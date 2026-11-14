Hoa hậu Đức bỏ sàn diễn lên sàn võ, thành nữ võ sĩ boxing đẹp nhất thế giới

Từng đăng quang Miss Germany 2022, Tatjana Genrich gây chú ý khi quyết định trở lại với võ đài chuyên nghiệp ở tuổi 33. Rời ánh đèn sân khấu và những bộ ảnh thời trang, người đẹp Đức đang nuôi giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới, mở màn bằng trận ra mắt trước đối thủ Hungary Andrea Hajnal.

Tatjana Genrich gây chú ý khi tái xuất võ đài, biến giấc mơ hoa hậu thành khát vọng vô địch thế giới

Từ hoa hậu, người mẫu đến võ sĩ

Người đẹp 33 tuổi được truyền thông gọi bằng biệt danh “nữ tay đấm quyến rũ nhất thế giới” nhờ ngoại hình nổi bật và những hình ảnh thời trang thu hút trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài của một người mẫu là quá khứ gắn bó với môn thể thao đối kháng từ khá sớm.

Cô bắt đầu tập luyện khi còn ở tuổi thiếu niên, sau quãng thời gian bị bắt nạt tại trường học. Người đẹp từng giành nhiều chức vô địch cấp bang Saxony-Anhalt trước khi tạm dừng thi đấu năm 18 tuổi để tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu.

Năm 2022, Tatjana đăng quang cuộc thi Miss Germany. Cô cũng xây dựng công việc kinh doanh riêng, điều hành một công ty người mẫu với khoảng 80 khách hàng, đồng thời cung cấp các nữ hoạt náo viên (ring girls) cho những sự kiện quyền Anh.

Dù đã rời xa võ đài trong nhiều năm, cựu hoa hậu chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp. Cuối tuần này, cô sẽ chính thức trở lại với trận đấu đầu tiên, gặp Andrea Hajnal, võ sĩ đến từ Hungary, tại quê nhà Magdeburg (Đức).

Giấc mơ vô địch thế giới và thử thách đầu tiên

Tatjana không giấu tham vọng lớn khi bước vào hành trình mới. Chia sẻ với Bild, cô cho biết giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới đã hình thành từ khi còn nhỏ.

"Tất nhiên, thi đấu chuyên nghiệp là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhưng tôi không nghi ngờ đây là bước đi đúng đắn. Tôi đã trải qua nhiều đau đớn trong các buổi đấu tập, nhưng điều đó là cần thiết. Tham vọng và ý chí của tôi rất mạnh mẽ", cô chia sẻ.

Nữ võ sĩ thừa nhận vẫn còn một chút việc phải hoàn thành trước trận ra mắt, trong đó có mục tiêu giảm thêm 1 kg. Dù vậy, cô khẳng định đang có thể trạng tốt và cảm thấy hào hứng trước thử thách mới.

Người trực tiếp huấn luyện cô là Dirk Dzemski. HLV này đánh giá học trò tiến bộ đáng kể, ham học hỏi và đôi khi tập luyện đến mức cầu toàn. Ông khuyên cô cần giữ sự bình tĩnh, tập trung thi đấu thay vì quá đặt nặng việc phải thể hiện hoàn hảo.

Cựu Hoa hậu Đức cũng được kỳ vọng trở thành gương mặt đại diện của SES Boxing, đơn vị quảng bá quyền Anh có trụ sở tại Magdeburg và tích cực hỗ trợ các võ sĩ nữ. Nhà quảng bá Ulf Steinforth đánh giá cô sở hữu cá tính cùng ngoại hình phù hợp để trở thành hình mẫu trong làng thể thao này.

Dẫu vậy, sức hút truyền thông hay danh hiệu sắc đẹp không thể thay thế thành tích trên võ đài. Trận đấu với Andrea Hajnal sẽ là bài kiểm tra đầu tiên để người đẹp Đức chứng minh khả năng sau khi chuyển hướng sự nghiệp. Hành trình từ sàn diễn đến giấc mơ vô địch thế giới vì thế mới thực sự bắt đầu.

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