Tuyển Anh đón tin vui từ Declan Rice, Rashford lại gây lo lắng

Theo thông tin từ tờ The Sun, tiền vệ Declan Rice sẵn sàng ra sân cùng tuyển Anh đấu Panama (4h, 28/6) nếu cần thiết. Anh không ngại cú va chạm khiến bản thân bị bầm cơ trong trận hòa Ghana với tỷ số 0-0 gần đây.

Tuy nhiên, Rice vẫn có thể là một trong số những sự điều chỉnh nhân sự mà HLV Thomas Tuchel có thể thực hiện ở trận đấu cuối vòng bảng của tuyển Anh. Kobbie Mainoo đang là người có cơ hội được trao suất đá chính.

Rice vẫn có thể thi đấu

Rice hiện đeo tất nén chuyên dụng nhằm hỗ trợ vùng gân kheo và lưng. Tình trạng thể lực của anh đang được đội ngũ y tế "Tam sư" theo dõi sát sao, tương tự trường hợp của hậu vệ cánh Reece James.

Trong khi đó, Marcus Rashford đang nỗ lực cạnh tranh vị trí với Anthony Gordon. Dẫu vậy, vẫn còn những lo ngại liên quan đến tình trạng căng cơ gân kheo của ngôi sao sinh năm 1997. Ở trận gặp Ghana vừa qua, Rashford chỉ thi đấu 7 phút khi được vào sân từ ghế dự bị.

Rashford không có sức khỏe tốt nhất

HLV Tuchel khẳng định ông sẽ có những thay đổi trong đội hình ở trận gặp Panama. Đối thủ này của "Tam sư" đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau 2 thất bại liên tiếp.

Tất nhiên HLV Tuchel không thể xoay tua quá nhiều. Chiến lược gia người Đức vẫn cần ĐT Anh có nhân sự đủ mạnh để mong có được vị trí nhất bảng L World Cup 2026.

Tuyển Anh sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước đại diện khu vực Trung Mỹ để kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng. Nếu không thể đánh bại Panama, họ hoàn toàn có nguy cơ đánh mất ngôi đầu vào tay Croatia hoặc Ghana.