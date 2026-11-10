Vinicius hết thời ở Real Madrid, chuẩn bị "dưỡng già" ở tuổi 26?

Vinicius Junior sẽ bị đẩy lên ghế dự bị?

Vinicius Junior phải thụ án treo giò 4 trận tại La Liga nên vắng mặt trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Valencia hồi cuối tuần. Arda Guler đang kết hợp rất tốt với Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Yan Diomande dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho. Bởi vậy, một số nguồn tin cho rằng Vinicius Junior sẽ phải ngồi dự bị sau khi đợt tập trung ĐTQG tháng 11 kết thúc.

Khả năng đóng góp của Vinicius Junior so với Arda Guler đang kém hơn hẳn

Đây không phải là thông tin vô căn cứ nếu nhìn vào những gì Vinicius Junior đã thể hiện. Jose Mourinho rất ưu ái tiền đạo người Brazil kể từ khi lên nắm quyền. “Người đặc biệt” sẵn sàng bảo vệ cậu học trò trước “búa rìu” dư luận. Thế nhưng, cầu thủ 26 tuổi đã đáp lại sự ưu ái của ông thầy như thế nào?

Từ đầu mùa giải tới nay, Vinicius Junior mới chỉ ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Thậm chí, sau 4 trận đã đấu tại Champions League, cầu thủ này vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo lần nào cho “Kền kền trắng”. Đó là thành tích quá tệ đối với một cầu thủ được định giá hơn 100 triệu euro.

Nhìn sang Arda Guler, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo tại La Liga, cùng 1 bàn và 2 kiến tạo tại Champions League (dù mới ra sân 2 trận). Không cần đặt lên bàn cân cũng có thể nhận ra ai đang sở hữu phong độ tốt hơn. Vinicius Junior được đá chính chủ yếu nhờ danh tiếng đã gây dựng trong những năm qua. Nhưng nếu không sớm cải thiện phong độ, ngay cả khi Mourinho muốn bảo vệ, tiền đạo người Brazil cũng khó có thể tiếp tục được ưu ái.

Vinicius Junior đã qua thời đỉnh cao?

Tiền đạo người Brazil có một chu kỳ khá kỳ lạ: cứ sau một mùa giải ghi bàn tốt tại La Liga, anh lại trải qua mùa tiếp theo với thành tích sa sút. Các mùa 2021/22, 2023/24 và 2025/26 là những mùa Vinicius Junior ghi bàn nhiều nhất tại La Liga, với lần lượt 17, 15 và 16 bàn thắng.

Phong độ ghi bàn của Vinicus Junior tại La Liga

Xen giữa những mùa giải thăng hoa đó là các mùa 2022/23, 2024/25 và hiện tại là 2026/27, khi thành tích ghi bàn tại La Liga của Vinicius Junior sa sút đáng kể. Mùa 2022/23, cầu thủ này ghi 10 bàn, mùa 2024/25 có 11 bàn, còn ở mùa giải hiện tại, tiền đạo người Brazil mới chỉ có 1 bàn thắng dù La Liga đã đi được 1/3 chặng đường.

Tuy nhiên, có một thực tế khó phủ nhận là phong độ của Vinicius đang sa sút theo thời gian. Một trong những minh chứng rõ nhất là giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này trên Transfermarkt. Mùa giải 2023/24 được xem là mùa giải hay nhất của Vinicius Junior, khi giá trị của tiền đạo người Brazil lên tới 200 triệu euro.

Thế nhưng, con số này liên tục giảm theo thời gian và chưa có dấu hiệu phục hồi. Trong lần cập nhật mới nhất (5/10/2026), Vinicius Junior chỉ còn được định giá 130 triệu euro, dù mới gia hạn hợp đồng hồi hè.

Ở tuổi 26, Vinicius Junior đáng lẽ phải bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp với nền tảng đã tích lũy trong nhiều năm qua. Đáng tiếc, cầu thủ này lại không thể hiện được điều đó. Tốc độ có thể vẫn tốt, nhưng khả năng qua người không còn tạo ra đột biến như trước. Khả năng phối hợp với đồng đội vẫn hạn chế và quan trọng nhất là hiệu quả trong khâu dứt điểm ngày càng thấp.

