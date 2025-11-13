"Quái thú" Joelinton du hí cùng vợ đẹp, quên nỗi buồn bị loại ở tuyển Brazil

💔 Bị HLV Ancelotti gạch tên khỏi danh sách "Selecao"

Ngôi sao 29 tuổi đã có 8 lần khoác áo Brazil, lần gần nhất là hồi tháng 10, trong trận thua Nhật Bản 2-3. Tuy nhiên, anh không có tên trong danh sách đội tuyển cho loạt trận giao hữu gặp Senegal và Tunisia vào tháng 11 này, theo quyết định của HLV Carlo Ancelotti.

Joelinton (áo vàng) không được lên tuyển đợt này

Một phần nguyên nhân có thể đến từ chấn thương mà Joelinton gặp phải trong trận thua Brentford, khi anh buộc phải rời sân chỉ sau 24 phút thi đấu. HLV Eddie Howe chia sẻ sau trận: “Joelinton dính một cú va chạm, nhưng tôi chưa có thông tin cụ thể từ đội ngũ y tế".

💋 Kỳ nghỉ tình tứ cùng Thays Gondim

Không để nỗi buồn kéo dài, Joelinton và vợ Thays Gondim (26 tuổi) đã cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ ngọt ngào. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả hai tình tứ bên hồ bơi, trao nhau nụ hôn lãng mạn và thư giãn giữa khung cảnh yên bình.

Một tấm hình khác ghi lại cảnh tiền vệ người Brazil bước về phía võng nghỉ mà không mặc áo, khoe thân hình săn chắc.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2015 tại Brazil, có ba người con, và luôn đồng hành cùng nhau trong hành trình bóng đá của Joelinton. Sau khi đính hôn vào tháng 8/2022, cả hai chính thức kết hôn vào tháng 5/2024.

Joelinton lấy được vợ xinh như mộng

📱 WAG nóng bỏng và sự nghiệp đang trầm

Thays Gondim hiện sở hữu 33.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và những chuyến du lịch sang trọng.

Về phần Joelinton, anh đã ra sân 15 trận trên mọi đấu trường mùa này, ghi 3 bàn thắng ở Champions League và League Cup, nhưng vẫn chưa ghi bàn nào tại Premier League.

Dù phong độ không còn bùng nổ như mùa trước, tiền vệ người Brazil có lẽ vẫn đang tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi bên gia đình – trước khi trở lại với cuộc chiến khốc liệt cùng CLB chủ quản Newcastle.

Hình ảnh gia đình nhà Joelinton