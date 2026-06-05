Perez tuyên bố chi 150 triệu euro, Real Madrid sắp có "bom tấn" đắt giá nhất lịch sử

Real Madrid sắp có bản hợp đồng lịch sử?

Nhằm tạo khác biệt trong chiến dịch tranh cử ghế chủ tịch Real Madrid, "bố già" Perez đã khẳng định bỏ ra số tiền lớn để mang về ngôi sao lớn cho Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2026:

"Vào thứ 3 tuần tới, tôi sẽ gửi lời đề nghị rất quan trọng tới CLB thi đấu tại Cúp C1 để chiêu mộ 1 cầu thủ lớn. Đây sẽ là khoản phí chuyển nhượng cao nhất mà Real Madrid từng chi trong lịch sử, khoảng 150 triệu euro. Mọi người muốn có gợi ý ư? Tôi không thể nói thêm, vì tôi tiết lộ quá nhiều rồi".

Perez nỗ lực tìm cách tái đắc cử vị trí chủ tịch Real Madrid

Các nhà báo nghi ngờ đó là Olise hoặc Doku. Nhưng Perez phủ nhận hoàn toàn: "Olise là cầu thủ xuất sắc, nhưng đó không phải cầu thủ chúng tôi muốn. Cũng không phải Doku. Lý tưởng cho thương vụ này sẽ là cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ trở lên.

Tất nhiên đó không phải Haaland. Cũng không phải cầu thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh. Điều đầu tiên chúng tôi làm là trao đổi với CLB chủ quản. Đây là bản hợp đồng nhằm tạo ra sự phấn khích, việc đó rất quan trọng".

Hiện người hâm mộ đồn đoán Perez định chiêu mộ Neves hoặc Vitinha của PSG. 2 cầu thủ này đạt phong độ cao ở mùa giải đã qua, giúp PSG vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp.

Perez còn cho biết Mourinho hiện quyết tâm cùng Real Madrid chinh phục ngôi vương Cúp C1 mùa tới: "Tôi rất hào hứng vì chúng tôi hiểu rõ Mourinho. Ông ấy đã truyền cho đội bóng tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và sau khi ông ấy rời đi. Chúng tôi đã giành thêm 6 chức vô địch Cúp C1 nhờ nền tảng đó. Hiện tại ông ấy rất quyết tâm chinh phục Cúp C1 một lần nữa".

Trò bịp bợm của Riquelme

Riquelme, người hiện đua tranh ghế chủ tịch Real Madrid với Perez gần đây cho biết ông chiêu mộ thành công Haaland. Perez cho rằng đây chỉ là trò bịp bợm của đối thủ:

"Về chuyện Haaland, tất cả đều đã bác bỏ điều đó, nên có lẽ chỉ là trò bịp bợm. Tôi không muốn những người như này đến và gây mất ổn định cho Real Madrid".

Chưa hết, Perez còn cho biết Real Madrid có giá trị lớn hơn những gì người hâm mộ tưởng tượng: "Theo Forbes, Real Madrid được định giá 10 tỷ euro, nhưng tôi nghĩ họ còn định giá thấp ít nhất 10 tỷ euro nữa. Khi tôi tiếp quản đội bóng, chúng tôi thậm chí không đủ khả năng trả lương, các cầu thủ không được nhận lương đầy đủ. Còn hiện tại, vào năm 2026, Real Madrid là CLB giá trị nhất thế giới và điều đó mang lại cho tôi niềm tự hào rất lớn".