Bởi vậy, nếu Vinicius Junior trở thành một “bông hoa sớm nở, chóng tàn” thì cũng không phải điều quá khó hiểu.

Nguyên nhân là gì?

Thực ra, việc Vinicius Junior sớm đánh mất phong độ cũng không phải điều quá bất ngờ. Nhiều tiền đạo Brazil thành danh từ rất sớm tại bóng đá châu Âu đều có sự nghiệp sa sút khi chưa bước sang tuổi 30. Từ Romario, Ronaldo de Lima, Ronaldinho cho đến cái tên gần nhất là Neymar, tất cả đều không thể duy trì đỉnh cao trong thời gian dài.

Thân hình của Vinicius Junior qua các năm cho thấy cầu thủ "phát phì" trong năm 2026

Đó có thể là hệ quả của lối sống thiếu điều độ và Vinicius Junior cũng không phải ngoại lệ. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ cầu thủ này thường xuyên đi chơi thâu đêm, đến khoảng 4-5h sáng mới trở về nơi ở. Phần lớn những cuộc vui đó đều có sự xuất hiện của các “bóng hồng”. Những hình ảnh ăn chơi của Vinicius Junior ít khi bị lộ ra ngoài bởi cầu thủ này thường chọn những địa điểm mà bản thân có cổ phần. Dù vậy, những lần anh lên xuống xe vẫn bị cánh paparazzi phát hiện.

Thể chất vượt trội của các cầu thủ Brazil khiến những vấn đề này không bộc lộ ngay lập tức. Họ vẫn thi đấu tốt, di chuyển khỏe khoắn nên các HLV đôi khi cũng bỏ qua những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của các “ông sao”.

Nhưng một khi phong độ đã sa sút, phần lớn đều rất khó tìm lại chính mình. Hãy nhìn vào thể hình hiện tại của Vinicius Junior để thấy rõ hơn điều đó. Tiền đạo người Brazil trông nặng nề hơn hẳn so với những mùa giải trước, nên việc phong độ đi xuống cũng không quá khó hiểu.

Không chỉ lối sống, ý chí chiến đấu của Vinicius Junior cũng có dấu hiệu phai nhạt. Điều này thể hiện rõ sau khi cầu thủ này thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu “Quả bóng vàng” và gần đây là việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Sau khi đạt được mức lương mong muốn, tiền đạo người Brazil dường như không còn cho thấy những mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

Thực ra, Vinicius Junior không thiếu những mục tiêu lớn để theo đuổi: giúp ĐT Brazil vô địch World Cup hoặc Copa America, tiếp tục cạnh tranh danh hiệu “Quả bóng vàng”...

Ánh hào quang của Mbappe đang khiến Vinicius Junior lu mờ dần

Xét về tuổi tác, Vinicius Junior đang ở giai đoạn đẹp nhất của một cầu thủ bóng đá. Vấn đề nằm ở ý chí và quyết tâm của anh. Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo và Messi vẫn duy trì vị thế hàng đầu trong suốt hơn 20 năm. Bên cạnh nền tảng thể chất, yếu tố tinh thần cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến Vinicius Junior là sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp có phong cách thi đấu khá giống với số 7 của Real Madrid. Không những vậy, Mbappe còn chiếm lấy vị thế ngôi sao số một đội bóng, vốn trước đây thuộc về tiền đạo người Brazil. Vinicius nhận được ít bóng hơn, ghi bàn ít hơn nhưng dường như cũng không còn chịu nhiều áp lực phải thể hiện mình.

Tóm lại, Vinicius Junior có thể đã qua thời đỉnh cao dù mới 26 tuổi. Trong thời gian tới, cầu thủ này có thể phải chấp nhận cả việc sắm vai dự bị tại Real Madrid. Và chỉ vài năm nữa, Vinicius Junior có nguy cơ bị đội bóng đẩy đi rồi dần chìm vào quên lãng nếu không tự tìm được con đường trở lại với đỉnh cao.