Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Qatar: "Những ngôi sao vàng" quyết thắng
(19h ngày 14/11) U23 Việt Nam cần có ít nhất 1 điểm trước U23 Qatar để đăng quang Gia Lai VTV Cup.
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19h, 14/11 |
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Quang Duyệt
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ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽ Chủ nhà hướng đến chiến thắng
U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi có 6 điểm sau hai lượt trận, hơn U23 Qatar 2 điểm. Trong khi đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, đại diện Tây Á buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu cùng phần thưởng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).
Đội bóng Tây Á tự tin trước cuộc so tài
U23 Qatar bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này chưa thực sự ổn định. Trước đó, họ từng bị U23 Singapore cầm hòa dù được đánh giá cao hơn. Những hạn chế trong khâu tổ chức có thể trở thành điểm yếu để U23 Việt Nam khai thác.
Cần cải thiện khả năng dứt điểm
Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát thế trận khá tốt. Dù vậy, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề cần cải thiện, đặc biệt sau trận thắng tối thiểu trước U23 Singapore. HLV Đinh Hồng Vinh có thể kỳ vọng các học trò tận dụng cơ hội tốt hơn để tạo ra khác biệt trước đối thủ Tây Á.
Với lợi thế sân nhà Pleiku, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì thế trận chủ động. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng cần cảnh giác trước khả năng phản công và những tình huống tấn công trực diện của U23 Qatar.
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U23 Việt Nam đã vượt qua thành công 2 trận trước các đối thủ Đông Nam Á với 2 kiểu chơi khác nhau.