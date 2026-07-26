Rashford đổi ý ở lại MU: Carrick "mở cửa", xuất hiện bước ngoặt không ai ngờ

Bước ngoặt bất ngờ giữa lúc tương lai còn bỏ ngỏ

Marcus Rashford tưởng như sẽ rời MU trong kỳ chuyển nhượng hè sau khi trở lại Old Trafford từ bản hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt, trong khi MU cũng chưa tìm được đối tác đáp ứng cả mức phí chuyển nhượng lẫn khoản lương của tiền đạo người Anh.

Rashford sẽ hội quân cùng MU sau khi vừa cùng ĐT Anh tham gia World Cup

Tuy nhiên, theo The Mirror, tương lai của Rashford bất ngờ xuất hiện tín hiệu tích cực khi anh được MU mời tham gia bộ phim tài liệu hậu trường mà Amazon thực hiện xuyên suốt chiến dịch 2026-2027.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán. Việc góp mặt trong dự án không đồng nghĩa Rashford chắc chắn sẽ ở lại, nhưng nếu ban lãnh đạo MU hoàn toàn xác định anh không còn tương lai tại Old Trafford thì việc trao quyền tiếp cận sâu vào hoạt động của đội bóng được xem là điều khá bất thường.

Carrick đứng trước quyết định quan trọng

Rashford chưa ra sân trong một trận đấu chính thức nào cho MU kể từ tháng 12/2024. Trước khi được đem cho mượn, mối quan hệ giữa tuyển thủ Anh và đội chủ sân Old Trafford được cho là đã trở nên khá căng thẳng.

Dẫu vậy, Rashford vẫn sẽ trở lại hội quân sau khi cùng đội tuyển Anh hoàn thành chiến dịch World Cup. Trước đó, The Guardian từng cho biết tiền đạo này nhiều khả năng sẽ bắt đầu mùa giải mới trong đội hình của HLV Michael Carrick, trừ khi xuất hiện một lời đề nghị chuyển nhượng phù hợp.

Điều đó đồng nghĩa Carrick sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng, trao cho Rashford cơ hội tái hòa nhập hay xem sự xuất hiện của anh trong bộ phim tài liệu chỉ là một phần nội dung mà Amazon muốn khai thác. Nếu tìm lại được động lực và chấp nhận vai trò mới, Rashford vẫn có thể mở ra một khởi đầu mới tại Old Trafford. Ngược lại, cả MU lẫn chân sút người Anh sẽ phải sớm quyết định liệu họ thực sự muốn tiếp tục đồng hành hay chỉ đang kéo dài một cuộc chia tay khó tránh khỏi.