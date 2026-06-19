Rashford rực sáng dù sắm vai kép phụ ĐT Anh: Barcelona mua Gordon là hoang phí?

Bộ mặt trái ngược giữa Gordon và Rashford

Gordon có ngày thi đấu đáng quên ở trận mở màn World Cup 2026 của tuyển Anh gặp Croatia. Cầu thủ này được xếp đá chính, nhưng gần như không để lại dấu ấn nào. Anh chẳng có những pha đi bóng đột phá, không tạo ra được cơ hội ngon ăn cho đồng đội và tất nhiên cũng chẳng ghi bàn.

Hiệp đấu thứ nhất chứng kiến Gordon chỉ chạm bóng 9 lần, con số ít nhất trên sân. Tổng cả trận, anh chạm bóng 17 lần và bị thay ra vào phút 72. Đáng chú ý, Rashford được HLV Tuchel đưa vào sân để thay chính Gordon.

Gordon đang bị so sánh rất nhiều với Rashford sau trận mở màn World Cup 2026

Rashford lập tức để lại dấu ấn. Anh có pha đảo bóng và dứt điểm chính xác ở phút 85, qua đó ấn định chiến thắng 4-2 dành cho "Tam sư". Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1997 còn có 12 lần chạm bóng và có 3 tình huống qua người.

Với tình hình như vậy, HLV Tuchel có lẽ sẽ suy nghĩ lại về suất đá chính ở hành lang cánh trái của ĐT Anh. Trong trường hợp Gordon lại tiếp tục thi đấu mờ nhạt, Rashford hoàn toàn có cơ hội trở thành kép chính của "Tam sư" ở World Cup 2026.

Rashford có khát khao và trình độ không hề thua kém Gordon. Tiền đạo người Anh quyết tâm chứng minh cho Barcelona thấy rằng họ đã hoang phí khi chiêu mộ Gordon với giá 85 triệu euro thay vì chỉ cần bỏ ra 30 triệu euro để xé hợp đồng của anh tại MU.

World Cup sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn cho Rashford

Tương lai của Rashford tại MU không còn, kể cả khi anh thi đấu thăng hoa trong màu áo tuyển Anh ở World Cup 2026. Cầu thủ sinh năm 1997 hiểu rõ điều đó nên anh cần tăng tối đa giá trị bản thân tại sân chơi này để thu hút đội bóng lớn khác chiêu mộ mình trong phiên chợ hè 2026.

Về phần Barcelona, họ thực sự có ít nhiều lo lắng khi chứng kiến Gordon không đạt được phong độ cao trong màu áo ĐTQG. Tất nhiên hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói rằng đội chủ sân Camp Nou chiêu mộ mua Gordon là sai lầm. Nhưng chắc chắn trong mắt không ít fan Barcelona, họ đang có nghi ngờ về trình độ của cầu thủ này.

Các CĐV Barcelona ủng hộ Rashford nhiều hơn

Trang HITC đã ghi lại một số bình luận đáng chú ý của CĐV Barcelona: "Barca chọn Gordon thay vì Rashford? Tôi không hiểu nổi quyết định đó; Tôi rất thích cách Rashford thi đấu, anh ấy khiến tất cả những người ghét mình phải câm lặng; Barcelona có quyết định tồi tệ trên thị trường chuyển nhượng. Họ chọn cầu thủ chỉ biết pressing hay vì chọn người có khả năng ghi bàn tốt; Tôi biết Gordon trẻ hơn nhưng anh ấy sẽ không bao giờ có được tầm ảnh hưởng như Rashford. Rashford là một cầu thủ tỏa sáng trong những trận đấu lớn và từng đáp ứng được kỳ vọng tại MU".

Barcelona vẫn có thể tiếp tục hỏi mua Rashford dù đã sở hữu Gordon. Nhưng có lẽ đội chủ sân Camp Nou sẽ không ưu tiên làm việc đó. Họ cố gắng theo đuổi tiền đạo cắm đúng nghĩa thay vì phải "cố đấm ăn xôi" với Rashford.