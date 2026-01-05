Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vinicius lại thái độ khi bị HLV Alonso thay ra, sân Bernabeu la ó siêu sao Real

Sự kiện: La liga 2025-26 Vinicius Junior Real Madrid

Vinicius tiếp tục có một ngày thi đấu thiếu nổi bật, dù Real Madrid đại thắng Betis 5-1. Ngôi sao người Brazil thậm chí đã bị cổ động viên nhà la ó ở thời điểm bị thay ra sân.

  

🔔 Từ 2025 sang 2026, kịch bản không đổi

Trận đấu đầu tiên của năm 2026 khép lại với Vinicius y hệt trận cuối cùng của năm 2025: những tiếng huýt sáo vang lên từ khán đài Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất, cũng như chưa chiếm lại được sự ủng hộ trọn vẹn của người hâm mộ - những người dường như ngày càng mệt mỏi với thái độ thi đấu của cầu thủ mang chiếc áo số 7 Real Madrid.

Vinicius không hài lòng khi bị thay ra

Vinicius không hài lòng khi bị thay ra

⚡ Khởi đầu bùng nổ, rồi dần tắt lịm

Vinicius nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm buộc Alvaro Ortiz phải nhận thẻ vàng ngay đầu trận. Tất cả từng nghĩ đây sẽ là buổi tối của riêng anh. Nhưng năng lượng ấy không kéo dài.

Vinicius chậm rãi “nguội máy”, và Bernabeu nhanh chóng “điểm danh”. Những tiếng xì xào, phàn nàn xuất hiện liên tục mỗi khi anh mất bóng hay không bứt tốc hết mình. Từ khán đài, người ta đòi hỏi nhiều hơn ở sự quyết liệt và cường độ thi đấu của cầu thủ này.

🔄 Xabi Alonso ra tay dứt khoát

Khi Betis bắt đầu gia tăng sức ép, Xabi Alonso không chần chừ rút Vinicius khỏi sân ở phút 77, trong bối cảnh trận đấu có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đáng nói, Vinicius là cầu thủ đầu tiên bị HLV Alonso thay ở trận này.

Hai thầy trò bắt tay nhau, nhưng rõ ràng Vinicius rời sân không mấy hài lòng, lẩm bẩm điều gì đó trên đường trở lại băng ghế dự bị.

Real Madrid thắng đậm nhưng cá nhân Vinicius không để lại nhiều dấu ấn

Real Madrid thắng đậm nhưng cá nhân Vinicius không để lại nhiều dấu ấn

🛡️ Xabi Alonso lên tiếng bảo vệ học trò

Sau trận, Xabi Alonso dành lời khen cho Vinicius và từ chối bình luận về những tiếng la ó: “Vinicius đã đóng góp rất nhiều. Cậu ấy tạo ra khác biệt lớn trong hiệp một, kiếm được một thẻ vàng và buộc họ phải thay hậu vệ cánh… Tôi hài lòng với màn trình diễn của Vinicius và ở Siêu cúp tới, cậu ấy sẽ đóng vai trò then chốt”.

Có thể thấy, Vinicius có thể chưa làm hài lòng khán giả tại sân Bernabeu, nhưng HLV Xabi Alonso thì vẫn đặt trọn niềm tin. Câu hỏi chỉ còn là: Vinicius sẽ đáp lại niềm tin đó như thế nào - bằng phong độ hay tiếp tục là những tiếng huýt sáo? Câu hỏi đó sẽ sớm có đáp án.

