HLV Pochettino ưu ái đặc biệt, muốn xây dựng MU xoay quanh Fernandes

Pochettino muốn giữ chân Fernandes

Theo The I Paper (Anh), Pochettino không có ý định gạt Fernandes khỏi kế hoạch tái thiết. Ngược lại, chiến lược gia người Argentina muốn tận dụng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của đội trưởng MU để dẫn dắt tập thể trẻ trung.

Trước đó, nhiều ý kiến từng đặt câu hỏi liệu Fernandes có phù hợp với triết lý bóng đá của Pochettino hay không. Nhà cầm quân người Argentina nổi tiếng với việc đề cao tính tập thể, khả năng phối hợp đồng bộ và sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những cá nhân xuất sắc.

Trong khi đó, suốt những mùa giải gần đây, gần như mọi ý tưởng tấn công sáng tạo của MU đều xuất phát từ đôi chân Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chính là cầu thủ sở hữu số đường kiến tạo nhiều nhất của "Quỷ đỏ" ở mùa giải trước. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng vai trò quá lớn của Fernandes có thể không phù hợp với cách tổ chức lối chơi mà Pochettino muốn áp dụng.

HLV Pochettino tìm cách giúp MU giữ chân Fernandes

Tuy nhiên, một nguồn tin từng làm việc cùng Pochettino tại nhiều CLB khẳng định chiến lược gia người Argentina sẽ rất hào hứng khi có cầu thủ như Fernandes trong đội hình. Theo nguồn tin này, Pochettino xem đội trưởng MU là nhân tố lý tưởng để dìu dắt các cầu thủ trẻ, đồng thời sẵn sàng xây dựng bộ khung chiến thuật xoay quanh Fernandes thay vì loại bỏ cầu thủ sáng tạo nhất của CLB.

Pochettino vốn nổi tiếng với khả năng thích nghi chiến thuật. Ông không phải mẫu HLV cứng nhắc, nhất quyết duy trì một hệ thống thi đấu bất kể hoàn cảnh.

Nhà cầm quân người Argentina cũng có xu hướng trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên, ông luôn muốn những cầu thủ ít kinh nghiệm được thi đấu bên cạnh các đàn anh dày dạn bản lĩnh, những người có thể hướng dẫn và hỗ trợ họ trong những thời điểm khó khăn. Fernandes được xem là nhân tố hoàn toàn phù hợp với vai trò này.

Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh, khả năng tạo cơ hội và tiếng nói trong phòng thay đồ, tiền vệ 32 tuổi có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa Pochettino và thế hệ cầu thủ trẻ của MU.

Ban lãnh đạo CLB hy vọng sự xuất hiện của Pochettino, cùng niềm tin mà ông dành cho Fernandes, sẽ đủ sức thuyết phục đội trưởng người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó với đội bóng sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào mùa hè năm sau.

Nhiều đội bóng quan tâm Fernandes

Fernandes đã có lần thứ 2 từ chối gia hạn hợp đồng với MU. Nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn tự tin vào việc giữ chân ngôi sao này. Một nguồn tin nội bộ khẳng định việc cầu thủ từ chối những đề nghị ban đầu chỉ là một phần bình thường của quá trình đàm phán.

Dẫu vậy, MU vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều CLB lớn nếu Fernandes quyết định tìm kiếm thử thách mới. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không thiếu những đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ để chiêu mộ anh.

Fernandes từng thừa nhận rằng anh đã tiến rất gần đến việc chuyển sang Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025. Dù thương vụ cuối cùng không xảy ra, khả năng ngôi sao MU cân nhắc bản hợp đồng có giá trị tài chính lớn vẫn luôn hiện hữu.

Bên cạnh những lời mời từ Saudi Arabia, Bayern Munich và một số đội bóng hàng đầu châu Âu cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Fernandes. Những CLB này có thể tận dụng cơ hội nếu quá trình đàm phán gia hạn giữa Fernandes và MU tiếp tục rơi vào bế tắc.

Đối với MU, nguy cơ mất đi cầu thủ sáng tạo nhất đội hình sẽ là tổn thất lớn, đặc biệt trong bối cảnh CLB chuẩn bị bước vào cuộc tái thiết quan trọng dưới thời HLV mới. Chính vì vậy, việc thuyết phục Fernandes tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford không đơn thuần là vấn đề hợp đồng, mà còn liên quan trực tiếp đến tham vọng xây dựng tập thể đủ sức cạnh tranh trong tương lai.