Lộ diện thống kê chứng minh Mbappe "lười biếng", fan Real thông cảm cho Vinicius

Sự kiện: Real Madrid Kylian Mbappe Vinicius Junior

Mbappe nằm trong nhóm những tiền đạo "lười" nhất La Liga và fan Real Madrid cho rằng Vinicius đã bị ảnh hưởng vì đá với siêu sao người Pháp.

  

Những tiền đạo pressing tốt nhất La Liga

Những cầu thủ tấn công nào tham gia pressing tốt nhất ở La Liga hiện nay? Mới đây đã xuất hiện một biểu đồ thống kê điều này dựa trên thông số cung cấp của giải đấu, và biểu đồ đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn giữa các fan Real Madrid.

Bảng so sánh hiệu quả pressing của Mbappe và Vinicius với các tiền đạo khác ở La Liga (Mbappe là dấu chấm màu cam, Vinicius màu xanh lá cây). Biểu đồ chỉ tính các cầu thủ đã đá ít nhất 700 phút từ đầu mùa

Bảng so sánh hiệu quả pressing của Mbappe và Vinicius với các tiền đạo khác ở La Liga (Mbappe là dấu chấm màu cam, Vinicius màu xanh lá cây). Biểu đồ chỉ tính các cầu thủ đã đá ít nhất 700 phút từ đầu mùa

Biểu đồ có 2 cột, cột trái là về tần suất chạy pressing của các tiền đạo bên phần sân đối phương, và cột ngang là hành động pressing bên phần sân đối phương. Có sự khác biệt của 2 cột, tần suất chạy pressing là chỉ tính một cầu thủ di chuyển ở tốc độ cao và quãng đường từ 5m trở lên để áp sát cầu thủ đội bạn có bóng, và hành động pressing là tính với cầu thủ cắt/chắn được đường chuyền hoặc cướp được bóng từ đối phương.

Nhìn lên biểu đồ, chúng ta có thể thấy nhiều tiền đạo có tiếng tăm xuất hiện trong này: Yamal dù không chạy pressing nhiều nhưng tham gia rất tích cực trong việc cắt bóng hay tranh chấp, còn Ferran Torres chạy rất nhiều. Một số tiền đạo nổi danh khác như Antony, Nico Williams, Julian Alvarez hay Mikel Oyarzabal cũng góp sức đáng kể vào khâu pressing.

Nhưng riêng với các fan Real Madrid, 2 tiền đạo nổi bật nhất của họ lại không gây ấn tượng tốt với vị trí của mình trên biểu đồ. Vinicius thì chìm giữa các cầu thủ khác ở giữa biểu đồ (tức chỉ ở mức trung bình cho cả hai khâu), còn Mbappe thì có “nổi bật”, nhưng nổi là nhờ đứng ở đáy biểu đồ.

Fan Real đánh giá về Mbappe & Vinicius

Mbappe không pressing giờ đã trở thành… chuyện thường. Luis Enrique ở PSG còn không thể khiến cầu thủ này thay đổi cách chơi của mình, nên Xabi Alonso tất nhiên cũng không thể làm được. Tuy nhiên các fan Real đã tranh luận về việc số bàn thắng Mbappe ghi được có đáng để được nuông chiều cho sự “lười biếng” của siêu sao người Pháp.

Vinicius và Mbappe đang có sự khác nhau về phong độ, nhưng Vinicius rõ ràng chịu khó tranh chấp hơn Mbappe

Vinicius và Mbappe đang có sự khác nhau về phong độ, nhưng Vinicius rõ ràng chịu khó tranh chấp hơn Mbappe

Nhiều fan Real trên diễn đàn Reddit đã kết luận rằng bất chấp việc Vinicius gần đây có vấn đề về hiệu quả thi đấu, rõ ràng tiền đạo người Brazil vẫn cố gắng tranh chấp bóng chứ không lười. “Hy vọng những người khác sẽ thôi nói rằng Vinicius không chịu phòng ngự. Cậu ta không làm quá tốt nhưng chắc chắn bỏ công sức vào đó”, một fan viết.

Mbappe một lần nữa là tiêu điểm của câu chuyện và không ít fan bày tỏ sự bực dọc. Một fan bình luận: “Kylian phải gạt đi điều gì làm cậu ta vương vấn về mặt tinh thần, bởi đội bóng rất cần cậu ta pressing. Thử tưởng tượng cậu ta dùng tốc độ vượt trội của mình để săn lùng đối phương”.

Quan điểm đó được nhiều người ủng hộ, và một fan Real khác viết: “Trung phong luôn là người khởi xướng pressing và các đồng đội phải đi theo anh ta, cứ nhìn Dembele ở PSG sẽ rõ. Vinicius là tiền đạo cánh, và tiền đạo cánh không thể tự pressing một mình nếu tiền đạo cắm không làm gì”.

Xabi Alonso và Vinicius

Xabi Alonso và Vinicius

Cũng vì thế mà cuộc tranh luận này đã mang lại sự thông cảm cho HLV Xabi Alonso. “Xabi chỉ thiếu 1 cầu thủ nữa để hoàn tất hệ thống pressing của ông ấy, nhưng không may cầu thủ còn thiếu đó đã ở trên sân, không chịu press, và lại là cầu thủ tấn công tốt nhất của đội. Một hệ thống pressing tầm cao là hệ thống Guler, Huijsen và Trent Alexander-Arnold sẽ hoạt động rất tốt do kinh nghiệm họ đã có, nhưng Real Madrid đang cung phụng cho 1 cá nhân”, một fan Real đánh giá.

Qua đây, các fan Real gợi lại một quan điểm đã từng được nhắc đến vào năm 2024 khi Mbappe mới gia nhập: Real Madrid không cần Mbappe. Một fan viết: “Chúng ta ghi được 87 bàn ở mùa 2023/24 và đoạt cú đúp. Mbappe đến và con số tụt xuống còn 78 bàn mùa trước. Mùa này Mbappe ghi bàn nhiều hơn và chúng ta đã có 36 bàn, nhưng cũng chỉ hơn 1 bàn so với cùng thời điểm của mùa 2023/24 nhưng hòa & thua nhiều hơn, vậy thì chúng ta cần Mbappe để làm gì?”.

-29/12/2025 02:52 AM (GMT+7)
