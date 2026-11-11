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Rộ tin MU đạt thỏa thuận với Pochettino, Carrick tới sân tập chờ phán quyết

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Michael Carrick có mặt từ rất sớm trong ngày phán quyết của mình tại Man United.

   

Carrick tới sớm và chuẩn bị nhận trát sa thải

Hôm nay (11/11) có thể là ngày cuối cùng của Michael Carrick tại Man United trên cương vị HLV trưởng. Hàng loạt nguồn tin uy tín như The Athletic, Telegraph, Dailymail, Talksport hay BBC đều khẳng định ông thầy người Anh sẽ nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo đội bóng chỉ sau vài giờ nữa.

Carrick sớm có mặt tại trung tâm huấn luyện của MU

Carrick sớm có mặt tại trung tâm huấn luyện của MU

Trước đó, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada đã thông qua việc sa thải Carrick trong buổi họp diễn ra trong ngày 8/11 và chỉ chờ cuộc họp với chủ tịch Jim Ratcliffe tại Monaco để biến quyết định này thành sự thật. Theo một số nguồn tin, buổi họp ấy sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (11/11).

Michael Carrick vẫn khá bình thản. Ông thầy người Anh có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington vào lúc 7h45 phút sáng 11/11 (theo giờ địa phương) để chỉ đạo buổi tập như bình thường. Chừng nào chưa có tuyên bố, Carrick vẫn là HLV trưởng của Man United.

Man United đã đạt thỏa thuận với Pochettino

Theo tờ Athletic, Man United đã đạt thỏa thuận với Mauricio Pochettino. Nguồn tin cho biết giới thượng tầng của "Quỷ đỏ" đã dành nguyên một ngày thứ ba (10/11) để tập trung đàm phán các điều khoản với ông thầy người Argentina. Mặc dù có một vài điểm khác biệt nhưng đôi bên vẫn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

MU đã đạt thỏa thuận với Pochettino

MU đã đạt thỏa thuận với Pochettino

Tuy nhiên, Man United vẫn chưa liên hệ với LĐBĐ Mỹ, đơn vị chủ quản của Pochettino hiện tại. Được biết, phí phá vỡ hợp đồng của cựu HLV Tottenham và Chelsea rơi vào khoảng 10 triệu USD, tương đương khoảng 7,4 triệu bảng. Con số này sẽ còn cao hơn nữa bởi Pochettino muốn đem bộ sậu của mình tới sân Old Trafford.

Trong đợt tập trung ĐTQG tháng 11, ĐT Mỹ sẽ có 2 trận đấu giao hữu với ĐT Haiti. Trận đầu tiên diễn ra vào lúc 4h30 ngày 15/11. Hiện tại, Pochettino cùng các đồng sự vẫn đang chuẩn bị cho trận đấu này. Trong khi đó, Man United có lẽ muốn HLV mới càng sớm càng tốt bởi họ chỉ còn chưa đầy 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ro-tin-mu-dat-thoa-thuan-voi-pochettino-car...

-11/11/2026 16:16 PM (GMT+7)
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