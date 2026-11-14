Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng

19h, 14/11 | U23 Việt Nam 0 - 0 U23 Qatar (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam vs U23 Qatar U23 Qatar Điểm Văn Bình Tuấn Khải Anh Tiệp Thanh Đức Hoàng Minh Văn Thuận Bảo Long Quang Duyệt Nguyên Hoàng Long Vũ Minh Tâm Điểm Mohamed Faouzi Lengliz Aatif Magdi M Elamin Zaid Burhan A Shtiewi Jad Bassem Elsayed Saleh Adam Friakh Ali Mohammad Shahabi Nawaf Alawi O Alyahri Alwaleed Mohamad Alhausawi Josepholuwaatobi Robert Yamaan Jarrar Noureldin Tamer H M Ibrahim Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Việt Nam U23 Việt Nam U23 Qatar Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Nguyên Hoàng, Long Vũ, Minh Tâm Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim

⚽ Chủ nhà hướng đến chiến thắng

U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi có 6 điểm sau hai lượt trận, hơn U23 Qatar 2 điểm. Trong khi đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, đại diện Tây Á buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu cùng phần thưởng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).

Đội bóng Tây Á tự tin trước cuộc so tài

U23 Qatar bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này chưa thực sự ổn định. Trước đó, họ từng bị U23 Singapore cầm hòa dù được đánh giá cao hơn. Những hạn chế trong khâu tổ chức có thể trở thành điểm yếu để U23 Việt Nam khai thác.

Cần cải thiện khả năng dứt điểm

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát thế trận khá tốt. Dù vậy, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề cần cải thiện, đặc biệt sau trận thắng tối thiểu trước U23 Singapore. HLV Đinh Hồng Vinh có thể kỳ vọng các học trò tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo ra khác biệt trước đối thủ Tây Á.

Với lợi thế sân nhà Pleiku, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì thế trận chủ động. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng cần cảnh giác trước khả năng phản công và những tình huống tấn công trực diện của U23 Qatar.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn