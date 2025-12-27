Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU hạ Newcastle: "Kẻ đóng thế" Dorgu và màn trình diễn thượng hạng

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Newcastle United

Sự thay đổi chiến thuật của HLV Ruben Amorim đã phát huy hiệu quả, giúp MU đánh bại Newcastle 1-0 trong ngày Boxing Day tại Old Trafford.

   

Dorgu thăng hoa

Vị trí tiền vệ cánh phải của MU từng được George Best, David Beckham và Cristiano Ronaldo đảm nhận. Nhiều người nối tiếp sau họ gặp khó khăn để đạt được đẳng cấp ấy, và hiếm ai bất ngờ như Patrick Dorgu. Thế nhưng, trước Newcastle, cầu thủ người Đan Mạch đã trở thành hiện tượng khi thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải.

MU hạ Newcastle: "Kẻ đóng thế" Dorgu và màn trình diễn thượng hạng - 1

Dorgu là người hùng của MU với cú vô lê quyết định trận đấu với Newcastle

Với HLV Amorim, lựa chọn Dorgu là điều vừa bất ngờ vừa chính xác. Cầu thủ 21 tuổi chơi không đúng sở trường, nhưng có màn trình diễn xuất sắc và ghi bàn thắng quyết định bằng cú vô lê tuyệt đẹp.

“Chích chòe” dường như bối rối trước cách bố trí đội hình của HLV Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lần hiếm hoi sử dụng hàng phòng ngự 4 người kể từ khi tiếp quản MU. Dorgu, vốn là hậu vệ cánh trái, thi đấu ở cánh phải. Nếu các CĐV MU có thể tự hỏi đội nhà lấy cảm hứng ở đâu khi Bruno Fernandes vắng mặt, thì câu trả lời đến từ cái tên không ai ngờ tới, chính là Dorgu với màn trình diễn thượng hạng.

Dorgu từng chơi tốt trước Aston Villa ở vòng trước, và trận đấu này là tuần hay nhất trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của anh ở MU. Sau 38 trận và 31 pha dứt điểm, Dorgu “mở tài khoản” bàn thắng bằng cú vô lê chuẩn xác và uy lực, từ pha đánh đầu phá bóng của Nick Woltemade.

Ảnh hưởng của Dorgu không chỉ dừng lại ở bàn thắng. Anh còn có một pha dứt điểm bị thủ môn Aaron Ramsdale cản phá và tạo cơ hội với đường chuyền thấp cho Benjamin Sesko dứt điểm chệch khung thành. Dorgu chạy không ngừng, khiến hàng thủ Newcastle nhiều lần bó tay. Khi được chuyển sang cánh trái, Dorgu khiến Sandro Tonali phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi. Lúc đó, Dorgu trở thành niềm hy vọng duy nhất của MU trong nỗ lực bảo toàn tỷ số.

MU suýt nhân đôi cách biệt. Sesko dứt điểm trúng xà ngang ở pha chạm cuối cùng trước khi được rút ra nghỉ. Diogo Dalot cũng có cơ hội tạo ra bàn thứ hai, tương tự như Matheus Cunha, vốn rất ưa sút. Tuy nhiên, tất cả đều bỏ lỡ, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng với các CĐV MU.

Amorim không còn cứng nhắc

MU thi đấu trong sơ đồ 4-2-3-1. HLV Amorim, người vốn từng bị đánh giá là quá cứng nhắc, đã linh hoạt và thích nghi. Thiếu vắng 7 cầu thủ, trong đó có 4 người thuộc đội hình mạnh nhất, cộng thêm việc Mason Mount rời sân giữa hiệp, MU còn mất thêm Casemiro khi anh bất ngờ bị thay ra. Hậu quả là tuyến giữa của MU trở nên khác lạ với Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Jack Fletcher và Dorgu. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu vẫn rất cao.

Trận đấu chứng minh rằng MU của HLV Amorim chơi tốt hơn khi bị đánh giá thấp. Họ bị hạn chế quyền kiểm soát bóng trong hiệp hai, bị dồn ép và giới hạn không gian, nhưng vẫn thể hiện tinh thần kiên cường.

Một phần sức mạnh đến từ thủ lĩnh trên sân. Lisandro Martinez có trận ra mắt mùa giải với vai trò đội trưởng thay thế Fernandes. Khi Martinez và Luke Shaw rời sân, hàng thủ MU mang diện mạo khác với Tyler Fredericson và Tyrell Malacia được đưa vào. Điều này càng khiến Newcastle phải tiếc nuối hơn.

Phong độ sân khách của “Chích chòe” vốn là vấn đề mùa này, nhưng đây có vẻ là thời điểm thuận lợi để họ đến Old Trafford. Trước khi Dorgu ghi bàn, thủ môn Lammens đã có pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu cự ly gần của Bruno Guimaraes. Dù Newcastle cải thiện sau giờ nghỉ, họ vẫn tạo quá ít cơ hội nguy hiểm.

Newcastle suýt san bằng tỷ số, khi Lewis Hall tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang. Khi Newcastle tiến vào vùng cấm, Anthony Gordon có cú sút trượt mục tiêu. Newcastle còn đòi phạt đền khi cú vô lê của Fabian Schar chạm tay Martinez trong vòng cấm, nhưng khoảng cách quá gần khiến VAR không công nhận.

Chiều sâu đội hình của Newcastle cũng mang lại cho họ cơ hội khác để cứu vãn tình thế. HLV Eddie Howe tung vào sân cùng lúc cả 3 cái tên Yoane Wissa, Harvey Barnes và Joelinton. Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn không mang lại kết quả. Newcastle gây áp lực liên tục nhưng MU đã chống đỡ kiên cường để giữ vững lợi thế.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

27/12/2025 05:28 AM (GMT+7)
