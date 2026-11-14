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Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam

(19h ngày 14/11) U23 Việt Nam cần có ít nhất 1 điểm trước U23 Qatar để đăng quang Gia Lai VTV Cup.

Danh sách các trận đấu HOT

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Nhật Bản vs Brazil
Nhật Bản
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Brazil
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Trung Quốc vs Malaysia
Trung Quốc
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Malaysia
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Singapore vs Brazil
Singapore
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Brazil
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Trung Quốc vs Bahrain
Trung Quốc
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Bahrain
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Kyrgyzstan vs Việt Nam
Kyrgyzstan
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Việt Nam
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Nhật Bản vs Paraguay
Nhật Bản
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Paraguay
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Qatar vs Hàn Quốc
Qatar
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Hàn Quốc
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Saudi Arabia vs Uzbekistan
Saudi Arabia
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Uzbekistan
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Nga vs Venezuela
Nga
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Venezuela
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Iraq vs Iran
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Iran
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19h, 14/11 |

U23 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng - 1
U23 Qatar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng - 1
Văn Bình, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Nguyên Hoàng, Long Vũ, Minh Tâm
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng - 1
Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim

⚽ Chủ nhà hướng đến chiến thắng

U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi có 6 điểm sau hai lượt trận, hơn U23 Qatar 2 điểm. Trong khi đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, đại diện Tây Á buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu cùng phần thưởng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).

Đội bóng Tây Á tự tin trước cuộc so tài

U23 Qatar bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này chưa thực sự ổn định. Trước đó, họ từng bị U23 Singapore cầm hòa dù được đánh giá cao hơn. Những hạn chế trong khâu tổ chức có thể trở thành điểm yếu để U23 Việt Nam khai thác.

Cần cải thiện khả năng dứt điểm

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát thế trận khá tốt. Dù vậy, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề cần cải thiện, đặc biệt sau trận thắng tối thiểu trước U23 Singapore. HLV Đinh Hồng Vinh có thể kỳ vọng các học trò tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo ra khác biệt trước đối thủ Tây Á.

Với lợi thế sân nhà Pleiku, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì thế trận chủ động. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng cần cảnh giác trước khả năng phản công và những tình huống tấn công trực diện của U23 Qatar.

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng - 1

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

8

Tây Ban Nha - Anh 16.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tây Ban Nha
Anh
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 16/11
Thể lệ
U23 Việt Nam thể hiện bộ mặt tấn công thành công sau 2 trận, chờ "bài test lớn" cuối cùng
U23 Việt Nam thể hiện bộ mặt tấn công thành công sau 2 trận, chờ "bài test lớn" cuối cùng

U23 Việt Nam đã vượt qua thành công 2 trận trước các đối thủ Đông Nam Á với 2 kiểu chơi khác nhau.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-u23-viet-nam-u23-qatar-nh...

-14/11/2026 11:50 AM (GMT+7)
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