Barcelona của Hansi Flick vô địch La Liga: Quá hay & đẹp, nhưng vẫn chưa hoàn hảo

Hansi Flick đặc biệt có duyên với “El Clasico”

Nói đến Barcelona là phải nói kèm theo đó kình địch trong suốt lịch sử của họ, cũng như trận đấu không bao giờ tách khỏi những “hỉ, nộ, ái ố”, trong cuộc sống thường nhật cũng như trong bức tranh tổng thể về thành tích của Barcelona. Vâng, đó là Real Madrid và trận El Clasico nổi tiếng thế giới. Với HLV Hansi Flick, đã có thể khẳng định: ông có cái duyên hết sức đặc biệt với cặp đấu “siêu kinh điển” này.

HLV Flick tạo ra sự khác biệt cho Barcelona

Như một định mệnh, trận El Clasico cuối cùng trong mùa bóng 2025-2026 xuất hiện đúng lúc giới hâm mộ Barcelona chẳng còn gì đáng để theo dõi nữa. Barcelona đã bị loại khỏi Champions League và cúp quốc gia Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, Barcelona còn phải tranh chức vô địch La Liga.

Nhưng với ngôi đầu bảng và khoảng cách 11 điểm trước đối thủ gần nhất, khi cuộc đua chỉ còn 4 vòng, thì chuyện lên ngôi vô địch chỉ còn là vấn đề thủ tục. Dù sao đi nữa, hễ đã bước vào El Clasico thì, bất chấp hoàn cảnh cụ thể, Barcelona cứ phải hướng tới chiến thắng, trước tiên vì đấy là niềm tự hào, vì vấn đề danh dự, thậm chí vì bản thân trận El Clasico thôi, cũng đã là cả một lịch sử rồi.

Vậy nên, vẫn phải nhấn mạnh: Barcelona đã có “chiến thắng kép” khi hạ Real Madrid 2-0 trong vòng đấu cuối tuần qua tại giải La Liga. Thắng đối thủ truyền kiếp đã đành, nhưng đấy còn là chiến thắng mà sau này người ta sẽ phải nhắc lại. Lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại, Barcelona chính thức lên ngôi vô địch La Liga sau khi chiến thắng trong trận El Clasico.

Đây là trận thắng mà HLV Hansi Flick sẽ nhớ mãi trong cuộc đời. Về mặt cảm xúc, ông đã phải đau lòng vắng mặt ở tang lễ bố, trong cái ngày mà Barcelona thắng Real để bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Đấy lại là cột mốc quá chẵn: trận đấu thứ 200 trong sự nghiệp huấn luyện của Flick, qua đó giới thống kê trưng ra tỷ lệ chiến thắng mà mọi HLV trong làng bóng đỉnh cao đều phải mơ ước: 78,5%.

Đây là mùa bóng thứ hai Flick dẫn dắt Barcelona, và ông đoạt chức vô địch La Liga trong cả hai mùa. Suốt chục năm qua, chỉ có một HLV khác từng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch La Liga (Ernesto Valverde của Barcelona trong giai đoạn 2018-2020). Còn trong hàng ngũ Real Madrid, chưa có HLV nào từng bảo vệ được danh hiệu vô địch La Liga, trong gần 40 năm nay. HLV Zinedine Zidane từng 3 lần liên tiếp vô địch Champions League, nhưng chỉ vô địch La Liga 1 lần!

Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Barcelona và bước vào trận El Clasico đầu tay, Flick đã gây tiếng vang: thắng đậm 4-0 ngay tại “thánh địa” Bernabeu của Real. Rồi ông kết thúc mùa bóng với chiến tích lịch sử: toàn thắng trong cả 4 trận El Clasico mùa ấy (ở La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha, cúp quốc gia Tây Ban Nha). Bây giờ lại là một chi tiết lịch sử nữa, như vừa nêu: lần đầu tiên Barcelona thắng trận El Clasico và chính thức lên ngôi vô địch La Liga.

Barcelona đang đi đúng hướng

HLV Flick luôn thành công trong các trận El Clasico vì ông chuẩn bị quá kỹ, luôn nghiền ngẫm về cuộc đụng độ thượng đỉnh ấy, hay đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bất kể lý do! Ở Barcelona, có những điều quan trọng hơn cả thành tích tổng thể. Niềm tự hào khi đối đầu với Real Madrid là một trong số đó. Phải nói kỹ về trận thắng Real đi kèm với danh hiệu vô địch La Liga cuối tuần qua là vì vậy.

Vì trong nội bộ Barcelona, người ta sẽ nhìn vào đó để xác định: Barcelona đang đi đúng hướng với một HLV như Hansi Flick, và sẽ tiếp tục kỳ vọng vào nhân vật này trong tương lai. Đấy sẽ là một phần lớn trong việc đánh giá lại toàn bộ mùa bóng 2025-2026 của Barcelona – mùa bóng mà nếu nhìn vào thất bại trước Atletico Madrid ở cúp quốc gia và Champions League, thì Barcelona có vẻ thất bại.

