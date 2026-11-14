MU sụp đổ thời Carrick, thượng tầng hỗn loạn

Thành tích của MU dưới thời HLV Carrick

Carrick sớm biết mình hết cơ hội

Trong những ngày cuối cùng tại Manchester United, Michael Carrick vẫn đến trung tâm huấn luyện Carrington trước 8 giờ sáng, tiếp tục công việc như suốt gần hai thập kỷ gắn bó với CLB. Tuy nhiên, tương lai của ông gần như đã được định đoạt sau thất bại 0-3 trước Bournemouth.

Ban lãnh đạo Man United từng tạm hoãn quyết định sa thải để có thêm thời gian tìm người thay thế. Theo các nguồn tin thân cận với phòng thay đồ, Carrick đã bị bỏ mặc trong lúc CLB bí mật xúc tiến kế hoạch bổ nhiệm Mauricio Pochettino.

Trận hòa Aston Villa 4-4 sau đó trở thành giọt nước tràn ly. Việc đội bóng có nguy cơ rơi xuống nhóm xuống hạng là điều giới chủ không thể chấp nhận.

Carrick từng tạo nên cuộc hồi sinh ấn tượng sau khi thay thế Ruben Amorim, giúp Man United giành vị trí thứ ba và vé dự Champions League. Thành công ấy giúp ông được trao hợp đồng hai năm hồi tháng 5. Nhưng chưa đầy 10 tháng sau, triều đại của cựu tiền vệ người Anh đã kết thúc.

MU thi đấu quá tệ

Thành tích sa sút, chiến thuật bị nghi ngờ

Man United khởi đầu mùa giải bằng thất bại trước Hull City, đội bóng vừa thăng hạng. Sau đó, họ liên tiếp đánh rơi điểm bởi những bàn gỡ muộn của Everton và Tottenham, thua Man City dù đối thủ chỉ còn 10 người, đồng thời bị Brighton loại khỏi League Cup sau khi dẫn trước hai bàn.

Ở đấu trường châu Âu, những thất bại trước Atletico Madrid và Como càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Riêng bốn trận cuối cùng của Carrick, Man United để thủng lưới tới 15 bàn.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ quá trình chuẩn bị thiếu ổn định sau mùa hè có World Cup, cùng hàng loạt chấn thương. Một số cầu thủ không hài lòng với chất lượng tập luyện dưới thời Carrick. Những người khác cho rằng sơ đồ 4-2-4 thiên về kiểm soát bóng không phù hợp với lực lượng hiện tại.

Carrick cũng bị chỉ trích vì ít trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Harry Amass không được sử dụng dù đội bóng thiếu hậu vệ trái, trong khi Shea Lacey chỉ được trao cơ hội khi mọi chuyện đã quá muộn.

Tuy nhiên, đổ toàn bộ trách nhiệm lên Carrick là thiếu công bằng. Man United còn đối diện những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý và chuyển nhượng.

Thượng tầng MU đấu đá và hỗn loạn

Phòng thay đồ rạn nứt, lãnh đạo đấu đá

Man United không đáp ứng được những yêu cầu quan trọng của Carrick trên thị trường chuyển nhượng. Elliot Anderson, mục tiêu hàng đầu ở tuyến giữa, không thể cập bến Old Trafford. Đội bóng cũng chậm bổ sung phương án dự phòng cho Luke Shaw và Benjamin Sesko, khiến những chấn thương của hai cầu thủ này càng trở nên tai hại.

Hậu trường CLB xuất hiện cuộc đấu đá giữa giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell về người kế nhiệm Carrick. Các nguồn tin thân cận với gia đình Glazer cũng tiết lộ sự bất mãn ngày càng tăng đối với cách Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos điều hành đội bóng.

Mâu thuẫn còn lan rộng sang phòng thay đồ. Lisandro Martinez công khai thất vọng với công tác tuyển dụng của CLB, cho rằng anh kỳ vọng nhiều hơn ở Wilcox. Youri Tielemans chỉ đáp lại bằng câu "không bình luận", nhưng hai cầu thủ được cho là đã tranh cãi trên chuyến bay trở về Manchester.

Đội trưởng Bruno Fernandes sau đó cũng công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật của Carrick sau thất bại tan nát trên sân Como. Hai người phải tổ chức một cuộc gặp riêng để giải quyết bất đồng.

Carrick vốn thường xuyên bảo vệ học trò trước những lời chỉ trích về thái độ thi đấu. Tuy nhiên, phát biểu "nếu không chạy lên phía trước và không chạy về phía sau, các bạn sẽ không thể chiến thắng" cho thấy sự thất vọng của ông với chính các cầu thủ.

Khó khăn đang chờ HLV Pochettino

Pochettino nhận lại chiếc ghế đầy áp lực

Một điểm yếu khác của Carrick là phong cách chỉ đạo có phần thụ động bên đường biên. Ông thường đứng quan sát với vẻ điềm tĩnh, trái ngược với những HLV giàu năng lượng như Unai Emery, Roberto De Zerbi hay Diego Simeone.

"Một người không khiến ai khó chịu, nhưng cũng chẳng truyền cảm hứng cho bất kỳ ai", một nguồn tin từ phòng thay đồ nhận xét.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn dành nhiều sự cảm thông cho Carrick, bởi ông không chỉ bị các cầu thủ làm thất vọng mà còn phải gánh chịu những vấn đề từ thượng tầng. Những tiếng la ó nhắm vào Ratcliffe và ban lãnh đạo, cùng cảnh tượng cổ động viên quay sang chỉ trích cầu thủ sau trận Bournemouth, cho thấy sự bất mãn đã lên đến đỉnh điểm.

Carrick rời Old Trafford trong tiếng hát tri ân từ khán đài Stretford End. Ông là người từng có nhiều năm cống hiến cho Man United, nhưng cuối cùng không thể đáp ứng yêu cầu của chiếc ghế HLV trưởng.

Giờ đây, Mauricio Pochettino sẽ tiếp quản một tập thể đầy bất ổn. Những vấn đề về nhân sự, phòng thay đồ và bộ máy lãnh đạo vẫn còn nguyên. Chiếc ghế nóng tại Old Trafford vì thế tiếp tục là thử thách đầy khắc nghiệt.