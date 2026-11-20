"Truyền nhân Messi" khiến châu Âu chú ý

Nico Paz đang có mùa giải 2026/27 nổi bật trong màu áo Como. Trưởng thành từ học viện Real Madrid, tiền vệ sinh năm 2004 chuyển đến đội bóng Italia để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình.

Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng bằng chân trái, nhãn quan chiến thuật và những cú sút xa có độ chính xác cao, Paz mang đến sự sáng tạo cho hàng công Como. Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, hộ công hoặc dạt cánh khi cần thiết.

Nico Paz thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn

Theo thống kê được Football Italia, thông qua Yahoo Sports, Nico Paz ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo sau 4 trận tại Champions League. Đáng chú ý, anh góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của Como trước MU, với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Không chỉ gây ấn tượng ở cấp câu lạc bộ, Nico Paz còn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt dẫn dắt thế hệ tiếp theo của đội tuyển Argentina. Truyền thông Argentina đang nhắc đến Paz như một ứng viên có thể kế thừa chiếc áo số 10 của Lionel Messi.

Real Madrid nắm lợi thế trong cuộc đua

Theo thông báo chính thức được Real Madrid công bố ngày 29/6/2026, câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận với Como và Nico Paz để cầu thủ này tiếp tục thi đấu tại Como trong mùa giải 2026/27. Thỏa thuận được thực hiện theo nguyện vọng của chính tiền vệ người Argentina, đồng thời Real Madrid giữ quyền đơn phương mua lại cầu thủ trong mùa giải 2027/28.

Về mức phí, điều khoản mua lại được xác định ở mức 80 triệu euro, có hiệu lực trong mùa hè năm 2027. Theo tiết lộ của chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid đang có những cuộc thảo luận nội bộ về khả năng đưa Nico Paz trở lại. "Đội bóng Hoàng gia" đánh giá cao tài năng, thái độ và sự tiến bộ của tiền vệ này.

Romano cũng cho biết Paz từng trực tiếp bày tỏ nguyện vọng ở lại Como thêm một mùa giải thay vì trở lại Real Madrid ngay lập tức.

Arsenal, Chelsea và MU nhập cuộc?

Bên cạnh Real Madrid, 3 đội bóng lớn Ngoại hạng Anh là Arsenal, Chelsea và MU đang được truyền thông liên hệ với Nico Paz. Khả năng sáng tạo và hoạt động ở khu vực giữa sân khiến Paz trở thành phương án đáng quan tâm đối với các đội bóng đang muốn nâng cấp hàng công.

Riêng MU, mọi chuyện càng trở nên đáng chú ý khi huấn luyện viên Mauricio Pochettino cũng là người Argentina. Tuy nhiên, Fabrizio Romano khẳng định chưa có cuộc đàm phán hay liên hệ cụ thể nào giữa "Quỷ đỏ" và Nico Paz.

Những tin đồn liên quan đến Man Utd một phần xuất phát từ mối liên hệ giữa công ty đại diện của Pochettino và đơn vị đại diện cho Nico Paz.

Como chưa muốn chia tay ngôi sao

Phát biểu với Radio Radio, Giám đốc thể thao Como, Carlalberto Ludi cho biết Real Madrid vẫn giữ quyền mua lại cầu thủ trong tương lai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Como đã đạt được một thỏa thuận tốt và muốn tiếp tục tận hưởng những đóng góp của tiền vệ người Argentina.

Trong khi đó, TEAMtalk cho biết Como không có ý định lắng nghe những lời đề nghị dành cho Paz trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.