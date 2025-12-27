Woltemade tăng hơn 800% giá trị tại Newcastle, ghi bàn tốt top 2 các tân binh Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Woltemade tăng hơn 800% giá trị tại Newcastle, ghi bàn tốt top 2 các tân binh Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Newcastle United Premier League 2025-26 Đội tuyển Đức

Nick Woltemade đã nổi lên là cầu thủ có sự tăng giá trị phi mã nhất của bóng đá châu Âu năm 2025 sau khi chuyển tới Newcastle.

   

Như cá gặp nước

Karl-Heinz Rummenigge cách đây vài tháng đã gọi Newcastle là “ngốc” vì trả số tiền lên tới 85 triệu euro để mua Nick Woltemade từ Stuttgart. Rummenigge có vẻ vẫn cay cú rằng Bayern Munich không đủ tiền mua so với mức giá Stuttgart yêu cầu, nhưng Newcastle thì lại đủ sức, nên vẫn phải làm ra vẻ mình và các sếp Bayern Munich khác đã thông minh khi không mua.

Woltemade đã có 9 bàn sau 24&nbsp;trận ở Newcastle, anh cùng với Hugo Ekitike (Liverpool) là 2 tân binh ghi bàn tốt nhất từ khi sang Premier League hè 2025

Woltemade đã có 9 bàn sau 24 trận ở Newcastle, anh cùng với Hugo Ekitike (Liverpool) là 2 tân binh ghi bàn tốt nhất từ khi sang Premier League hè 2025

Tuy nhiên Woltemade đã khởi đầu rất tốt tại Newcastle, ghi 9 bàn sau 24 trận cho CLB ở mọi đấu trường (7 bàn/15 trận ở Premier League). Trong bối cảnh hàng công Newcastle mùa này khá tậm tịt, Woltemade là chỗ dựa tin cậy nhất cho Newcastle ở khâu săn bàn để không khiến CLB này chìm quá sâu trên bảng xếp hạng.

HLV Eddie Howe đến giờ chẳng có điều gì để chê cậu học trò người Đức. “Woltemade rất mạnh ở nhiều mặt và cậu ấy vẫn còn khá trẻ để phát triển hơn nữa. Trong nhiều tình huống cậu ấy là người mở bóng cho các tiền đạo cánh thoát xuống, qua đó giúp chính cậu ấy có cơ hội ghi bàn khi đồng đội đưa bóng vào”, Howe nhận xét.

Giá trị tăng vọt

Bayern không mua Woltemade thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng Stuttgart thì đã bán rất lãi một cầu thủ trẻ đã đá chính ở ĐTQG, và Newcastle thì đón một trung phong không chỉ thích ứng rất nhanh ở Premier League, mà có thể cũng sẽ mang lại lợi nhuận lớn nếu chuyển nhượng trong tương lai. Giá trị của Woltemade đã tăng vọt trong 1 năm qua và đang là cầu thủ có mức tăng cao nhất của bóng đá thế giới.

Những cầu thủ tăng vọt giá trị chuyển nhượng nhất trong năm 2025 theo Transfermarkt

Những cầu thủ tăng vọt giá trị chuyển nhượng nhất trong năm 2025 theo Transfermarkt

Theo thống kê của trang web Transfermarkt chuyên về chuyển nhượng, giá trị của Woltemade vào cuối năm 2024 là 7,5 triệu euro, khi đó Woltemade đã chuyển sang Stuttgart dưới dạng tự do từ Werder Bremen. Giờ giá trị của anh đã tăng lên 70 triệu euro, tức đã tăng 833% so với năm ngoái.

Woltemade khiến nhiều người so sánh với huyền thoại Rudi Voller cả về gương mặt, bộ râu và mái tóc. Mới đây đích thân đương kim giám đốc thể thao của ĐT Đức đã khen ngợi Woltemade, Voller nói trong cuộc phỏng vấn cho Kicker: “Giờ có ai nói gì về 85 triệu euro Newcastle bỏ ra nữa đâu, vì cậu ấy đã chứng minh mình xứng đáng với con số đó, thậm chí hơn nữa. Tôi nghĩ cậu ấy là một vụ quá hời cho Newcastle”.

Kết quả bóng đá Newcastle - Chelsea: Rượt đuổi 4 bàn, thoát thua ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Newcastle - Chelsea: Rượt đuổi 4 bàn, thoát thua ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Chelsea cần có điểm trên sân của Newcastle để giữ chắc vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng, bởi "Chích chòe" luôn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/12/2025 15:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Newcastle United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN