HLV Pochettino sắp đến MU, Fernandes & 2 tân binh nguy cơ bật bãi

Pochettino đến MU, dàn sao trẻ đứng trước cơ hội đổi đời

Mauricio Pochettino sẽ chuyển tới Old Trafford thay thế Michael Carrick, trong bối cảnh MU xếp thứ 18 tại Premier League sau 10 vòng đấu, chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận 4 thất bại.

HLV Pochettino sắp đến, sau khi MU đã sa thải HLV Carrick

Pochettino sẽ mang đến triết lý bóng đá giàu năng lượng, đề cao pressing tầm cao và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Điều này có thể tạo ra những thay đổi lớn về nhân sự.

Theo SunSport, Shea Lacey nằm trong nhóm hưởng lợi nhiều nhất. Tài năng 19 tuổi đã ghi bàn trước Brighton tại League Cup và kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Roma. Tốc độ cùng khả năng tạo đột biến của Lacey phù hợp với cách Pochettino phát triển cầu thủ trẻ.

Kobbie Mainoo cũng có thể trở thành nhân tố quan trọng nhờ khả năng dẫn bóng, thoát pressing và hoạt động rộng. Đây là mẫu tiền vệ mà Pochettino từng ưa thích khi dẫn dắt Tottenham và Chelsea.

Lisandro Martinez có cơ hội hồi sinh nhờ lối chơi quyết liệt và khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Trong khi đó, Mason Mount cũng có thể được trọng dụng bởi HLV Pochettino từng muốn giữ anh ở Chelsea năm 2023. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương vẫn là trở ngại lớn với tiền vệ người Anh.

Nhiều cầu thủ MU có thể mất chỗ đứng khi HLV Pochettino đến Old Trafford

Hai tân binh 90 triệu bảng cùng loạt trụ cột nguy cơ mất chỗ

Ở chiều ngược lại, Youri Tielemans và Andrey Santos có thể trở thành những nạn nhân đầu tiên của cuộc cải tổ. Hai tiền vệ được MU chiêu mộ với tổng giá trị 90 triệu bảng nhằm phục vụ lối chơi kiểm soát bóng của Carrick. Tuy nhiên, cả hai bị đánh giá thiếu sự cơ động và khả năng hoạt động liên tục mà Pochettino đòi hỏi.

Harry Maguire cũng đối diện nguy cơ mất suất đá chính. Trung vệ 33 tuổi được Carrick sử dụng trong cả 10 trận Premier League mùa này, nhưng hàng phòng ngự MU đã nhận tới 19 bàn thua. Hạn chế về tốc độ có thể khiến Maguire thất thế trước Leny Yoro hoặc Ayden Heaven.

Luke Shaw, người từng được Pochettino dìu dắt tại Southampton, cũng không chắc giữ được vị trí vì vấn đề thể lực. Patrick Dorgu được đánh giá phù hợp hơn với yêu cầu lên công về thủ liên tục.

Marcus Rashford là trường hợp đáng chú ý khác. Tiền đạo người Anh chưa ghi bàn hay kiến tạo cho MU mùa này. Trong khi đó, thủ môn Senne Lammens cũng chịu áp lực sau những sai lầm gần đây.

Fernandes hoàn toàn có thể phải rời MU, sau khi Carrick mất việc

Bruno Fernandes: Đội trưởng MU không còn bất khả xâm phạm

Bên cạnh những cái tên kể trên, tương lai Bruno Fernandes có thể trở thành bài toán lớn nhất của Pochettino. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang trải qua mùa giải tệ nhất kể từ khi gia nhập MU năm 2020. Phong độ sa sút khiến vai trò thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng của anh bị đặt dấu hỏi.

Ở tuổi 32, Fernandes còn đối diện tương lai hợp đồng bất định. Thỏa thuận hiện tại hết hạn vào tháng 6/2027, dù MU có quyền gia hạn thêm một năm. Theo TEAMtalk, quá trình đàm phán hợp đồng mới đang bế tắc. Fernandes muốn gắn bó đến năm 2030, nhưng hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Xét về chuyên môn, Fernandes vẫn sở hữu khả năng sáng tạo và tố chất thủ lĩnh. Tuy nhiên, hệ thống của Pochettino đòi hỏi tiền vệ tấn công phải duy trì cường độ pressing cao, tích cực di chuyển không bóng và hỗ trợ phòng ngự.

Nếu không cải thiện phong độ, Fernandes hoàn toàn có thể mất vị thế bất khả xâm phạm. Thậm chí, ban lãnh đạo MU có thể phải cân nhắc tương lai đội trưởng trong kế hoạch tái thiết.

Sự xuất hiện của Pochettino vì thế không chỉ mang đến hy vọng hồi sinh MU, mà còn báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng không được bảo đảm vị trí.