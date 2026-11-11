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Real Madrid lập quỹ lương kỷ lục châu Âu, chiều HLV Mourinho hết cỡ

Sự kiện: La liga 2026-27 HLV Mourinho Real Madrid

Real Madrid dự kiến chi tới 707 triệu euro cho tiền lương và khấu hao chuyển nhượng ở mùa giải 2026/27, thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử CLB. Dù mạnh tay đầu tư đội hình, đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez vẫn đặt mục tiêu duy trì lợi nhuận và kiểm soát nợ vay.

  

Real Madrid lập kỷ lục về quỹ lương

Real Madrid lập kỷ lục về quỹ lương

Quỹ lương chạm mốc 707 triệu euro

Real Madrid chuẩn bị thiết lập kỷ lục tài chính mới tại châu Âu khi dành 707 triệu euro cho tiền lương và khấu hao phí chuyển nhượng ở mùa giải 2026/27. Đây là mức cao nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiệm cận những cột mốc từng được PSG thiết lập.

Theo phân tích của Intelligence 2P thuộc 2Playbook, khoản chi khổng lồ này được hỗ trợ bởi doanh thu toàn CLB dự kiến đạt 1,405 tỷ euro. Real Madrid vẫn kỳ vọng có lãi 14,2 triệu euro trong mùa giải tới, dù con số này thấp hơn mức 26,3 triệu euro của mùa trước.

Chi phí dành cho các đội bóng chiếm 57% doanh thu kinh doanh và 50% tổng nguồn thu của Real Madrid, vẫn thấp hơn ngưỡng giới hạn của UEFA.

Mức đầu tư chưa từng có tiền lệ xuất phát từ chiến dịch tăng cường lực lượng với những bản hợp đồng đáng chú ý như Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Yan Diomande và Carlos Espi. Đây là những nhân tố đáp ứng yêu cầu chuyên môn của HLV Jose Mourinho, người cũng chỉ trở lại Bernabeu từ mùa hè sau 13 năm chia tay đội bóng.

Bernabeu trở thành cỗ máy kiếm tiền

Để đáp ứng ngân sách khổng lồ, Real Madrid kỳ vọng doanh thu tăng 4,7%, đạt 1.250,2 triệu euro, gần gấp đôi mức trung bình trong 5 năm trước đại dịch Covid-19.

Thành tích của Real Madrid mùa này đang cải thiện&nbsp;đáng kể so với mùa trước

Thành tích của Real Madrid mùa này đang cải thiện đáng kể so với mùa trước

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sân Bernabeu. Doanh thu khai thác sân vận động dự kiến tăng hai chữ số, đạt 420,1 triệu euro, bao gồm tiền hội viên, vé mùa, bán vé, bảo tàng, khu vực VIP và tổ chức các sự kiện như hòa nhạc hay một trận đấu NFL.

Trong khi đó, doanh thu bản quyền truyền hình dự kiến tăng 4%, lên 175,1 triệu euro. Chu kỳ bản quyền mới của EuroLeague sẽ giúp nguồn thu truyền hình từ bóng rổ tăng hơn gấp đôi.

Ngược lại, doanh thu từ các trận giao hữu và giải đấu quốc tế giảm 21%, xuống còn 120,3 triệu euro. Mảng tiếp thị cũng được dự báo giảm 1%, còn 534,6 triệu euro.

Real Madrid kỳ vọng doanh thu tài trợ tăng 22%, doanh số tại các cửa hàng chính thức tăng 15%. CLB đã gia hạn hợp đồng với Adidas đến năm 2034, Emirates đến mùa 2030/31 và Mahou đến năm 2033, đồng thời ký kết hợp tác với Uber Eats và doanh nghiệp công nghệ Australia Iren.

Bán cầu thủ thu về gần 155 triệu euro

Một nguồn thu quan trọng khác đến từ hoạt động chuyển nhượng. Real Madrid dự kiến thu về 154,8 triệu euro từ việc bán cầu thủ, mức cao nhất trong lịch sử CLB.

Real Madrid chi cực đậm để chiêu mộ Yan Diomande

Real Madrid chi cực đậm để chiêu mộ Yan Diomande

Khoản tiền này chủ yếu đến từ những sản phẩm của lò đào tạo La Fabrica, thông qua các thương vụ chia tay Nico Paz, Gonzalo Garcia, Cesar Palacios, Jacobo Ortega và Victor Munoz. Nguồn thu này giúp đội bóng duy trì cân bằng tài chính trong bối cảnh quỹ lương tăng mạnh.

Trong tổng ngân sách 707,1 triệu euro dành cho tiền lương và khấu hao, bộ phận bóng rổ chiếm khoảng 40 triệu euro, còn đội nữ tiêu tốn 8,5 triệu euro.

Dù chi tiêu mạnh tay, Real Madrid vẫn dự kiến giảm 3% nợ tài chính ròng, xuống còn 1 tỷ 367,4 triệu euro. Trong đó, 1 tỷ 347 triệu euro là khoản vay phục vụ quá trình cải tạo sân Bernabeu. Các khoản nợ được phân bổ với thời hạn thanh toán dài hạn, chi phí trả nợ tương đương khoảng một nửa nguồn doanh thu mới mà sân vận động mang lại.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/real-madrid-lap-quy-luong-ky-luc-chau-au-ch...

-11/11/2026 02:21 AM (GMT+7)
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