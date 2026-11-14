Pochettino phải khắc phục điểm yếu lớn nhất của Carrick nếu muốn vực dậy MU

Pochettino không thể đi vào vết xe đổ của Carrick

Một trong những quyết định đúng đắn của Carrick trong thời gian dẫn dắt MU, và ông đã có không ít quyết định như vậy, là giải tán nhóm thủ lĩnh do người tiền nhiệm Ruben Amorim thành lập. Không rõ bằng cách nào Amorim có thể tìm ra tới 6 thủ lĩnh trong đội hình, gồm Bruno Fernandes, Harry Maguire, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez và Tom Heaton.

Có lẽ Carrick đã mắc sai lầm khi quá thân thiện và dễ dãi với các cầu thủ MU

Carrick đã chấm dứt mô hình này. Những hành động sau đó của một số thành viên càng cho thấy đây là quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, điều Carrick đáng lẽ phải làm là thay thế nhóm thủ lĩnh ấy bằng một mô hình khác. Một nhóm lãnh đạo chỉ có 1 thành viên chính là HLV trưởng.

Carrick cũng từng có những thời điểm thể hiện sự quyết đoán. Ông không ngần ngại kỷ luật Martinez và Bruno Fernandes vì những phát ngôn mà ông rõ ràng cho là thiếu thận trọng. Nhà cầm quân 45 tuổi cũng sẵn sàng đưa ra những quyết định nhân sự gây tranh cãi. Dù vậy, thật khó tránh khỏi câu hỏi liệu Carrick có quá bao bọc các học trò khi mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng.

Cũng khó tránh khỏi nghi vấn liệu ông có quá dễ dãi với các cầu thủ sau khi họ thi đấu hiệu quả trong 17 trận dưới quyền mình ở mùa giải trước.

Các cầu thủ đã thể hiện phong độ xuất sắc dưới thời Carrick, nhưng khi trở lại chuẩn bị cho mùa giải này, vốn lẽ ra là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng, họ lại cho thấy sự tự mãn và nền tảng thể lực không đảm bảo. Những pha tranh chấp thiếu quyết liệt, các tình huống đấu tay đôi thiếu sự quyết liệt và khả năng đoạt lại bóng cũng không còn sự khẩn trương cần thiết.

Carrick đáng lẽ phải nổi giận trước sự tự mãn của các học trò. Đó là hệ quả của việc chỉ cần chơi tương đối tốt trong nửa mùa giải, đồng thời phản ánh tư duy dường như đã hủy hoại sự nghiệp của rất nhiều cầu thủ MU trong những năm gần đây. Họ nghĩ rằng chỉ cần ký hợp đồng với MU, mọi thứ đã hoàn tất và không còn phải nỗ lực hết mình như trước.

Đây là tâm lý mà mọi HLV của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi đều phải tìm cách chống lại. Tất cả, ở những mức độ khác nhau, đều thất bại trong cuộc chiến đó.

Chờ "bàn tay sắt" của Pochettino

Có lẽ Pochettino sở hữu tinh thần và sự kiên định cần thiết để chiến thắng. Có lẽ ông đủ quyết liệt, thậm chí đủ cứng rắn để làm được điều đó. Pochettino tạo ấn tượng là một người dễ mến, thân thiện, gần gũi và giàu lòng trắc ẩn.

Nhưng hãy nhớ rằng, ông từng là một trung vệ người Argentina thuộc thế hệ bóng đá cũ. Và đó mới là con người mà Pochettino cần thể hiện khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Không khoan nhượng, không nhân nhượng và không được phép quá nhẹ tay.

Đội hình MU hiện tại cần được nghe những lời cảnh tỉnh thẳng thắn. Đội trưởng Bruno Fernandes cần được nhắc nhở rằng hãy chấm dứt những phản ứng thái quá và tập trung vào thi đấu. Hàng tiền vệ đang chơi dưới sức cần được yêu cầu cải thiện thể lực và chạy hết khả năng. Một loạt cầu thủ không đáp ứng kỳ vọng cần hiểu rằng việc ký hợp đồng với MU mới chỉ là điểm khởi đầu cho quá trình nỗ lực thực sự.

Pochettino đang đứng trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn tại MU

Những người lãnh đạo MU bổ nhiệm Pochettino cũng cần nghe những sự thật khó chấp nhận: hàng phòng ngự hiện tại không đáp ứng yêu cầu và cần được tái thiết bằng những khoản đầu tư lớn ngay khi có thể.

Có thể tiếp tục liệt kê rất nhiều vấn đề khác. Chắc chắn Pochettino sẽ xuất hiện với sự hào hứng và thái độ ngoại giao khi chính thức nhậm chức. Ông sẽ dành những lời ghi nhận cho công việc mà Carrick đã thực hiện, như một điều nên làm. Sau tất cả, Carrick đã để lại cho người kế nhiệm một đội hình đủ sức góp mặt tại Champions League.

Pochettino cũng sẽ nói với truyền thông rằng mình mong chờ được hợp tác với các ông chủ và những nhân vật cấp cao khác của đội chủ sân Old Trafford. Nhưng sau những phát biểu đó, Pochettino không thể tiếp tục đóng vai một quý ông dễ dãi.

Ông đã trải qua vài năm gần đây tại Mỹ. Ông hiểu thế nào là một cuộc chơi cứng rắn. Và giờ là lúc Pochettino phải thể hiện điều đó.