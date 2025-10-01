Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real đại thắng Cúp C1: Chữa lành sau derby, nỗi lo "Mbappe và phần còn lại"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Kylian Mbappe
Trận thắng tưng bừng trên đất Kazakhstan giúp Real Madrid gỡ bỏ gánh nặng tâm lí, nhưng chưa đủ để giải quyết hết vấn đề mà họ gặp phải.

  

🛠️ Chuyến đi "hành xác' thành chuyến đi "chữa lành"

Chỉ khoảng 72 giờ sau trận thua kinh hoàng Atletico 2-5 ở derby Madrid, Real Madrid phải trải qua chuyến hành trình 4000 dặm (6437km) kéo dài hơn 11 tiếng đồng hồ tới Kazakhstan đối đầu Kairat Almaty. Từng đó lí do đủ để dư luận, người hâm mộ lo lắng cho thầy trò HLV Xabi Alonso, đặc biệt trong bối cảnh tinh thần, thể trạng của toàn đội "chạm đáy". 

Tuy nhiên, tất cả dường như đã quên mất rằng, đây là cuộc chạm trán giữa đội bóng lần đầu tham dự Champions League và đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu (15 lần vô địch). Để rồi, Real Madrid biến chuyến đi "hành xác" thành chuyến đi "chữa lành" khi đè bẹp đối thủ 5-0.

Mbappe càng xuất sắc, Real càng lo lắng

Mbappe càng xuất sắc, Real càng lo lắng

⚽️ Real Madrid hay "Mbappe và phần còn lại"?

Trong "đại tiệc" bàn thắng, Kylian Mbappe cũng chứng minh tại sao anh là nhân tố không thể thiếu của Real Madrid khi lập hat-trick đắng cấp. Tiền đạo người Pháp mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 25, sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 52 với pha lốp bóng đẹp mắt qua thủ môn Kairat, cuối cùng hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm không thể cản phá.

Cú hat-trick đầu tiên trong mùa giải này giúp Mbappe chạm mốc 13 bàn sau 9 trận trên mọi đấu trường. Không chỉ vậy, tiền đạo người Pháp cũng nâng tổng thành tích tại Champions League lên 60 bàn, vượt Thomas Muller để chiếm hạng 6 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, thành tích 13 pha lập công của Mbappe cũng chiếm hơn 1 nửa trong tổng số bàn thắng mà Real Madrid ghi được từ đầu mùa (21 bàn), qua đó làm nổi bật sự phụ thuộc vào siêu sao người Pháp. 

Trên thực tế, Real chỉ mở tỷ số trên chấm phạt đền dù đã tạo ra nhiều cơ hội trước đó, khi lần lượt Vinicius, Mastantuono, Guler đều tỏ ra thiếu sắc bén. 

Thời điểm tỷ số là 2-0, Vinicius có cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng thay vào đó, anh lại kiến tạo cho Mbappe để giúp đồng đội hoàn tất cú hat-trick (chính là tình huống tiền đạo người Pháp bỏ lỡ). Chạm trán đối thủ yếu như Kairat, việc ngôi sao người Brazil "tịt ngòi" suốt 70 phút có mặt trên sân thực sự là điều thất vọng.

⚠️ Nỗi lo vẫn âm ỉ

Dù ra về với tỷ số đậm đà và duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League, màn trình diễn của Real chưa đủ thuyết phục để xoa dịu tâm trạng u ám sau thảm bại ở derby Madrid. 

Vinicius không thể ghi bàn trước đối thủ "hạng lông"

Vinicius không thể ghi bàn trước đối thủ "hạng lông"

Trước Kairat, HLV Xabi Alonso thực hiện 5 sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình so với trận đấu cuối tuần qua (Alaba, Fran Garcia, Asencio, Ceballos, Guler đá chính), nhưng hầu hết đều không tạo ấn tượng thực sự mạnh mẽ. Thậm chí, Dani Ceballos suýt mắc sai lầm lớn với pha phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới nguy cơ phạt đền (rất may trọng tài sau đó "bẻ còi" nhờ VAR).

Trên hết, Alonso chưa mang đến những thay đổi quan trọng về chiến thuật. Thực tế chỉ ra, ảnh hưởng từ "bão" chấn thương, đặc biệt là ở hàng thủ khi Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao và Antonio Rudiger đều vắng mặt khiến nhà cầm quân 43 tuổi bị hạn chế lựa chọn nhân sự. Vì vậy, ông chưa thể thử nghiệm hệ thống phòng ngự 3 người mà ông ưa chuộng khi còn dẫn dắt Bayer Leverkusen.

Thời gian tới, Real Madrid sẽ đối diện lịch thi đấu vô cùng khó khăn, lần lượt chạm trán Villarreal, Getafe (La Liga), Juventus (Champions League) trước khi bước vào Siêu kinh điên gặp Barcelona vào ngày 26/10. Những "bài test" này sẽ kiểm chứng khả năng xoay sở của Alonso, khi hàng loạt vấn đề ở Real dần bộc lộ. 

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

01/10/2025 03:42 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26
