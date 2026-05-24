"Kim tự tháp Vàng" tại Barcelona & mục tiêu lật đổ khó khăn cho Mourinho

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

"Kim tự tháp Vàng" tại Barcelona & mục tiêu lật đổ khó khăn cho Mourinho

Sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm HLV Mourinho Real Madrid

Barcelona 2 mùa liên tiếp vô địch La Liga và họ gắn kết hơn bao giờ hết, trong khi Real Madrid sắp bước vào thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

  

"Kim tự tháp" của Flick

La Liga 2025/26 đã khép lại với chức vô địch cho Barcelona năm thứ 2 liên tiếp, và Real Madrid đã phải quyết định làm mới hình ảnh của họ để chuẩn bị đòi lại chức vô địch bắt đầu từ mùa sau. Jose Mourinho dự kiến sẽ thay thế Alvaro Arbeloa trên ghế HLV trưởng, một quyết định vẫn gây ra nhiều tranh luận giữa các fan Madrid.

6 cầu thủ Barca được bầu vào đội hình tiêu biểu La Liga 2025/26

6 cầu thủ Barca được bầu vào đội hình tiêu biểu La Liga 2025/26

Không chỉ là chuyện Mourinho có hợp với Real Madrid lúc này, và “Los Blancos” có đưa được về những cầu thủ ưng ý, cuộc đua La Liga lần tới sẽ còn phụ thuộc vào sự vững chắc của Barcelona. Dưới triều đại của HLV Hansi Flick, dù lối chơi của Barca có điểm yếu ít hay nhiều thì họ vẫn là một khối rất gắn kết chứ không chỉ có siêu sao cầm trịch lối chơi.

Mùa giải khép lại mà Barca không có chân sút nào đứng trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, nhưng hãy nhìn vào danh sách kiến tạo: Lamine Yamal dẫn đầu với 11 lần, Pedri và Fermin Lopez cùng 9 lần, Dani Olmo 8 lần và Marcus Rashford 7 lần. Top 9 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải thì tới 5 người là của Barca.

Đội hình tiêu biểu La Liga 2025/26 đã được bầu chọn và Joan Garcia, Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Raphinha và Yamal là 6 cầu thủ Barca góp mặt. Tờ AS của Madrid thậm chí đã phải dành lời khen cho dàn cầu thủ Barca này, rằng khi xếp đội hình tiêu biểu La Liga với hàng phòng ngự được đặt ở phía trên, các vị trí do người của Barca chiếm giữ sẽ gần như tạo thành một hình kim tự tháp, và tờ AS gọi đó là “Kim tự tháp vàng của Flick” (La pirámide de oro de Flick).

Mảnh vỡ khó gắn lại

Flick đã luôn đề cao tính tập thể của một đội bóng và 2 năm qua ông đã chứng minh vì sao điều đó giúp Barcelona thành công. Mùa này đã có những thời điểm Yamal và Raphinha vắng mặt hoặc phong độ không cao, nhưng bù lại Barca đã có Rashford, Fermin hay những cá nhân khác tỏa sáng thay. Lewandowski đá ít hơn nhưng Ferran Torres đã gánh thay trách nhiệm ghi bàn dù không tốt bằng.

Làm sao để có thể đánh đổ một tập thể như vậy nếu đối thủ trực tiếp còn chưa biết tới sự đoàn kết? Real Madrid kết thúc mùa với rất nhiều vụn vỡ trong phòng thay đồ: cầu thủ vả mặt nhau, cầu thủ đấm nhau, HLV đội trẻ phản HLV đội 1, ngôi sao chấn thương ngồi ngoài và cà khịa đồng đội, v.v… Sự nghi kỵ này sẽ còn tiếp tục kéo dài cho dù đa số cầu thủ Real sẽ tạm xa nhau một thời gian để tập trung cho World Cup hoặc đi nghỉ hè.

Real Madrid cần rất nhiều thời gian để hàn gắn lại những đổ vỡ trong nội bộ

Real Madrid cần rất nhiều thời gian để hàn gắn lại những đổ vỡ trong nội bộ

Jose Mourinho trở thành HLV trưởng mới có phải là điều Real cần để lật đổ Barca hay không sẽ là câu hỏi cần thời gian trả lời. Bên cạnh việc “Người đặc biệt” đã không còn được xem là người đi đầu về mặt chiến thuật trong làng HLV châu Âu, ông có cái tôi khá mạnh mẽ và không chịu nhường các cầu thủ ngôi sao, mà lúc này Real Madrid đang để cho sự vô kỷ luật lan tràn tới đa số thành viên.

Chỉ một bất đồng giữa Mourinho với một ngôi sao nào đó cũng có thể đe dọa cả mùa giải đầu tiên của Real Madrid. Khi lòng quân đã không vững thì sẽ khó có chuyện chiến thuật của HLV trưởng được thực thi đúng ý. Trong khi đó Hansi Flick đã tạo nên một nền kỷ luật sắt tại Nou Camp, và các cầu thủ dưới quyền cũng rất sẵn lòng tuân thủ những gì ông yêu cầu vì mục tiêu chung.

Trong khi Flick đã có “Kim tự tháp vàng” cho riêng mình, những ai sẽ là đầu tàu cho sự hồi sinh của Real Madrid dưới bàn tay Mourinho? Có lẽ Mourinho sẽ cần tới 2 mùa để bắt đầu mang về các chức vô địch, bởi Flick ít nhất sẽ còn ở lại Barca trong mùa giải tới, và cho tới lúc đó sự gắn kết của Barca vẫn là vô cùng bền chặt.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Video bóng đá Valencia - Barcelona: "Địa chấn" trong trận cầu 4 bàn (La Liga)
Video bóng đá Valencia - Barcelona: "Địa chấn" trong trận cầu 4 bàn (La Liga)

Trong ngày La Liga hạ màn, Barcelona hành quân đến sân của Valencia. Đây là trận đấu chia tay nhiều ngôi sao bên phía nhà đương kim vô địch La Liga.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/05/2026 11:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN