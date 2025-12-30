Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mục tiêu của MU được "bật đèn xanh" ra đi ngay tháng 1, lộ diện hai kẻ phá đám

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United Tottenham

MU đặt trong tình trạng báo động đỏ khi Atletico Madrid được cho là đồng ý bán Conor Gallagher vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp mở cửa.

   

Atletico đồng ý bán Gallagher vào tháng 1

Gallagher không được ra sân thường xuyên ở mùa giải này, ngay cả trong giai đoạn tân binh hè Johnny Cardoso dính chấn thương. Khi Cardoso đã bình phục hoàn toàn, các nguồn tin cho biết tiền vệ người Anh đã trao đổi trực tiếp với HLV Diego Simeone và ban lãnh đạo Atletico Madrid trước kỳ nghỉ Giáng sinh tại Tây Ban Nha. Động thái này được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình anh rời Metropolitano trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới.

Mục tiêu của MU được "bật đèn xanh" ra đi ngay tháng 1, lộ diện hai kẻ phá đám - 1

Gallagher được Atletico "bật đèn xanh" ra đi ngay tháng 1 tới

HLV Simeone muốn giữ Gallagher, nhưng không thể đảm bảo suất đá chính thường xuyên mà tiền vệ người Anh cần. Chiến lược gia người Argentina cũng thừa nhận tham vọng dự World Cup 2026 của Gallagher là yếu tố phải cân nhắc, và khi bước vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mọi quyết định.

Được biết, Atletico Madrid đã đồng ý để Gallagher ra đi trong tháng 1, với điều kiện các yêu cầu và mức giá của họ được đáp ứng.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với TEAMtalk: “Atletico hiểu rằng họ không thể mang lại cho Gallagher số phút thi đấu mà cậu ấy mong muốn và xứng đáng. Đó là vấn đề then chốt. Họ biết cậu ấy quá giỏi để phải ngồi dự bị và cũng không muốn làm tổn hại cơ hội dự World Cup của cậu ấy”.

Không chỉ mỗi MU quan tâm Gallagher

Gallagher mới chỉ có 4 lần đá chính tại La Liga mùa này và từng nằm trong tầm ngắm của MU trước khi mùa này khởi tranh. Các nguồn tin xác nhận “Quỷ đỏ” vẫn duy trì sự quan tâm, nhưng không phải là đội duy nhất. Tottenham và Newcastle cũng đang theo dõi sát tình hình của cựu tiền vệ Chelsea. Ngoài ra, Inter Milan được cho là cũng bày tỏ sự quan tâm từ Serie A.

Tiền vệ 25 tuổi sẽ ưu tiên những bảo đảm về thời lượng thi đấu ổn định nếu rời Atletico Madrid, trong nỗ lực lọt vào kế hoạch của HLV Thomas Tuchel ở đội tuyển Anh cho chiến dịch World Cup 2026.

Một trở ngại tiềm tàng là Atletico Madrid ưu tiên bán đứt, song các bên trung gian tin rằng bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có thể là phương án thực tế hơn.

Đây cũng là kịch bản có lợi cho các đội theo đuổi Gallagher, cho phép họ “dùng thử trước khi mua”.

Gallagher từng để lại dấu ấn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea và Crystal Palace (theo dạng cho mượn), và sẽ rất đáng chú ý xem MU, Tottenham hay Newcastle có đưa ra lời đề nghị chính thức hay không.

Khi Gallagher gia nhập Atletico Madrid với mức phí khoảng 35 triệu bảng vào mùa hè 2024, Chelsea đã cài điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng (không công bố chi tiết), đồng nghĩa “The Blues” sẽ hưởng lợi nếu có thương vụ bán đứt.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/12/2025 01:55 AM (GMT+7)
