

Vinicius và hàng loạt cầu thủ phải quyết định tương lai

Nếu thương vụ Diomande (hoặc Rodri) được hoàn tất, sự chú ý sẽ chuyển sang Vinicius. Cầu thủ người Brazil dự kiến trở lại trong những ngày tới. Ban lãnh đạo Real Madrid muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề liên quan đến việc anh tiếp tục ở lại hay rời CLB.

Việc tình trạng hiện tại kéo dài, trong khi hợp đồng đang bước vào giai đoạn cuối, không phù hợp với định hướng của ban lãnh đạo Real Madrid.

Bên cạnh Vinicius, những Asencio, Gonzalo, Mastantuono, Brahim và Camavinga cũng phải giải quyết tương lai của mình.

Brahim và Camavinga đã thể hiện rõ mong muốn tiếp tục khoác áo Real Madrid. Trong khi đó, Asencio muốn thay đổi tình thế hiện tại nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn. Người đại diện của trung vệ này - Jorge Mendes - đang tìm kiếm bến đỗ mới cho anh.

Gonzalo và Mastantuono cũng được cho là sẽ rời Real Madrid trong những ngày tới, nhưng theo 2 hình thức khác nhau: Gonzalo được bán đứt, còn Mastantuono ra đi theo dạng cho mượn.