"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil

Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil

Newcastle United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền vệ Joelinton của Newcastle dường như đã nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng khi không được triệu tập lên tuyển Brazil. Anh cùng cô vợ xinh đẹp Thays Gondim tận hưởng kỳ nghỉ tại một địa điểm nhiệt đới đầy nắng vàng và biển xanh.

💔 Bị HLV Ancelotti gạch tên khỏi danh sách "Selecao"

Ngôi sao 29 tuổi đã có 8 lần khoác áo Brazil, lần gần nhất là hồi tháng 10, trong trận thua Nhật Bản 2-3. Tuy nhiên, anh không có tên trong danh sách đội tuyển cho loạt trận giao hữu gặp Senegal và Tunisia vào tháng 11 này, theo quyết định của HLV Carlo Ancelotti.

Joelinton (áo vàng) không được lên tuyển đợt này

Joelinton (áo vàng) không được lên tuyển đợt này

Một phần nguyên nhân có thể đến từ chấn thương mà Joelinton gặp phải trong trận thua Brentford, khi anh buộc phải rời sân chỉ sau 24 phút thi đấu. HLV Eddie Howe chia sẻ sau trận: “Joelinton dính một cú va chạm, nhưng tôi chưa có thông tin cụ thể từ đội ngũ y tế".

💋 Kỳ nghỉ tình tứ cùng Thays Gondim

Không để nỗi buồn kéo dài, Joelinton và vợ Thays Gondim (26 tuổi) đã cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ ngọt ngào. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả hai tình tứ bên hồ bơi, trao nhau nụ hôn lãng mạn và thư giãn giữa khung cảnh yên bình.

Một tấm hình khác ghi lại cảnh tiền vệ người Brazil bước về phía võng nghỉ mà không mặc áo, khoe thân hình săn chắc.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2015 tại Brazil, có ba người con, và luôn đồng hành cùng nhau trong hành trình bóng đá của Joelinton. Sau khi đính hôn vào tháng 8/2022, cả hai chính thức kết hôn vào tháng 5/2024.

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 2

Joelinton lấy được vợ xinh như mộng

Joelinton lấy được vợ xinh như mộng

📱 WAG nóng bỏng và sự nghiệp đang trầm

Thays Gondim hiện sở hữu 33.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và những chuyến du lịch sang trọng.

Về phần Joelinton, anh đã ra sân 15 trận trên mọi đấu trường mùa này, ghi 3 bàn thắng ở Champions League và League Cup, nhưng vẫn chưa ghi bàn nào tại Premier League.

Dù phong độ không còn bùng nổ như mùa trước, tiền vệ người Brazil có lẽ vẫn đang tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi bên gia đình – trước khi trở lại với cuộc chiến khốc liệt cùng CLB chủ quản Newcastle.

Hình ảnh gia đình nhà Joelinton

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 4

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 5

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 6

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 7

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 8

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 9

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 10

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 11

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 12"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 13

"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil - 14

Theo Hạ My

13/11/2025 11:56 AM (GMT+7)
Newcastle United