Với 2 mùa liên tiếp vô địch La Liga và 2 mùa liên tiếp vô địch Bundesliga ở Bayern Munich trước đây, Flick hiện là HLV hiếm hoi trong làng bóng đỉnh cao đang có tỷ lệ VĐQG… 100% trong sự nghiệp huấn luyện. Riêng tại Barcelona, ông kiếm được bình quân 2,37 điểm/trận.

Con số này cao hơn cả Pep Guardiola ở Barcelona ngày trước (2,36 điểm/trận) và vượt xa 4 người tiền nhiệm gần đây (Xavi, Ronald Koeman, Quique Setien, Ernesto Valverde – lần lượt là 2,07; 1,96; 2,08; 2,23 điểm/trận). Dưới tay Flick, vẻ đẹp trong lối chơi của Barcelona là điều miễn bàn. Barcelona cũng vừa tỏ ra thuyết phục, áp đảo trong lối chơi, ngoài chuyện thắng Real Madrid 2-0.

Barcelona đang tạo ra những thành công đều đặn

Giống như tượng đài Pep Guardiola, hoặc gần đây là Luis Enrique, Hansi Flick thuộc mẫu HLV đam mê triết lý. Bóng đá của một HLV thiên về triết lý là thứ bóng đá bền vững, mà khi đã “vào guồng”, đã vi chỉnh được những nhược điểm trong hệ thống, thì nó có thể sản sinh những chiến thắng hàng loạt, chiến thắng như lẽ tất yếu. Ngược lại, khi đối phương nhìn ra được chỗ sơ hở để khai thác, hoặc khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi, bóng đá triết lý dễ thất bại do tính linh động trong việc thay đổi chiến thuật không cao.

Công bằng mà nói, Barcelona chơi hay hơn Atletico Madrid trong cả hai lượt tứ kết Champions League (thua 0-2, thắng 2-1). Nhưng đặc điểm thiếu kinh nghiệm thường thấy nơi các cầu thủ trẻ đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ tai hại cho Pau Cubarsi, và Barcelona sụp đổ ngay từ trận lượt đi, trên sân nhà (lượt về, Barcelona cũng bị phạt thẻ đỏ, khá tai hại). Đá theo hệ thống mà bất ngờ mất đi một mắt xích trong đội hình thì tai hại như thế nào! Ở vòng bảng Champions League mùa này, Barcelona cũng có cầu thủ lĩnh thẻ đỏ ngay từ hiệp 1, và họ thua Chelsea đến 0-3.

Chưa đủ tầm vô địch Champions League!

Một vấn đề quan trọng khác trong thứ bóng đá nặng về triết lý của Hansi Flick là hàng thủ thường đứng rất cao. Đến một mức độ tương đối nhàm chán, hễ Barcelona thủng lưới là giới phân tích thường xoa tay chỉ vào khoảng trống lớn phía sau hàng hậu vệ, như một phát hiện về cách ghi bàn vào lưới Barcelona. Kỳ thực, bản thân việc bố trí hậu vệ đứng cao hay thấp không phải là chuyện đúng hoặc sai (tổng quát hơn, bóng đá có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách chơi nào là đúng hoặc sai).

Không cần lo lắng về khoảng trống lớn phía sau hàng thủ, cho đến khi nào quả bóng vẫn đang ở trong chân bạn. Cầu thủ phía trên có thể mất bóng, chuyền hỏng, nhưng phải tuyệt đối không để mất bóng một cách bất ngờ. Mặt khác, khi không có bóng thì hàng thủ đứng cao cũng chưa trở nên tai hại nếu các cầu thủ phía trên tích cực pressing. Cuối cùng, đá kiểu Barcelona là đá bằng việc khai thác và kiểm soát các khoảng trống trên sân. Khi thiếu người thì thất bại trong việc kiểm soát khoảng trống là cái thua nhãn tiền.

Sắp tròn 38 tuổi, Robert Lewandowski vừa không muốn, vừa không thể đáp ứng được yêu cầu pressing trong bóng đá đỉnh cao. Marcus Rashford cũng hiếm khi được đánh giá cao trong khía cạnh này. Nhiều cầu thủ khác cũng vậy. Về mặt kỷ luật, cầu thủ Barcelona lĩnh thẻ đỏ khá nhiều (Flick thường không bàn. Ông từng nói: đấy là vấn đề ý thức cá nhân của các cầu thủ, ông huấn luyện một đội bóng chứ không dạy mẫu giáo). Và nhìn chung, Barcelona là một đội bóng còn khá trẻ về tuổi đời. Đấy chưa thể là một đội bóng đáng tin cậy về bản lĩnh và kinh nghiệm.

Một mặt, lực lượng non trẻ trong tay Flick rõ ràng là chưa đủ tầm để tranh ngôi vô địch Champions League. Nhưng mặt khác, đấy là một đội bóng tuyệt vời, có tài năng (đâu cần giới thiệu Lamine Yamal nữa!). Hansi Flick sẽ không từ bỏ triết lý tấn công, đá đẹp, đẩy cao đội hình. Vấn đề chỉ là chờ xem ông sẽ tiếp tục vi chỉnh, rèn giũa lực lượng hiện thời, xem Barcelona sẽ tiến bộ đến đâu trong mùa bóng tới.