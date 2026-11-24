Nỗi lo tuyến giữa

Real Madrid đang có chuỗi trận thành công gần đây để bám sát Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Tuy nhiên triển vọng danh hiệu của họ vẫn chưa quá khả quan và HLV Jose Mourinho đang vận động để tăng cường mạnh tay cho hàng tiền vệ.

Tchouameni - Silva đang là cặp tiền vệ trung tâm của Real Madrid

Vụ Barca giật Rodri dù tiền vệ này muốn trở về Madrid đã khiến chủ tịch Florentino Perez bị chỉ trích. Real Madrid đã tiến bộ về mặt phong độ, họ vẫn thiếu một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp hàng đầu để vừa bảo vệ hàng thủ, vừa điều tiết nhịp độ trận đấu. Real Madrid thời gian gần đây đã cặp Bernardo Silva với Aurelien Tchouameni, nhưng Silva đã 32 tuổi và khó có thể trông cậy trong thời gian dài.

Họ đã có một mục tiêu lớn cho vị trí này, nhưng là một nhân vật không xa lạ gì: Martin Zubimendi. Ngôi sao của ĐT Tây Ban Nha đã từng được xem là cầu thủ kế tục Toni Kroos tại Bernabeu nhưng Real không thể hiện sự quan tâm tới trụ cột của Real Sociedad.

Zubimendi rốt cuộc đã chuyển sang Arsenal và giúp Arsenal vô địch Premier League mùa qua. Dù vậy sự chật chội của hàng tiền vệ Arsenal khiến Zubimendi mùa này có ít cơ hội ra sân, khi bên cạnh Declan Rice đã có Myles Lewis-Skelly và Bruno Guimaraes, chưa kể Mikel Merino cũng thi thoảng vào đá tiền vệ trung tâm. Zubimendi do đó có thể được Arsenal cho ra đi.

Zubimendi dự bị từ đầu mùa do hàng tiền vệ Arsenal quá chật chội

Nhưng đi vào lúc nào là vấn đề đáng quan tâm, do Arsenal đang cân nhắc có nên giữ Zubimendi tới hết mùa phòng khi lực lượng biến động do chấn thương. Lúc này đã có một số CLB săn đón cầu thủ người xứ Basque, trong đó cả 2 đội thành Madrid là những ứng cử viên hàng đầu. Arsenal đã tốn 70 triệu euro mua Zubimendi mùa hè năm ngoái và họ có thể sẽ đòi mức phí trong khoảng đó để bán, thậm chí đắt hơn nếu có đối thủ Premier League nào hỏi mua.

Mourinho tái hợp McTominay?

Trong khi đó tại Italia, đã có sự biến xảy ra với việc gia hạn hợp đồng của Napoli với Scott McTominay. Ngôi sao người Scotland còn 2 năm hợp đồng và Napoli đã mời anh gia hạn tới 2030, nhưng việc đàm phán đã bị đình trệ do McTominay muốn mức lương 7 triệu euro/năm, cao hơn lương của Kevin De Bruyne (6 triệu euro/năm).

De Bruyne đang sắp rời CLB do mâu thuẫn nội bộ, nhưng McTominay vẫn chơi tốt mùa này nên anh có động cơ để đòi tăng lương, dù vậy Napoli sẽ gần như không đồng ý với đòi hỏi đó. Điều này đang gây sự quan tâm của Real Madrid, bởi chính Jose Mourinho năm xưa đã tin dùng McTominay ở MU, và ông được cho là cần một cầu thủ như McTominay để xoay vòng với Jude Bellingham.

McTominay đã ghi 5 bàn/11 trận từ đầu mùa cho Napoli, anh đang đòi tăng lương cao hơn De Bruyne

Mặc dù hàng công Real Madrid gần đây đã vào guồng với phong độ cao của Yan Diomande lẫn sự tỏa sáng của Arda Guler, cách chơi của Kylian Mbappe không giống một trung phong khiến Bellingham dù đá tiền vệ vẫn phải xông xáo tấn công vòng cấm. Vắng Bellingham sẽ để lại vấn đề lớn cho hàng công Real, nên Mourinho muốn có McTominay để chia sẻ gánh nặng.

Trong hè qua Aston Villa cũng đã hỏi thăm tình hình McTominay nhưng sau đó chuyển sang Leon Goretzka. Nhưng như vậy không có nghĩa Real Madrid không có đối thủ, tờ Gazzetta dello Sport cho hay HLV Ruben Amorim sẽ rất muốn có McTominay ở AC Milan, vì ông cần một cầu thủ yểm trợ tiền đạo cắm.