Video bóng đá U21 SLNA - U21 Thể Công: Người hùng Cao Văn Bình, chiến thắng nghẹt thở (CK U21 Quốc gia)

Trận chung kết U21 Quốc gia 2026 là cuộc đụng độ giữa hai CLB có đội trẻ hàng đầu trong nước và do đó hai bên chơi rất có ý đồ. U21 Thể Công sử dụng rất nhiều các tình huống bóng dài để đưa tiền đạo của họ phá bẫy việt vị hoặc đánh đầu làm tường thoát xuống, có tới 3 cơ hội được tạo ra theo cách này và ở phút 34 Hữu Tuấn thậm chí đã đưa được bóng vào lưới U21 SLNA nhưng bị bắt việt vị.

Thanh Đức (phải) ăn mừng bàn mở tỷ số của U21 SLNA

Nhưng U21 Sông Lam Nghệ An dù ít cơ hội lại dẫn bàn trước. Phút 41, một quả phạt góc của họ gây ra giật mình trong khu 5m50 của U21 Thể Công, 2 cầu thủ U21 SLNA đá bồi không thành nhưng đến cú đá thứ 3 của Thanh Đức, bóng đã đi qua một rừng chân áo trắng đi vào lưới, đưa U21 SLNA dẫn trước ở giờ giải lao.

U21 Thể Công đầu hiệp 2 liên tục đối mặt nguy hiểm và chỉ thoát thua nhờ thủ môn Đức Duy lẫn một pha đánh đầu vọt xà của đối thủ. Dù vậy từ phút 70 trở đi, áp lực của họ trở nên rất rõ rệt: Hữu Tuấn việt vị khiến Trung Hiếu đưa bóng vào lưới U21 SLNA không được công nhận ở phút 72, và 3 phút sau thủ môn Cao Văn Bình (người hùng của trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á) đã tung người xuất thần hất bóng ra trên vạch vôi trước cú đánh đầu của Công Hậu.

Tới phút 84, khó khăn thêm tăng cho U21 SLNA với thẻ vàng thứ 2 của trung vệ đội trưởng Lê Nguyên Hoàng. U21 Thể Công tràn lên như thác lũ, nhưng ở phút 90 Hữu Tuấn đệm cận thành thẳng vào Văn Bình, và đến phút 90+5 Công Phương đã có cú vô-lê móc bóng đi vọt xà ở cự ly rất gần. Thắng sát nút 1-0, U21 Sông Lam Nghệ An đoạt chức vô địch U21 Quốc gia 2026.

Tỷ số trận đấu: U21 Sông Lam Nghệ An 1-0 U21 Thể Công (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Thanh Đức 41'

Đội hình xuất phát:

U21 Thể Công: Đức Duy, Hoàng Nam, Mạnh Hưng, Quốc Anh, Thế Phong, Hữu Tuấn, Thanh Bình, Trung Hiếu, Hoàng Khanh, Đăng Dương, Công Phương.

U21 Sông Lam Nghệ An: Văn Bình, Minh Hợi, Văn Thành, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Quốc Dũng, Quang Vinh, Mai Hoàng, Quốc Hòa, Quang Linh, Văn Nam.

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