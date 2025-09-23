Tiền đạo Hàn Quốc bị cấm thi đấu 20 năm vì quay lén

Tiền đạo Hàn Quốc Hwang Ui-jo. Ảnh: CLB ALAYASPOR

Ngày 22-9, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận cầu thủ 33 tuổi của CLB Alanyaspor phải chịu án “trục xuất gần như vĩnh viễn”, đồng nghĩa với việc anh sẽ không được thi đấu, huấn luyện, làm trọng tài hay nắm giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào của bóng đá Hàn Quốc trong vòng 20 năm tới.

Dẫn quy định của đội tuyển quốc gia về các hành vi phạm tội tình dục, KFA khẳng định án phạt dành cho tiền đạo Hàn Quốc là không thể thay đổi và nhấn mạnh: “Trên thực tế, Hwang Ui-jo đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi bóng đá trong nước”, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng án phạt này còn quá nhẹ.

Tuy nhiên, liên đoàn thừa nhận họ không thể ngăn tiền đạo Hàn Quốc tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài. Hwang hiện vẫn còn hợp đồng với CLB Alanyaspor (Thổ Nhĩ Kỳ) và có thể thi đấu quốc tế, bất chấp án cấm trong nước.

Tháng trước, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt Hwang một năm tù giam, cho hưởng án treo hai năm, vì hành vi quay lén cảnh quan hệ tình dục với hai phụ nữ vào năm 2022. Cả công tố lẫn luật sư bào chữa đều kháng cáo bất thành, và thời hạn kháng cáo tiếp theo cũng đã hết, khiến bản án trở thành chung thẩm.

Từng là ngôi sao tại J-League Nhật Bản, nơi anh được bầu vào đội hình tiêu biểu J1 League 2018 trong màu áo CLB Gamba Osaka, tiền đạo Hàn Quốc Hwang từng hy vọng có ngày trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hwang bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở CLB Seongnam FC (K League) từ năm 2013. Năm 2017, tiền đạo Hàn Quốc chuyển sang thi đấu cho Gamba Osaka (J1 League, Nhật Bản) và có mùa chơi rất thành công, ghi nhiều bàn, được bầu vào đội hình tiêu biểu J1 League. Sau đó anh chuyển tới CLB Bordeaux (Pháp) vào khoảng 2019 - thi đấu ở Ligue 1.

Năm 2022, Hwang đầu quân Nottingham Forest (Anh), nhưng sau đó trải qua một loạt mùa giải cho mượn đến các đội bóng: Olympiacos, FC Seoul, Norwich City rồi cuối cùng tới Alanyaspor (Thổ Nhĩ Kỳ).

Với Alanyaspor, Hwang đã ký hợp đồng dài hạn từ năm 2024, được gia hạn tới năm 2027.

Hwang từng tham gia đội U-17, U-23 và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và là thành viên đội tuyển đá vòng loại World Cup, VCK World Cup 2022. Anh ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển quốc gia vào năm 2015 trong trận gặp Jamaica. Nổi bật nhất tại Asian Games 2018 trong vai trò cầu thủ vượt tuổi U-23, Hwang ghi được nhiều bàn thắng giúp Hàn Quốc đoạt huy chương vàng.

Trên thị trường chuyển nhượng, tiền đạo Hàn Quốc được đánh giá khoảng 700.000 euro. Ở mùa giải 2024-25 thi đấu cho CLB Alanyaspor, Hwang có khoảng 30 trận, ghi 7 bàn cùng 2 kiến tạo trong giải Thổ Nhĩ Kỳ.