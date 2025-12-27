Woltemade tăng hơn 800% giá trị tại Newcastle, ghi bàn tốt top 2 các tân binh Ngoại hạng Anh

Như cá gặp nước

Karl-Heinz Rummenigge cách đây vài tháng đã gọi Newcastle là “ngốc” vì trả số tiền lên tới 85 triệu euro để mua Nick Woltemade từ Stuttgart. Rummenigge có vẻ vẫn cay cú rằng Bayern Munich không đủ tiền mua so với mức giá Stuttgart yêu cầu, nhưng Newcastle thì lại đủ sức, nên vẫn phải làm ra vẻ mình và các sếp Bayern Munich khác đã thông minh khi không mua.

Woltemade đã có 9 bàn sau 24 trận ở Newcastle, anh cùng với Hugo Ekitike (Liverpool) là 2 tân binh ghi bàn tốt nhất từ khi sang Premier League hè 2025

Tuy nhiên Woltemade đã khởi đầu rất tốt tại Newcastle, ghi 9 bàn sau 24 trận cho CLB ở mọi đấu trường (7 bàn/15 trận ở Premier League). Trong bối cảnh hàng công Newcastle mùa này khá tậm tịt, Woltemade là chỗ dựa tin cậy nhất cho Newcastle ở khâu săn bàn để không khiến CLB này chìm quá sâu trên bảng xếp hạng.

HLV Eddie Howe đến giờ chẳng có điều gì để chê cậu học trò người Đức. “Woltemade rất mạnh ở nhiều mặt và cậu ấy vẫn còn khá trẻ để phát triển hơn nữa. Trong nhiều tình huống cậu ấy là người mở bóng cho các tiền đạo cánh thoát xuống, qua đó giúp chính cậu ấy có cơ hội ghi bàn khi đồng đội đưa bóng vào”, Howe nhận xét.

Giá trị tăng vọt

Bayern không mua Woltemade thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng Stuttgart thì đã bán rất lãi một cầu thủ trẻ đã đá chính ở ĐTQG, và Newcastle thì đón một trung phong không chỉ thích ứng rất nhanh ở Premier League, mà có thể cũng sẽ mang lại lợi nhuận lớn nếu chuyển nhượng trong tương lai. Giá trị của Woltemade đã tăng vọt trong 1 năm qua và đang là cầu thủ có mức tăng cao nhất của bóng đá thế giới.

Những cầu thủ tăng vọt giá trị chuyển nhượng nhất trong năm 2025 theo Transfermarkt

Theo thống kê của trang web Transfermarkt chuyên về chuyển nhượng, giá trị của Woltemade vào cuối năm 2024 là 7,5 triệu euro, khi đó Woltemade đã chuyển sang Stuttgart dưới dạng tự do từ Werder Bremen. Giờ giá trị của anh đã tăng lên 70 triệu euro, tức đã tăng 833% so với năm ngoái.

Woltemade khiến nhiều người so sánh với huyền thoại Rudi Voller cả về gương mặt, bộ râu và mái tóc. Mới đây đích thân đương kim giám đốc thể thao của ĐT Đức đã khen ngợi Woltemade, Voller nói trong cuộc phỏng vấn cho Kicker: “Giờ có ai nói gì về 85 triệu euro Newcastle bỏ ra nữa đâu, vì cậu ấy đã chứng minh mình xứng đáng với con số đó, thậm chí hơn nữa. Tôi nghĩ cậu ấy là một vụ quá hời cho Newcastle”.