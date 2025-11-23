Real giữ chân Vinicius đến 2031, chấm dứt căng thẳng với HLV Alonso

🔥 Tạm biệt bất ổn

Real Madrid vừa thông báo đã đạt “thỏa thuận toàn diện” để gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior đến mùa hè năm 2031, chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng cầu thủ Brazil rời CLB. Đây là thông tin được AS xác nhận, sau một quá trình đàm phán kéo dài và những căng thẳng giữa Vinicius và HLV Xabi Alonso.

Những bất đồng giữa Vinicius và Alonso giờ đã được thu hẹp, mở ra kỷ nguyên mới tại Bernabeu

Cơn giận dữ của Vinicius trong trận El Clasico cách đây vài tuần, khi anh phản ứng dữ dội sau khi bị thay ra trong chiến thắng 2-1 của "Los Blancos" - từng dấy lên lo ngại về mối quan hệ giữa anh và đội bóng. Thời điểm đó, hợp đồng của Vinicius còn 2 năm nữa sẽ đáo hạn, và Real đứng trước nguy cơ mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2027.

⚡ Bước đột phá từ cuộc gặp tháng 5

Nguồn tin cho biết, một cuộc gặp vào tháng 5 đã giúp hai bên “thu hẹp khác biệt”, tạo tiền đề cho việc ký kết hợp đồng mới. Mức lương chính xác của Vinicius chưa được công bố, nhưng thỏa thuận này được cho là phản ánh vị thế cầu thủ quan trọng bậc nhất của CLB và tiềm năng trở thành ứng viên Quả bóng Vàng trong tương lai.

Trước đó, Vinicius từng muốn nhận mức lương ngang Kylian Mbappe nếu gia hạn hợp đồng, nhưng lúc đó "Kền kền trắng" chưa thể đáp ứng. Mặc dù vậy, anh đã từ chối các lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia để tiếp tục sự nghiệp tại Madrid.

⚽ Thành tích ấn tượng và tầm quan trọng tại Bernabeu

Trong suốt 338 trận ra sân cho Real Madrid ở mọi đấu trường, Vinicius đã ghi 111 bàn và có 87 pha kiến tạo, bao gồm 6 bàn và 5 kiến tạo trong 22 trận mùa 2025/26. Tiền đạo 25 tuổi vẫn là một mắt xích quan trọng trong đội hình Real.

Vinicius tiếp tục là niềm hy vọng tấn công của Real Madrid

Việc gia hạn hợp đồng của Vinicius không chỉ mang lại sự ổn định cho đội bóng mà còn giúp chính anh tập trung tối đa vào sân cỏ, xóa bỏ mọi nghi ngờ về phong độ và cam kết với CLB.

Dù không ghi bàn hay kiến tạo trong 6 trận liên tiếp - Vinicius được cho là sẽ tập trung hoàn toàn vào việc đền đáp niềm tin của Real Madrid. Những con số thống kê trong những mùa giải trước đã chứng minh khả năng bùng nổ của anh, và giờ đây, với hợp đồng mới, Bernabeu có thể yên tâm về tương lai của ngôi sao 25 tuổi.