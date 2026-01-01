Top 10 sao tụt giá năm 2025: Vinicius, Wirtz góp mặt, ai thê thảm nhất?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Top 10 sao tụt giá năm 2025: Vinicius, Wirtz góp mặt, ai thê thảm nhất?

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Florian Wirtz Rodrigo Hernández

Vinicius và Florian Wirtz đều tụt giảm giá trị trong năm 2025 do phong độ không tốt.

   

Năm 2025 kết thúc với những ngôi sao đã nổi bật lên nhờ phong độ xuất sắc trong suốt 12 tháng ở mọi cấp độ. Những Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Vitinha hay các cầu thủ ít nổi hơn như Elliot Anderson, Adam Wharton, Nico Paz, Rayan Cherki và Kenan Yildiz đều đã nâng tầm giá trị của mình bằng những màn trình diễn đỉnh cao.

Wirtz tụt giảm giá trị sau khởi đầu khó khăn ở Liverpool

Wirtz tụt giảm giá trị sau khởi đầu khó khăn ở Liverpool

Nhưng cũng có những cầu thủ tụt giảm giá trị dù được xem ở tầm siêu sao, với phong độ kém là nguyên nhân chính và có thể đi kèm yếu tố tuổi tác hay chấn thương. Vậy những ai tụt giá nhiều nhất?

Wirtz mất giá do khó khăn ở Liverpool

Eduardo Camavinga đứng top 10 danh sách tụt giá theo thống kê 2025 của trang web Transfermarkt chuyên về chuyển nhượng. So với đầu năm, Camavinga đã tụt giá khoảng 30 triệu euro và chỉ còn 50 triệu euro. Lý do chính là bởi dù vẫn là một thành viên quan trọng của Real Madrid, Camavinga đã thi đấu không quá nổi bật do Real Madrid có sự trục trặc ở tuyến giữa, lẫn Camavinga nhiều trận đá trái vị trí.

Đứng thứ 9 chính là tân binh đắt giá Florian Wirtz của Liverpool, đầu năm được định giá tận 140 triệu euro nhưng đã giảm còn 110 triệu euro. Dù vậy Wirtz vẫn được định giá rất cao, sự tụt giá chủ yếu do anh mất khoảng nửa năm hòa nhập ở Liverpool, trong bối cảnh CLB này không có phong độ tốt ở cuối năm và Wirtz mất khá lâu để ghi bàn & kiến tạo cho đội.

Ít nhất Wirtz vẫn đến một CLB có tiềm năng tranh danh hiệu, trong khi đồng đội cũ Victor Boniface đã sang Werder Bremen theo dạng cho mượn dù 2 mùa trước còn là trung phong chủ lực của đội hình Leverkusen bất bại Bundesliga. Boniface tụt phong độ đáng kể mùa 2024/25 và không còn được trọng dụng nên đã bị cho sang Bremen, và đó là sau khi anh này hụt vụ sang AC Milan hồi hè do Milan phát hiện tiền sử chấn thương đầu gối, dù Boniface mới 25 tuổi.

Odegaard &amp; Bernardo Silva

Odegaard & Bernardo Silva

Boniface tụt giá 33 triệu euro (từ 44 triệu xuống chỉ 12 triệu), mức giảm bằng Bernardo Silva nhưng Silva vẫn được định giá ở mốc 27 triệu euro, khá cao cho một ngôi sao đã 31 tuổi. Silva dù không còn bất khả xâm phạm ở Man City nhưng vẫn được Pep Guardiola sử dụng khá đều, anh gần đây thậm chí đã chơi tốt lên.

Chấn thương hành hạ

Cũng ở vị trí tiền vệ như Bernardo, Martin Odegaard đã tụt giảm 35 triệu euro giá trị. Odegaard vẫn quan trọng cho Arsenal, nhưng thủ quân của đội chủ sân Emirates năm nay hay bị gián đoạn phong độ vì chấn thương, chỉ riêng mùa 2025/26 hiện tại anh đã nghỉ tới 13 trận vì đau vai với đầu gối.

Nhưng Odegaard không nghỉ nhiều như Gavi, người tụt tới 40 triệu euro (giảm đúng 50%). Gavi hiện vẫn đang nghỉ dưỡng thương và đã được 180 ngày sau khi anh phẫu thuật phần sụn chêm đầu gối phải. Phải tới tháng 2/2026 Gavi mới có thể quay lại.

Cũng chấn thương nặng như Gavi, Rodri của Man City tụt giảm 55 triệu euro giá trị và đang được định giá 75 triệu euro. Việc Quả bóng Vàng 2024 nghỉ khá lâu từ cuối năm 2024 đã khiến Man City lo lắng tính thay thế anh lâu dài, nhưng họ hiện vẫn đang kiên nhẫn đưa anh bình phục dần.

Siêu sao xuống dốc

Mức giảm của Rodri là cao thứ 2 trong danh sách, hơn 2 cầu thủ khác và chỉ kém 1 người. Cả 3 ngôi sao này đều mất giá vì phong độ: Bộ đôi Brazil Vinicius – Rodrygo đã bị ảnh hưởng từ lúc Kylian Mbappe sang Real Madrid, Rodrygo thì dự bị liên miên còn Vinicius đá ngày càng đi xuống về hiệu quả.

Bộ đôi này đã tụt phong độ lẫn giá trị đáng kể từ khi Mbappe về Real Madrid

Bộ đôi này đã tụt phong độ lẫn giá trị đáng kể từ khi Mbappe về Real Madrid

Nhưng Phil Foden của Man City có mức giảm lớn hơn cả 2 cầu thủ Real, cũng tụt mất 55 triệu euro giá trị như Rodri. Foden thì không chấn thương, sự sa sút mùa 2024/25 của anh là khá bất ngờ sau khi đã chơi rất hay mùa 2023/24 và đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa bóng. Dù vậy Foden gần đây đã chơi tốt trở lại nên năm tới hứa hẹn giá trị của anh sẽ tăng.

Top 10 cầu thủ tụt giá nhất 2025 của Transfermarkt (đơn vị: triệu euro)
Cầu thủ (CLB) Mức giá đầu năm Mức giá cuối năm Mức giảm
Phil Foden (Man City) 130 75 -55
Rodri (Man City) 130 75 -55
Vinicius (Real Madrid) 200 150 -50
Rodrygo (Real Madrid) 100 60 -40
Gavi (Barcelona) 80 40 -40
Martin Odegaard (Arsenal) 110 75 -35
Bernardo Silva (Man City) 60 27 -33
Victor Boniface (Werder Bremen) 45 12 -33
Florian Wirtz (Liverpool) 140 110 -30
Eduardo Camavinga (Real Madrid) 80 50 -30

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
Woltemade tăng hơn 800% giá trị tại Newcastle, ghi bàn tốt top 2 các tân binh Ngoại hạng Anh
Woltemade tăng hơn 800% giá trị tại Newcastle, ghi bàn tốt top 2 các tân binh Ngoại hạng Anh

Nick Woltemade đã nổi lên là cầu thủ có sự tăng giá trị phi mã nhất của bóng đá châu Âu năm 2025 sau khi chuyển tới Newcastle.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/01/2026 08:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN