Real Madrid đối diện mùa giải trắng tay, HLV Arbeloa sắp "bay màu"

Cơn ác mộng hiện hữu tại Bernabeu

Khi những dư âm tức giận và thất vọng sau thất bại tại Champions League dần lắng xuống, thực tế khắc nghiệt bắt đầu bao trùm phòng thay đồ Real Madrid. Cơ hội giành danh hiệu vốn đã mong manh, nay gần như khép lại sau khoảnh khắc mất kiểm soát của Eduardo Camavinga tại Munich, kéo theo hai bàn thua muộn khiến “Los Blancos” sụp đổ.

Chiếc thẻ đỏ của Camavinga đã phá hủy hy vọng của Real Madrid

Ở La Liga, khoảng cách 9 điểm với Barcelona khi mùa giải chỉ còn 7 vòng khiến nhiệm vụ lật ngược tình thế trở nên gần như bất khả thi. Nếu không tạo nên cú lội ngược dòng thần kỳ, Real Madrid sẽ khép lại mùa giải trắng tay lần thứ năm trong thế kỷ này – một kịch bản xa lạ với đội bóng giàu truyền thống bậc nhất thế giới.

“Thảm họa” đúng như cảnh báo của Bellingham

Sở hữu 15 danh hiệu Champions League và 36 chức vô địch La Liga, Real Madrid không quen với thất bại. Trong thế kỷ 21, họ chỉ bốn lần không giành nổi danh hiệu lớn, và ngay cả những mùa không vô địch La Liga hay Champions League, đội bóng Hoàng gia vẫn thường vớt vát bằng Siêu cúp châu Âu hoặc FIFA Club World Cup.

Nhưng mùa giải này là một câu chuyện khác, khi sự bất ổn bao trùm từ đầu đến cuối. Dưới thời Xabi Alonso, Real từng khởi đầu ấn tượng, nhưng nhanh chóng sa sút với chuỗi trận không thắng. Sau thất bại trước Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha, Alonso rời đi, mở đường cho Arbeloa tiếp quản.

Dẫu vậy, triều đại của Arbeloa khởi đầu bằng cú sốc khi Real bị đội hạng dưới Albacete loại khỏi Cúp Nhà Vua. Trước trận đấu với Bayern, Jude Bellingham đã cảnh báo: “Mọi thứ giống như đặt cược tất cả vào trận này”. Và Real Madrid đã thất bại.

HLV Arbeloa có nguy cơ mất ghế như Alonso

Lịch sử không đứng về phía những HLV Real Madrid trắng tay. Áp lực vì thế đang đè nặng lên vai Arbeloa, người chỉ mới nắm quyền vài tháng nhưng đã đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Cựu danh thủ Steve McManaman nhận định: “Kế hoạch của Arbeloa rất tốt, nhưng chỉ vài khoảnh khắc đã khiến Real Madrid trả giá”. Sau trận, chính Arbeloa cũng lên tiếng bảo vệ học trò, cho rằng chiếc thẻ vàng thứ hai của Camavinga là không công bằng, nhưng vẫn nhận trách nhiệm hoàn toàn.

“Tôi là người chịu trách nhiệm cho thất bại và sẽ chấp nhận mọi hậu quả”, ông khẳng định. Tuy nhiên, tại Real Madrid, nơi mà danh hiệu là tiêu chuẩn tối thượng, lời nhận lỗi thôi là chưa đủ để đảm bảo tương lai.

Lời tự bạch và thực tế phũ phàng

Trong phòng họp báo tại Munich, Arbeloa không né tránh câu hỏi về tương lai. Ông thừa nhận sẽ tôn trọng mọi quyết định từ CLB, giống như cách những người tiền nhiệm như Manuel Pellegrini từng phải ra đi sau các mùa giải trắng tay.

Real Madrid nguy cơ trắng tay

“Tôi là người của Real Madrid. Tôi quan tâm CLB này hơn bản thân mình. Mục tiêu của tôi không phải chứng minh mình là HLV giỏi, mà là giúp đội bóng chiến thắng", Arbeloa ôn tồn chia sẻ.

Dẫu vậy, thực tế tại Bernabeu luôn khắc nghiệt. Dưới thời chủ tịch Florentino Perez, những chiếc ghế HLV thường lung lay ngay khi danh hiệu biến mất, cho dù là những HLV tài danh nhất như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti…

Dù một số ý kiến cho rằng việc sa thải Arbeloa ngay lúc này không mang nhiều ý nghĩa khi mùa giải gần như an bài, tương lai dài hạn của ông vẫn là dấu hỏi lớn. Chính Arbeloa cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Bởi ở Real Madrid, không có chỗ cho sự kiên nhẫn nếu thiếu vắng vinh quang.