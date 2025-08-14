Real nhắm sao trẻ hay nhất Crystal Palace, cạnh tranh Liverpool - Man City

🔥 Real Madrid chưa muốn “đóng sổ” chuyển nhượng

Chỉ còn ít ngày nữa là mùa giải 2025/26 chính thức khởi tranh, phần lớn các CLB châu Âu đã gần như hoàn tất kế hoạch mua sắm. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn tỏ ra quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng, với tham vọng tăng cường lực lượng để cạnh tranh chức vô địch La Liga cùng kình địch Barcelona.

Adam Wharton lọt vào “tầm ngắm” của Real Madrid

Theo nguồn tin từ The Daily Mail, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã nhiều lần cử tuyển trạch viên tới trực tiếp theo dõi Adam Wharton - tiền vệ trung tâm 21 tuổi đang thi đấu cho Crystal Palace. Không chỉ Real Madrid, hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh như Liverpool, Man Utd và Man City cũng đang “xem giò” ngôi sao này.

👀 Từ Guehi tới Wharton: Palace bị “săn” ráo riết

Sau khi đánh bại Liverpool trên chấm luân lưu để giành Siêu cúp Anh (FA Community Shield), Crystal Palace lập tức trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng. Marc Guehi - trung vệ trụ cột đang được Liverpool theo đuổi sát sao, nhưng giờ đây Adam Wharton mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Trước trận chung kết FA Cup hồi tháng 5, Tottenham từng hỏi mua Wharton nhưng bị từ chối khi Palace hét giá 100 triệu bảng. Mức phí này không làm nản lòng các ông lớn, nhất là khi Real Madrid đang cần một tiền vệ trẻ giàu tiềm năng để kế thừa những trụ cột như Luka Modric hay Toni Kroos.

🗣 HLV Glasner úp mở khả năng biến động

Sau chức vô địch Community Shield, HLV Oliver Glasner thừa nhận chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc gia hạn hợp đồng - vốn sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau: “Hiện còn ba tuần nữa để hoàn tất đội hình, nên hợp đồng của tôi không phải vấn đề ưu tiên bây giờ”.

Nhiều trụ cột của Crystal Palace đang trở thành mục tiêu săn đón của các ông lớn châu Âu

Khi được hỏi liệu biến động nhân sự có ảnh hưởng tới tương lai của mình hay không, Glasner trả lời: “Chúng ta sẽ xem sao. Marc và tôi có chung số phận. Cậu ấy sẽ quyết định tương lai của mình, và tất nhiên ai cũng muốn giữ cậu ấy. Nhưng thị trường chuyển nhượng đôi khi rất điên rồ, không ai biết trước điều gì.”

⚽ Thị trường hè hứa hẹn kịch tính

Với việc Real Madrid nhập cuộc, cuộc đua giành chữ ký Adam Wharton có thể trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè. Từ nay tới 1/9, Selhurst Park chắc chắn sẽ là điểm nóng của bóng đá Anh và châu Âu.