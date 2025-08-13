HLV Thái Lan thừa nhận "Việt Nam rất mạnh", hẹn tái đấu ở chung kết

"Tôi phải thừa nhận Việt Nam là một đội bóng hàng đầu hiện nay. Rõ ràng, đây là một trận đấu khó khăn và các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức", HLV trưởng Futoshi Ikeda nói sau khi Thái Lan thua Việt Nam 0-1, chấp nhận ngôi nhì bảng A AFF Cup nữ 2025.

Ở trận đấu này, Việt Nam áp đảo về lối chơi, số cơ hội lẫn bàn thắng trước một Thái Lan vào giải với đội hình đa số là cầu thủ trẻ.

HLV trưởng Futoshi Ikeda của Thái Lan

"Hàng công của Việt Nam rất nguy hiểm trong trận đấu này. Họ luôn cố gắng tìm khoảng trống. Ngoài yếu tố chuyên môn, Việt Nam còn có sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân. Trận thua này là trải nghiệm quý cho nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan", nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

Ông Ikeda không tiết lộ muốn gặp đối thủ nào tại bán kết (Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B, nơi Myanmar, Australia, Philippines tranh 2 vé đi tiếp trong ngày 13-8), song khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thắng bán kết và vào tới trận đấu cuối cùng.

HLV trưởng Thái Lan bày tỏ mong muốn được tái đấu Việt Nam tại trận chung kết trên sân Lạch Tray – nơi có bầu không khí cuồng nhiệt được tạo nên bởi khán giả Hải Phòng.

Theo lịch, Việt Nam và Thái Lan sẽ lần lượt thi đấu bán kết vào 16h và 20h ngày 16-8 tới.