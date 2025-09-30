Rộ tin giới chủ MU họp khẩn với HLV Amorim, yêu cầu đổi sang sơ đồ 4-3-3

⚠️ Phong độ sa sút và vị trí đáng báo động

Sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Manchester United mới chỉ giành được 7 điểm, xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trận thua 1-3 trước Brentford không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn đẩy nội bộ MU vào tình trạng căng thẳng cực độ.

Thành tích của MU dưới thời HLV Amorim rất tệ

Đây đã là trận thua thứ 3 của "Quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh (chưa kể còn trận thua đội hạng bốn Grimsby Town ở League Cup), khiến các dấu hỏi về năng lực của HLV Ruben Amorim ngày càng rõ nét hơn. Từ chỗ được kỳ vọng mang đến làn gió mới sau khi tiếp quản “ghế nóng” vào tháng 11 năm ngoái, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ.

📊 Thành tích đáng lo và tỷ lệ thắng thấp

Tính từ khi dẫn dắt Manchester United, Ruben Amorim đã trải qua tổng cộng 49 trận trên mọi đấu trường. Trong số đó, ông giành được 18 chiến thắng, 12 trận hòa và để thua tới 19 trận. Tỷ lệ thắng của Amorim hiện chỉ là 36,7% – một con số không đủ để tạo niềm tin trong bối cảnh MU cần một sự phục hưng thực sự sau nhiều năm bất ổn.

So với các HLV tiền nhiệm như Erik Ten Hag hay Ole Gunnar Solskjaer ở giai đoạn đầu, Amorim đang có khởi đầu kém thuyết phục hơn cả về thành tích lẫn chất lượng lối chơi. Hàng thủ lỏng lẻo, hàng công thiếu hiệu quả đang khiến MU trở nên dễ bị tổn thương trước mọi đối thủ.

Giới chủ MU yêu cầu HLV Amorim thay đổi sơ đồ và chiến thuật

🧩 Yêu cầu thay đổi sơ đồ chiến thuật

Theo các nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo Manchester United đã triệu tập HLV Ruben Amorim vào đầu tuần này để tham dự một cuộc họp khẩn. Một trong những nội dung chính của cuộc họp là yêu cầu ông thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 4-3-3 – sơ đồ vốn được xem là phù hợp hơn với chất lượng đội hình hiện tại.

Nguồn tin cho biết Amorim tỏ ra “bất ngờ và gần như không nói nên lời” khi nhận được yêu cầu này. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy sự bất đồng trong quan điểm giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện, điều thường xảy ra ở các đội bóng đang rơi vào khủng hoảng. Còn nhớ sau trận MU thua thảm Man City 0-3, HLV Amorim từng khẳng định: "Nếu MU muốn thay đổi hệ thống, họ phải sa thải tôi".

Tuy nhiên thông tin MU họp nội bộ yêu cầu Amorim đổi chiến thuật chưa được xác thực. Cũng có nguồn thông tin khác khẳng định chẳng có cuộc họp khẩn bất thường nào cả. Hôm qua đơn giản chỉ là ngày CLB tổ chức buổi gặp mặt gia đình các cầu thủ và nhân viên.

Kể từ khi đến Old Trafford nhận việc vào tháng 11 năm ngoái, HLV Amorim hoàn toàn đồng nhất với sơ đồ 3-4-2-1. Mặc dù vậy, hệ thống chiến thuật của cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon bộc lộ nhiều hạn chế, bị các đối thủ khai thác đến mức tối đa.

Các cầu thủ MU ngao ngán với hệ thống 3-4-2-1

⏳ Tương lai Amorim: Chỉ còn là vấn đề thời gian?

Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng không khí ở Old Trafford đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhiều nguồn tin từ nội bộ MU cho rằng việc Amorim bị sa thải chỉ còn là vấn đề khi nào, chứ không còn là có hay không.

Nếu không thể nhanh chóng xoay chuyển tình hình, vị HLV 40 tuổi nhiều khả năng sẽ trở thành “nạn nhân tiếp theo” trong guồng xoay khắc nghiệt tại "Nhà hát của những giấc mơ".