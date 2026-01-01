Top 10 sao tụt giá năm 2025: Vinicius, Wirtz góp mặt, ai thê thảm nhất?

Năm 2025 kết thúc với những ngôi sao đã nổi bật lên nhờ phong độ xuất sắc trong suốt 12 tháng ở mọi cấp độ. Những Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Vitinha hay các cầu thủ ít nổi hơn như Elliot Anderson, Adam Wharton, Nico Paz, Rayan Cherki và Kenan Yildiz đều đã nâng tầm giá trị của mình bằng những màn trình diễn đỉnh cao.

Wirtz tụt giảm giá trị sau khởi đầu khó khăn ở Liverpool

Nhưng cũng có những cầu thủ tụt giảm giá trị dù được xem ở tầm siêu sao, với phong độ kém là nguyên nhân chính và có thể đi kèm yếu tố tuổi tác hay chấn thương. Vậy những ai tụt giá nhiều nhất?

Wirtz mất giá do khó khăn ở Liverpool

Eduardo Camavinga đứng top 10 danh sách tụt giá theo thống kê 2025 của trang web Transfermarkt chuyên về chuyển nhượng. So với đầu năm, Camavinga đã tụt giá khoảng 30 triệu euro và chỉ còn 50 triệu euro. Lý do chính là bởi dù vẫn là một thành viên quan trọng của Real Madrid, Camavinga đã thi đấu không quá nổi bật do Real Madrid có sự trục trặc ở tuyến giữa, lẫn Camavinga nhiều trận đá trái vị trí.

Đứng thứ 9 chính là tân binh đắt giá Florian Wirtz của Liverpool, đầu năm được định giá tận 140 triệu euro nhưng đã giảm còn 110 triệu euro. Dù vậy Wirtz vẫn được định giá rất cao, sự tụt giá chủ yếu do anh mất khoảng nửa năm hòa nhập ở Liverpool, trong bối cảnh CLB này không có phong độ tốt ở cuối năm và Wirtz mất khá lâu để ghi bàn & kiến tạo cho đội.

Ít nhất Wirtz vẫn đến một CLB có tiềm năng tranh danh hiệu, trong khi đồng đội cũ Victor Boniface đã sang Werder Bremen theo dạng cho mượn dù 2 mùa trước còn là trung phong chủ lực của đội hình Leverkusen bất bại Bundesliga. Boniface tụt phong độ đáng kể mùa 2024/25 và không còn được trọng dụng nên đã bị cho sang Bremen, và đó là sau khi anh này hụt vụ sang AC Milan hồi hè do Milan phát hiện tiền sử chấn thương đầu gối, dù Boniface mới 25 tuổi.

Odegaard & Bernardo Silva

Boniface tụt giá 33 triệu euro (từ 44 triệu xuống chỉ 12 triệu), mức giảm bằng Bernardo Silva nhưng Silva vẫn được định giá ở mốc 27 triệu euro, khá cao cho một ngôi sao đã 31 tuổi. Silva dù không còn bất khả xâm phạm ở Man City nhưng vẫn được Pep Guardiola sử dụng khá đều, anh gần đây thậm chí đã chơi tốt lên.

Chấn thương hành hạ

Cũng ở vị trí tiền vệ như Bernardo, Martin Odegaard đã tụt giảm 35 triệu euro giá trị. Odegaard vẫn quan trọng cho Arsenal, nhưng thủ quân của đội chủ sân Emirates năm nay hay bị gián đoạn phong độ vì chấn thương, chỉ riêng mùa 2025/26 hiện tại anh đã nghỉ tới 13 trận vì đau vai với đầu gối.

Nhưng Odegaard không nghỉ nhiều như Gavi, người tụt tới 40 triệu euro (giảm đúng 50%). Gavi hiện vẫn đang nghỉ dưỡng thương và đã được 180 ngày sau khi anh phẫu thuật phần sụn chêm đầu gối phải. Phải tới tháng 2/2026 Gavi mới có thể quay lại.

Cũng chấn thương nặng như Gavi, Rodri của Man City tụt giảm 55 triệu euro giá trị và đang được định giá 75 triệu euro. Việc Quả bóng Vàng 2024 nghỉ khá lâu từ cuối năm 2024 đã khiến Man City lo lắng tính thay thế anh lâu dài, nhưng họ hiện vẫn đang kiên nhẫn đưa anh bình phục dần.

Siêu sao xuống dốc

Mức giảm của Rodri là cao thứ 2 trong danh sách, hơn 2 cầu thủ khác và chỉ kém 1 người. Cả 3 ngôi sao này đều mất giá vì phong độ: Bộ đôi Brazil Vinicius – Rodrygo đã bị ảnh hưởng từ lúc Kylian Mbappe sang Real Madrid, Rodrygo thì dự bị liên miên còn Vinicius đá ngày càng đi xuống về hiệu quả.

Bộ đôi này đã tụt phong độ lẫn giá trị đáng kể từ khi Mbappe về Real Madrid

Nhưng Phil Foden của Man City có mức giảm lớn hơn cả 2 cầu thủ Real, cũng tụt mất 55 triệu euro giá trị như Rodri. Foden thì không chấn thương, sự sa sút mùa 2024/25 của anh là khá bất ngờ sau khi đã chơi rất hay mùa 2023/24 và đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa bóng. Dù vậy Foden gần đây đã chơi tốt trở lại nên năm tới hứa hẹn giá trị của anh sẽ tăng.