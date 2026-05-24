"Kim tự tháp Vàng" tại Barcelona & mục tiêu lật đổ khó khăn cho Mourinho

"Kim tự tháp" của Flick

La Liga 2025/26 đã khép lại với chức vô địch cho Barcelona năm thứ 2 liên tiếp, và Real Madrid đã phải quyết định làm mới hình ảnh của họ để chuẩn bị đòi lại chức vô địch bắt đầu từ mùa sau. Jose Mourinho dự kiến sẽ thay thế Alvaro Arbeloa trên ghế HLV trưởng, một quyết định vẫn gây ra nhiều tranh luận giữa các fan Madrid.

6 cầu thủ Barca được bầu vào đội hình tiêu biểu La Liga 2025/26

Không chỉ là chuyện Mourinho có hợp với Real Madrid lúc này, và “Los Blancos” có đưa được về những cầu thủ ưng ý, cuộc đua La Liga lần tới sẽ còn phụ thuộc vào sự vững chắc của Barcelona. Dưới triều đại của HLV Hansi Flick, dù lối chơi của Barca có điểm yếu ít hay nhiều thì họ vẫn là một khối rất gắn kết chứ không chỉ có siêu sao cầm trịch lối chơi.

Mùa giải khép lại mà Barca không có chân sút nào đứng trong top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, nhưng hãy nhìn vào danh sách kiến tạo: Lamine Yamal dẫn đầu với 11 lần, Pedri và Fermin Lopez cùng 9 lần, Dani Olmo 8 lần và Marcus Rashford 7 lần. Top 9 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải thì tới 5 người là của Barca.

Đội hình tiêu biểu La Liga 2025/26 đã được bầu chọn và Joan Garcia, Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Raphinha và Yamal là 6 cầu thủ Barca góp mặt. Tờ AS của Madrid thậm chí đã phải dành lời khen cho dàn cầu thủ Barca này, rằng khi xếp đội hình tiêu biểu La Liga với hàng phòng ngự được đặt ở phía trên, các vị trí do người của Barca chiếm giữ sẽ gần như tạo thành một hình kim tự tháp, và tờ AS gọi đó là “Kim tự tháp vàng của Flick” (La pirámide de oro de Flick).

Mảnh vỡ khó gắn lại

Flick đã luôn đề cao tính tập thể của một đội bóng và 2 năm qua ông đã chứng minh vì sao điều đó giúp Barcelona thành công. Mùa này đã có những thời điểm Yamal và Raphinha vắng mặt hoặc phong độ không cao, nhưng bù lại Barca đã có Rashford, Fermin hay những cá nhân khác tỏa sáng thay. Lewandowski đá ít hơn nhưng Ferran Torres đã gánh thay trách nhiệm ghi bàn dù không tốt bằng.

Làm sao để có thể đánh đổ một tập thể như vậy nếu đối thủ trực tiếp còn chưa biết tới sự đoàn kết? Real Madrid kết thúc mùa với rất nhiều vụn vỡ trong phòng thay đồ: cầu thủ vả mặt nhau, cầu thủ đấm nhau, HLV đội trẻ phản HLV đội 1, ngôi sao chấn thương ngồi ngoài và cà khịa đồng đội, v.v… Sự nghi kỵ này sẽ còn tiếp tục kéo dài cho dù đa số cầu thủ Real sẽ tạm xa nhau một thời gian để tập trung cho World Cup hoặc đi nghỉ hè.

Real Madrid cần rất nhiều thời gian để hàn gắn lại những đổ vỡ trong nội bộ

Jose Mourinho trở thành HLV trưởng mới có phải là điều Real cần để lật đổ Barca hay không sẽ là câu hỏi cần thời gian trả lời. Bên cạnh việc “Người đặc biệt” đã không còn được xem là người đi đầu về mặt chiến thuật trong làng HLV châu Âu, ông có cái tôi khá mạnh mẽ và không chịu nhường các cầu thủ ngôi sao, mà lúc này Real Madrid đang để cho sự vô kỷ luật lan tràn tới đa số thành viên.

Chỉ một bất đồng giữa Mourinho với một ngôi sao nào đó cũng có thể đe dọa cả mùa giải đầu tiên của Real Madrid. Khi lòng quân đã không vững thì sẽ khó có chuyện chiến thuật của HLV trưởng được thực thi đúng ý. Trong khi đó Hansi Flick đã tạo nên một nền kỷ luật sắt tại Nou Camp, và các cầu thủ dưới quyền cũng rất sẵn lòng tuân thủ những gì ông yêu cầu vì mục tiêu chung.

Trong khi Flick đã có “Kim tự tháp vàng” cho riêng mình, những ai sẽ là đầu tàu cho sự hồi sinh của Real Madrid dưới bàn tay Mourinho? Có lẽ Mourinho sẽ cần tới 2 mùa để bắt đầu mang về các chức vô địch, bởi Flick ít nhất sẽ còn ở lại Barca trong mùa giải tới, và cho tới lúc đó sự gắn kết của Barca vẫn là vô cùng bền chặt.