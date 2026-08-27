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Tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thăng hạng FIFA

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tăng từ hạng 99 lên 98, trong khi Thái Lan cũng tiến 1 bậc lên hạng 93, sau những kết quả đạt được tại ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, cả Việt Nam và Thái Lan cùng thi đấu tổng cộng 8 trận và góp mặt chung kết. Việt Nam lên ngôi vô địch chung cuộc sau khi thắng Thái Lan tổng tỉ số hai lượt chung kết là 4-2.

Theo tính toán của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng 9,74 điểm, qua đó gia tăng điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA lên 1.236,94 điểm, tăng 1 bậc từ 94 lên 93 thế giới.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik giữ nguyên hạng 17 châu Á, thứ 2 Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thăng hạng FIFA - 1

Đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thăng hạng FIFA sau những kết quả đạt được tại ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc tối 26-8

Tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thăng hạng FIFA sau những kết quả đạt được tại ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc tối 26-8

Cụ thể, tuyển Việt Nam được cộng 2,6 điểm ở trận thắng Thái Lan 2-0 (chung kết lượt đi), 3,68 điểm từ hai trận thắng Malaysia cùng tỉ số 2-0 (bán kết), 1,17 điểm ở trận thắng Campuchia 3-1, 2,18 điểm trận thắng Indonesia 3-0, 0,9 điểm trận thắng Timor Leste 7-0; bị trừ 0,77 điểm ở trận hòa Singapore 0-0.

Trong khi đó, Thái Lan cũng sẽ tăng 1 bậc lên hạng 93, nhờ được cộng 1,53 điểm từ chuỗi trận ASEAN Cup 2026, qua đó giữ vững vị trí 15 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Trận thua Việt Nam 0-2 tại chung kết lượt đi khiến Thái Lan bị trừ 2,6 điểm, và còn bị trừ 3,4 điểm ở trận thua Singapore 1-2 bán kết lượt về. Song các trận thắng vòng bảng và thắng Singapore tại bán kết lượt đi giúp "Voi chiến" bù điểm.

Với 9 đội Đông Nam Á còn lại, chỉ Singapore tăng 2 bậc lên hạng 146, trong khi các đội còn lại giữ nguyên thứ bậc.

FIFA sẽ chính thức công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 7-10 tới. Từ nay tới đó, thứ hạng các đội Đông Nam Á dự kiến có biến động dựa trên kết quả thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến khởi tranh từ 23-9.

Chung kết Việt Nam vs Thái Lan, trận cầu độc nhất vô nhị của bóng đá thế giới
Chung kết Việt Nam vs Thái Lan, trận cầu độc nhất vô nhị của bóng đá thế giới

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ mãi được khắc ghi vào biên niên sử bóng đá vì một kịch bản kỳ lạ đến khó tin: Thái...

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 11:33 AM (GMT+7)
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