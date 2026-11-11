Vì sao sa thải HLV Carrick không giải quyết vấn đề của MU?

MU chuẩn bị sa thải HLV Carrick

Carrick trở thành vật tế thần tiếp theo?

Các đầu báo Anh ngày 10/11 đều khẳng định, ban lãnh đạo MU đi đến thống nhất về việc sẽ sa thải HLV Michael Carrick. Lý do là bởi “Quỷ đỏ” bước vào đợt tập trung ĐTQG tháng 11 với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của HLV Michael Carrick chỉ thắng 1 trong 10 trận tại giải Ngoại hạng Anh, hòa 5 và thua 4 trận. Thành tích tệ hại kể trên khiến “Quỷ đỏ” lập hàng loạt kỷ lục không mong muốn. Theo tờ ESPN, sau cuộc họp ngày 9/11 của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, quyết định cuối cùng là Carrick không tiếp tục công việc sau trận hòa Aston Villa 4-4.

Trước đó, những bất đồng công khai từ Lisandro Martinez và Bruno Fernandes, cùng hàng loạt kết quả đáng thất vọng trước Como, Atletico Madrid, Brighton, Man City và Hull City, khiến vị thế của Carrick ngày càng lung lay. MU cũng liên tục đánh rơi điểm trước Tottenham, Leeds, Fulham và Everton. Gần như không còn con đường để nhà cầm quân người Anh xoay chuyển tình thế.

Điều đáng chú ý là người hâm mộ vẫn dành sự ủng hộ cho Carrick. Ông được cổ động viên vỗ tay động viên khi rời sân sau thất bại trước Bournemouth. Ngược lại, các cầu thủ MU phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội từ khán đài Stretford End sau khi HLV của họ đã đi vào đường hầm tại Old Trafford.

Quá nhiều HLV tài danh đã đến và đi, và cũng có quá nhiều ngôi sao đã thất bại tại Old Trafford

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở băng ghế chỉ đạo

Nhưng ngay cả khi bị sa thải, Michael Carrick thực tế chỉ là “dê tế thần” tiếp theo cho những thất bại mang tính hệ thống của đội bóng.

Ralf Rangnick từng đưa ra nhận định rất chính xác về MU từ năm 2022: "Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Không có gì phức tạp. Bạn thậm chí chẳng cần đeo kính cũng có thể phân tích và nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Điều quan trọng bây giờ là tìm cách giải quyết. Theo tôi, chỉ thực hiện vài điều chỉnh nhỏ hay những thay đổi mang tính mỹ phẩm là không đủ. Trong y học, người ta sẽ gọi đây là một ca phẫu thuật tim hở".

Bốn năm sau phát biểu ấy, MU đã bổ nhiệm Erik ten Hag, Ruben Amorim và Michael Carrick làm HLV chính thức, bên cạnh những nhà cầm quân tạm quyền như Ruud van Nistelrooy và Darren Fletcher.

Chính sách tuyển dụng dưới thời gia đình Glazer lẫn bộ máy điều hành của Sir Jim Ratcliffe đều không tương xứng với vị thế của MU. Lời hứa về một "MU của tương lai" dường như chỉ là lớp vỏ hào nhoáng mà giới chủ dựng lên.

Những huyền thoại như Gary Neville, Roy Keane hay Wayne Rooney đôi khi đưa ra các nhận xét thiếu tính xây dựng, nhưng không thể phủ nhận rằng họ thường nhìn đúng vào những vấn đề của đội bóng.

Các HLV chỉ là những người phải chịu trách nhiệm thay cho sự trì trệ bao trùm CLB và phòng thay đồ. Đáng lo hơn, tập thể MU dường như đang thiếu vắng hoàn toàn những thủ lĩnh thực sự.

Giới chủ MU là những người phải chịu trách nhiệm

Cần cải tổ từ thượng tầng đến phòng thay đồ

Có ý kiến cho rằng nhiệm vụ của HLV là kiểm soát phòng thay đồ, đặc biệt tại MU, nơi nhà cầm quân cần có uy quyền như Sir Alex Ferguson từng làm được bằng cách quản lý “bàn tay sắt”.

Tuy nhiên, bóng đá đã thay đổi rất nhiều trong thời gian ngắn. Cách quản lý cứng rắn như thời Ferguson đôi khi không còn phù hợp, thậm chí có thể phản tác dụng.

Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa các cầu thủ được phép lạm dụng quyền lực và tự do hành động theo ý mình.

Suy cho cùng, sự thiếu định hướng từ cấp lãnh đạo cao nhất, cộng với việc đầu tư không tương xứng, đã tạo ra những hệ lụy xuyên suốt đội bóng. Riêng MU, khoản nợ khổng lồ để lại từ thời gia đình Glazer cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế khả năng đầu tư.

Carrick, giống như những người tiền nhiệm, đang phải làm việc trong tình cảnh bị trói buộc đôi tay. Sa thải ông để đưa về một HLV khác làm “dê tế thần” sẽ chẳng thể giải quyết được vấn đề của “Quỷ đỏ”.

Có thể thông cảm nếu ban lãnh đạo quyết định chia tay nhà cầm quân người vùng Đông Bắc nước Anh. Tuy nhiên, quyết định đó vẫn chỉ giúp giới chủ né tránh những vấn đề cốt lõi.

Câu hỏi thực sự cần đặt ra là điều gì mới có thể khiến ban lãnh đạo MU tỉnh ngộ? Liệu họ có quá bảo thủ để nhận ra rằng đội bóng cần một cuộc thanh lọc toàn diện, từ thượng tầng đến đội hình, cùng việc rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành?

Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS từng được xem là những vị cứu tinh, những người có thể đưa đội bóng trở lại sau nhiều năm sa sút. Nhưng thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược. Thành tích của MU vốn đã tệ, lại càng sa sút sau khi INEOS hiện diện.

Chừng nào giới chủ chưa đủ dũng khí nhìn nhận những sai lầm của chính mình và thực hiện những thay đổi thực chất, MU sẽ còn tiếp tục chứng kiến những HLV đến rồi đi với tốc độ chóng mặt.