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HLV Công an TPHCM lên tiếng vụ Juan Mata gia nhập V.League

Sự kiện: V-League 2026-27

HLV Arthur Diles cho biết đã ngỏ lời mời ban đầu về khả năng đưa Juan Mata đến Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, cựu sao Man United chưa đưa ra câu trả lời.

HLV Miles (phải): Ảnh: Fanpage CLB Công an TPHCM.

HLV Miles (phải): Ảnh: Fanpage CLB Công an TPHCM.

10 ngày trước, mạng xã hội Việt Nam rộ tin Juan Mata có thể gia nhập một CLB tại V.League. Tin đồn xuất phát từ Transfermarkt - chuyên trang chuyển nhượng - cập nhật Mata đang được CLB ở V.League quan tâm. Sau đó, tấm ảnh Mata đi du lịch ở Suối Tiên, TPHCM xuất hiện nhưng chỉ là sản phẩm của AI.

Cộng đồng mạng nhận định Juan Mata có thể gia nhập Công an TPHCM, nơi vừa bổ nhiệm HLV Arthur Diles. Mùa trước, HLV Diles và Juan Mata từng làm việc cùng nhau ở Melbourne Victory. Mata ra sân 25 trận cho CLB ở Australia và ghi 5 bàn. Hiện tại, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha chưa chốt bến đỗ mới.

Tiền Phong đặt câu hỏi trực tiếp cho HLV Diles về việc có hay không Mata được Công an TPHCM liên hệ, được trả lời: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Mata. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau ở mùa giải trước. Ngay khi tôi được bổ nhiệm tại Công an TPHCM, tôi và Mata trao đổi để xem liệu cậu ấy có cởi mở và hứng thú với việc đến Việt Nam thi đấu hay không".

"Mata vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Tôi không biết liệu cậu ấy có tiếp tục thi đấu hay không, bởi cậu ấy vẫn đang cân nhắc giữa việc chơi bóng tiếp và giải nghệ. Nếu Mata cảm thấy muốn tiếp tục thi đấu và muốn đến Việt Nam, chúng tôi rất sẵn lòng chào đón cậu ấy. Nhưng ở thời điểm này, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó và chưa có thêm cuộc trao đổi mới nào cả".

Mata từng là tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Mata từng là tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Juan Mata trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid. Sau đó, anh khoác áo Valencia, Chelsea, MU và phiêu bạt qua nhiều CLB ở giai đoạn "xế chiều" của sự nghiệp. Tại Chelsea, Mata từng có 2 mùa liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB. Anh ra sân 285 trận và ghi 51 bàn cho MU.

Mata từng cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Tiền vệ sinh năm 1988 nằm trong số ít cầu thủ chinh phục 4 danh hiệu World Cup, EURO, Champions League và Europa League.

Hiện tại, HLV Diles cùng Công an TPHCM tập trung toàn lực cho trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26. Công an TPHCM bước vào trận đấu với tư cách là đương kim vô địch Cúp Quốc gia, chạm trán nhà vô địch V.League 2025/26.

CLB Công an TPHCM bổ nhiệm HLV Diles từ tháng 7/2026. Ông sở hữu tấm bằng Pro Licence. Trước khi sang Việt Nam, HLV Diles từng làm trợ lý và dẫn dắt đội trẻ tại các CLB tên tuổi như AEK Athens, Western Sydney Wanderers và Melbourne Victory.

CLB Công an TPHCM đầu tư mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Họ đưa về các ngoại binh Michael Olaha, Aldair Ferreira, Jason Cummings, Juanjo Narvaez và Dirk Abels. Bên cạnh đó, Công an TPHCM chiêu mộ các nội binh sáng giá của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Phi Hoàng, Võ Minh Trọng, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt và Phan Văn Đức (mượn).

Sự xuất hiện của HLV Diles tại Công an TPHCM quan trọng hơn tất cả. Chiến lược gia người Australia nắm trong tay nhiều ngôi sao nhưng làm cách nào để tạo nên tập thể gắn kết là bài toán khó.

HLV Công an TPHCM lên tiếng vụ Juan Mata gia nhập V.League - 3

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 14:54 PM (GMT+7)
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