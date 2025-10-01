Dự đoán tỷ số Barcelona – Paris Saint-Germain: Đại chiến không cân sức? (Cúp C1)

PSG sứt mẻ lực lượng

1 thập kỷ trước, Barcelona đã vô địch Champions League dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique và đó cũng là lần gần nhất họ đăng quang châu Âu. Và mặc dù Enrique sau này đã đối đầu Barcelona ở đấu trường Cúp C1, đêm thứ Tư này sẽ là lần đầu tiên nhà cầm quân xứ Asturias đặt chân trở lại Catalunya với tư cách nhà vô địch châu Âu cùng Paris Saint-Germain.

Luis Enrique đã cùng PSG thắng tại sân của Barcelona cách đây 1 năm

PSG đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu một cách không thể tốt hơn, họ áp đảo Atalanta từ đầu chí cuối với trận thắng 4-0. Phong độ của PSG ở đấu trường Cúp C1 đang tốt tới mức nếu chọc thủng lưới Barca 4 lần trở lên, họ sẽ là đội duy nhất trong lịch sử giải đấu thắng 3 trận liên tiếp với ít nhất 4 bàn ghi được, sau khi đã đại thắng Inter Milan 5-0 ở chung kết mùa 2024/25.

Nói đến con số 3, PSG không ngán việc phải đá sân khách trước Barcelona trong lịch sử dự cúp châu Âu. Cả năm 2021 và 2024 họ đều thắng Barca 4-1, trong đó trận thứ 2 PSG được chính Enrique dẫn dắt. Thắng nốt đêm nay và Barca sẽ lần thứ 3 liên tiếp thua sân nhà trước PSG, điều chưa từng xảy ra ở cúp châu Âu trước đây.

Tuy nhiên điều đó khó xảy ra. Sau khi thua Marseille 0-1 trong trận “Le Classique” diễn ra cùng lúc với lễ trao Quả bóng Vàng 2025, PSG trở lại mạch thắng ở Ligue 1 với thắng lợi 2-0 trước Auxerre. Nhưng kết quả này đi kèm tổn thất: Vitinha và Khvicha Kvaratskhelia chấn thương, và chỉ Vitinha kịp bình phục trong trận đấu sắp diễn ra.

Kvaratskhelia không bình phục kịp cho chuyến làm khách tại Catalunya

Lực lượng của PSG đang thiệt quân khá nhiều do lịch thi đấu dày đặc, trước đó họ đã mất Ousmane Dembele, Marquinhos, Desire Doue, Joao Neves và Fabian Ruiz, và trong các cầu thủ này chỉ Neves đã bình phục lại phần nào để có tên trong danh sách đến Barcelona. Trong đó khả năng hàng công PSG mất sạch cả 3 cầu thủ đá chính sẽ khiến họ rất thất thế trước một Barca không hẳn phòng ngự chắc chắn thời gian gần đây.

Lợi thế lớn của Barca

Barcelona không có Lamine Yamal trong trận mở màn vòng bảng Cúp C1, nhưng cú đúp của Marcus Rashford đưa họ về nhà với 3 điểm trọn vẹn tại sân của Newcastle. Đó là trận thứ 2 trong chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Barca, mới đây họ hạ Real Sociedad 2-1 và Yamal đã trở lại, anh vào sân từ ghế dự bị và lập tức kiến tạo cho Robert Lewandowski ghi bàn ấn định tỷ số.

Được tiếp tục đá sân nhà, Barca có cả lợi thế về thể lực lẫn phong độ. Đấu trường Cúp C1 luôn quy tụ những đội mạnh, nhưng Barca vẫn đá tưng bừng khi 6/7 trận sân nhà gần nhất đã chứng kiến họ ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận. Đội bóng xứ Catalunya đã ghi tổng cộng 75 bàn trong 17 trận gần nhất ở Cúp C1 với tư cách chủ nhà.

Yamal trở lại và Barcelona hứa hẹn sẽ tiếp tục phong độ tấn công bùng nổ

Mặc dù gần đây gặp nhiều tin tức bất lợi về mặt lực lượng, nhưng HLV Hansi Flick ít nhất vẫn dày quân hơn so với tình hình ở PSG. Raphinha, Fermin Lopez, Gavi và Joan Garcia đang vắng mặt, nhưng bên cạnh Yamal thì Barca cũng sắp có sự trở lại của Alejandro Balde ở vị trí hậu vệ trái.

Hàng phòng ngự của Barca chơi không chắc chắn lắm từ đầu mùa, với chỉ 3/8 trận giữ sạch lưới, và những hậu vệ như Jules Kounde gần đây cũng hay mắc sai lầm. Tuy nhiên với việc PSG mất rất nhiều ngôi sao quan trọng, Barca đủ sức hạn chế được bàn thua lẫn dùng hỏa lực hàng công để giành 3 điểm.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola.

Dự đoán: Barcelona thắng 3-1.