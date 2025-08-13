Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Thái Lan thừa nhận "Việt Nam rất mạnh", hẹn tái đấu ở chung kết

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
ANTD.VN - Sau trận thua 0-1 tại Lạch Tray, HLV Futoshi Ikeda của tuyển Thái Lan thừa nhận chủ nhà Việt Nam là đội bóng mạnh, hàng đầu tại AFF Cup nữ 2025, đồng thời bày tỏ mong muốn được tái đấu ở chung kết giải.

"Tôi phải thừa nhận Việt Nam là một đội bóng hàng đầu hiện nay. Rõ ràng, đây là một trận đấu khó khăn và các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức", HLV trưởng Futoshi Ikeda nói sau khi Thái Lan thua Việt Nam 0-1, chấp nhận ngôi nhì bảng A AFF Cup nữ 2025.

Ở trận đấu này, Việt Nam áp đảo về lối chơi, số cơ hội lẫn bàn thắng trước một Thái Lan vào giải với đội hình đa số là cầu thủ trẻ.

HLV Thái Lan thừa nhận "Việt Nam rất mạnh", hẹn tái đấu ở chung kết - 1

HLV trưởng Futoshi Ikeda của Thái Lan

"Hàng công của Việt Nam rất nguy hiểm trong trận đấu này. Họ luôn cố gắng tìm khoảng trống. Ngoài yếu tố chuyên môn, Việt Nam còn có sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân. Trận thua này là trải nghiệm quý cho nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan", nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

Ông Ikeda không tiết lộ muốn gặp đối thủ nào tại bán kết (Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B, nơi Myanmar, Australia, Philippines tranh 2 vé đi tiếp trong ngày 13-8), song khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thắng bán kết và vào tới trận đấu cuối cùng.

HLV trưởng Thái Lan bày tỏ mong muốn được tái đấu Việt Nam tại trận chung kết trên sân Lạch Tray – nơi có bầu không khí cuồng nhiệt được tạo nên bởi khán giả Hải Phòng.

Theo lịch, Việt Nam và Thái Lan sẽ lần lượt thi đấu bán kết vào 16h và 20h ngày 16-8 tới.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2025 11:04 AM (GMT+7)
