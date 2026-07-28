Real Madrid chi 60 triệu euro hỏi mua Rodri, coi chừng bị Barcelona "hớt tay trên"

Real Madrid chuẩn bị gửi đề nghị chiêu mộ Rodri

Theo nhà báo Nico Schira, Real Madrid đang chuẩn bị gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá khoảng 50-60 triệu euro để chiêu mộ Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man City vì muốn gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nguồn tin cũng cho biết Rodri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Real Madrid về bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030.

Real Madrid theo đuổi Rodri sau màn trình diễn xuất sắc của anh tại World Cup 2026

Man City từ trước đến nay luôn được đánh giá là đội bóng sẵn sàng tạo điều kiện cho cầu thủ ra đi nếu họ bày tỏ mong muốn, đặc biệt trong giai đoạn Pep Guardiola còn nắm quyền. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi kể từ khi Enzo Maresca tiếp quản băng ghế huấn luyện. Chiến lược gia người Italia chắc chắn không muốn đánh mất một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Dẫu vậy, mong muốn ra đi của Rodri đang đóng vai trò then chốt giúp các bên tiến gần hơn tới tiếng nói chung trong mùa hè này. Theo trang Okdiario (Tây Ban Nha), Real Madrid kỳ vọng mức phí chuyển nhượng sẽ không vượt quá 45 triệu euro, trong khi Man City định giá tiền vệ 30 tuổi ở khoảng 65 triệu euro. Khoảng cách giữa hai bên vì thế không còn quá lớn.

Trước thềm World Cup, Rodri không nằm trong danh sách những mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của Real Madrid. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của anh tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, cùng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”, đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thay đổi quan điểm.

Để có đủ nguồn lực tài chính chiêu mộ Rodri, Real Madrid có thể sẽ phải bán bớt cầu thủ, đặc biệt nếu họ hoàn tất thương vụ Yan Diomande từ Leipzig với mức phí được cho là "vượt xa" 100 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa Aurelien Tchouameni hoặc Eduardo Camavinga có thể phải ra đi.

Barcelona nhảy vào cuộc đua

Khi mọi thông tin đều hướng tới khả năng Rodri cập bến Real Madrid, cái tên Barcelona bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha. Trên chương trình Tot Costa của Catalunya Radio, nhà báo Oriol Domenech cho biết Barcelona nhận thấy họ vẫn cần bổ sung một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, trong bối cảnh Frenkie De Jong dính chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng, và đã liên hệ để tìm hiểu tình hình của Rodri.

"Barcelona hy vọng De Jong sẽ trở lại với trạng thái tốt nhất, nhưng họ cũng cho rằng Barcelona vẫn thiếu một tiền vệ phòng ngự. Đội bóng đã gọi điện để tìm hiểu về những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Không có gì bất ngờ khi Barcelona hỏi về Rodri và tình hình hiện tại của cậu ấy", Domenech chia sẻ.

Dẫu vậy, Domenech cũng thừa nhận Real Madrid đang nắm lợi thế về mặt tài chính. Domenech nhận định: "Nhìn vào cách Real Madrid chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, sẽ không dễ để Barcelona giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này".

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã mạnh tay đầu tư sau khi Florentino Perez tái đắc cử chức chủ tịch, với các bản hợp đồng gồm Marc Cucurella (55 triệu euro), Denzel Dumfries (20 triệu euro), thương vụ Yan Diomande sắp hoàn tất với giá 120 triệu euro, cùng hai tân binh theo dạng chuyển nhượng tự do là Ibrahima Konate và Bernardo Silva.

Trên thực tế, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid từng chần chừ trong việc chiêu mộ Rodri bởi tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những cam kết tranh cử của đối thủ Enrique Riquelme. Tuy nhiên, ông đã thay đổi lập trường trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ các CĐV Real Madrid cũng như ngay trong nội bộ CLB, khi ai cũng nhận thấy đội bóng của HLV Jose Mourinho đang thiếu một tiền vệ tổ chức lối chơi.