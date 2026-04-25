Real Madrid sa sút thảm hại: Siêu sao cũng "buông" lúc chưa thua

Buông xuôi, không động lực

Buổi tối thứ Sáu tại La Cartuja quả là một buổi tối chán chường cho các fan Real Madrid. Nếu thắng trận này, họ cũng khó lòng bám đuổi Barcelona ở ngôi đầu, còn hòa hay thua thì chỉ càng khiến cuộc đua vô địch sớm kết thúc. Do đó Madrid đã chọn một giải pháp “xen giữa”: Họ thắng trước, để rồi mất chiến thắng đó ở phút cuối cùng của thời gian bù giờ.

Cảm giác thảm hại từ phía các cầu thủ Real Madrid

Ngay cả cách Real Madrid dẫn bàn cũng chẳng phản ánh nhiều về chuyên môn tập thể: Federico Valverde sút xa rất căng, thủ môn phải đẩy bóng ra và Vinicius đã lao vào sút bồi. Trước pha bóng đó Real Madrid chẳng có cơ hội rõ rệt nào, và sau cơ hội đó Betis còn có nhiều cơ hội ghi bàn hơn đội đang dẫn trước.

Nếu không vì Andriy Lunin thì Real Madrid đã phải thủng khoảng 3-5 bàn. Càng về cuối trận Real Madrid càng thể hiện lối đá bạc nhược: Không dội ngược lại được sức ép mà phải rình chờ phản công, và khi phản công cũng thường xuyên xử lý sai ở những bước cuối. Quá nhiều lần Vinicius hay Mbappe đi bóng được đến gần biên là quặt vào, không quặt được là lại phải trả bóng ra và không lâu sau Betis đoạt bóng.

Cảm nhận chung là nhiều cầu thủ Real đã buông xuôi, còn những người không buông xuôi thì cũng chẳng đủ trình độ. Các khán đài cười rộ khi chứng kiến Vinicius solo qua liên tiếp các cầu thủ Betis, đã có khoảng trống để chọn góc dứt điểm, nhưng rồi tung một cú đá không thể yếu ớt hơn khiến thủ môn Valles chỉ việc giơ chân ra đỡ bóng thay vì bắt bằng tay.

Mbappe xin thay ra trong lúc Real Madrid đang thắng tối thiểu

Pitarch trẻ người non dạ, vài lần báo hại đội nhà vì chuyền hỏng hoặc đỡ bóng quá mạnh ngay gần hoặc trong vòng cấm, còn Mendy ngã ra quá dễ khi tranh chấp với Antony nhưng không bịp được trọng tài, dẫn đến bàn gỡ hòa khi đội khách đã đến rất gần thắng lợi. Và Mbappe là tâm điểm của sự đổ đốn: Không pressing, không lùi về thủ, hay đứng ở vị trí việt vị, và rốt cuộc tự xin thay ra khi đội vẫn đang dẫn trước.

Sau khi thua Bayern Munich ở tứ kết Cúp C1, Florentino Perez đã vào phòng thay đồ đội bóng và ăn to nói lớn với ý rằng “sẽ có hệ quả” cho một mùa giải không danh hiệu nữa. Perez như thể đe dọa các cầu thủ, nhưng qua trận Betis thì có thể nói rằng ông chủ tịch chẳng dọa được bất kỳ ai, họ như đã bỏ ngoài tai những gì Perez nói và đá vật vờ như… thây ma.

Real Madrid đã luôn được xem là đội bóng trong mơ của các cầu thủ, họ đến đây để chiến thắng và phải thể hiện nỗ lực tối đa để giành được những thắng lợi đó. Nhưng mùa này và cả mùa trước, mọi thứ đều kết thúc trong sự thất vọng ê chề và hơn bao giờ hết, người ta không còn gắn liền Real Madrid với hình ảnh một cỗ máy chiến thắng, mà chỉ là một đội quân ô hợp, một bệ phóng thương mại.

"Không thể xem nổi"

Viggo Mortensen có khi còn biết nhiều về bóng đá hơn Florentino Perez, và Mortensen là một tài tử điện ảnh Hollywood chứ không phải dân làm bóng đá. Vậy tại sao chúng ta nói đến Mortensen? Vì cách đây chưa đầy 1 tuần, diễn viên gốc Đan Mạch này đã viết những lời cực kỳ gay gắt chỉ trích đội bóng mà ông đã làm fan từ khi chưa bước sang tuổi 20.

Viggo Mortensen không còn thèm đi xem trận nào của Real Madrid dù đang sống ở Madrid

"Tôi là fan của Real Madrid từ năm 1977. Tôi sẽ tiếp tục là một fan trung thành của CLB, nhưng kể từ khi Xabi Alonso bị sa thải, cùng với những lời tuyên truyền nhàm chán và thiếu trung thực từ Florentino Pérez và bè lũ của ông ta nhằm vào các trọng tài, tôi đã không xem một trận đấu nào của Real Madrid”.

“Tôi đã nghe trên đài phát thanh những điều phi lý và nực cười về Arbeloa, Vinicius, Mbappé, Rüdiger và những kẻ khác, bên cạnh đó tôi đã rất hào hứng khi nghe những mô tả về những chiến tích của Valverde và Guler. Nhưng tôi chưa từng thấy một giây phút nào đáng xấu hổ về Real Madrid như từ lúc Alonso ra đi”.

“Mọi thứ thật kinh khủng, ghê tởm. Quá nhiều điều không thể chấp nhận được; người hâm mộ không đáng phải chịu đựng sự suy thoái như vậy sau khi đã bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được để vào sân. Nếu Florentino từ chức, tôi sẽ quay lại xem câu lạc bộ mà tôi đã theo dõi gần 50 năm. Chết tiệt, như thế là quá đủ rồi”.

Florentino Perez đang rất hiệu quả trong việc đưa Real Madrid xa rời hình ảnh cỗ máy chiến thắng

Trở thành fan từ tận năm 1977 có nghĩa Mortensen đã từng trải qua một phần của giai đoạn 32 năm Real không vô địch Cúp C1, và cả giai đoạn đội 1 đá kém tới mức đội Castilla ở hạng dưới đá còn đông khán giả hơn. Và ông vẫn nghĩ giai đoạn hiện tại của Real Madrid còn không đáng xem bằng, và Mortensen đang sống ở Madrid, có nghĩa ông còn chán chẳng buồn bắt xe tới Bernabeu dù gần nhà.

Real Madrid có cầu thủ chất lượng, Valverde là lý do họ vượt qua được Man City ở vòng 1/8 Champions League dù nhiều người dự đoán họ sẽ bị loại. Nhưng một cá nhân không thể kéo lên cả tập thể rời rạc, và tập thể đó được xây dựng bởi không ai khác ngoài Florentino Perez.