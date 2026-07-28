Mourinho thanh lọc không thương tiếc dàn sao Real, Vinicius bỏ tập mơ tới Arsenal

Real Madrid thanh lọc đội hình

Việc Real Madrid đón nhiều tân binh khiến họ phải đẩy mạnh kế hoạch thanh lọc lực lượng. Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Endrick và Franco Mastantuono là những cái tên có nguy cơ bật bãi.

Asencio đã tập luyện với cường độ rất cao nhằm cải thiện thể lực với mục tiêu duy nhất là thuyết phục Mourinho giữ mình ở lại. Anh muốn đảo ngược một mùa giải đầy khó khăn. Tuy nhiên, quan điểm đó không trùng với suy nghĩ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mourinho đang làm cách mạng ở Real Madrid

Mourinho coi việc chiêu mộ thêm trung vệ là ưu tiên và cho rằng đội hình cần được điều chỉnh để tạo chỗ cho tân binh. Trong bối cảnh đó, Asencio trở thành cái tên dễ ra đi nhất và Real Madrid đang nghiên cứu nhiều phương án thay thế khác nhau.

Trong khi đó, Camavinga vẫn nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ các CLB Anh. Real Madrid hiểu rằng nếu bán được Camavinga với mức giá cao, đội bóng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự mà Mourinho coi là mắt xích không thể thiếu.

Gonzalo lại được Mourinho ưu ái dù từng có thời điểm muốn rời sân Bernabeu. "Người đặc biệt" đánh giá cao Gonzalo ở khả năng làm tường, tranh chấp với các trung vệ, không chiến và mang đến phương án tấn công khác biệt khi đội bóng cần thay đổi cách chơi.

Quyết định này tác động trực tiếp đến Endrick. Tiền đạo người Brazil một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh cần được thi đấu thường xuyên để tiếp tục phát triển, nhưng sự cạnh tranh trên hàng công Real Madrid vẫn vô cùng khốc liệt.

Còn với Franco Mastantuono, anh đã gây ấn tượng rất mạnh với Mourinho ngay từ những buổi tập đầu tiên. Những gì ngôi sao người Argentina thể hiện đã đáp ứng mọi kỳ vọng mà CLB đặt ra và Real Madrid vẫn tuyệt đối tin tưởng vào cầu thủ được xem là tương lai của sân Bernabeu. Chính vì vậy, một phương án từng rất ít được nhắc đến nay lại ngày càng được cân nhắc nghiêm túc: tìm cho Mastantuono một bến đỗ theo dạng cho mượn để anh được thi đấu thường xuyên.

Vinicius bỏ tập

Vinicius chưa trở lại tập luyện cùng Real Madrid trong tuần này, trong bối cảnh tương lai của anh tại sân Santiago Bernabeu tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Arsenal được cho là đang rất quyết tâm chiêu mộ tuyển thủ Brazil trong mùa hè năm nay, khi ngôi sao 26 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ban đầu, Vinicius được dự kiến hội quân cùng Real Madrid trong tuần này để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, kế hoạch đó đã thay đổi. Thông tin Arsenal quan tâm đến tiền đạo người Brazil xuất hiện chỉ ít ngày trước thời điểm anh dự kiến trở lại đại bản doanh CLB.

Tương lai bất định của Vinicius

Arsenal sẵn sàng chi tiền ngay trong mùa hè này nếu thương vụ trở nên khả thi. Khả năng chuyển nhượng xảy ra sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc Vinicius và Real Madrid có đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng hay không.

Nếu tới Arsenal, Vinicius mong muốn được tăng lương thêm khoảng 4 triệu bảng mỗi năm, qua đó nâng mức lương thực nhận lên khoảng 17 triệu bảng/năm. Với mức thuế thu nhập 45% tại Anh, để nhận đủ khoản tiền này, anh sẽ cần hưởng mức lương khoảng 600.000 bảng mỗi tuần.