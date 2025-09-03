Pep Guardiola lại tính chuyện ra đi sau khi Man City thua liền 2 trận

😣 Pep nhăn nhó với quá trình tái thiết

Man City đã thua 2/3 vòng đầu tiên ở Premier League khiến họ còn đứng dưới cả MU trên BXH, mặc dù MU đã bị xem là trở lại vòng xoáy khủng hoảng. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận derby Manchester ngay khi Premier League trở lại thi đấu sau đợt FIFA Days.

Pep Guardiola đang bí lối với Man City "phiên bản mới"

Giữa lúc này, tương lai của HLV Pep Guardiola lại bắt đầu gây lo lắng cho Man City. Nhà cầm quân người Catalan đã gia hạn đến 2027 để tiếp tục dẫn dắt “The Citizens”, nhưng với khởi đầu không tốt của đội lẫn một số yếu tố khác, Pep có thể sẽ chia tay CLB 1 năm trước thời hạn hợp đồng.

Theo tờ Daily Mail, mặc dù Man City đã chi hơn 300 triệu bảng trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, quá trình tái thiết vẫn chưa cho thấy điểm sáng và Man City vẫn đang phải tiếp tục cải tổ lực lượng, dần thải bớt những công thần đã xuống phong độ. Sự thay đổi con người đi kèm thay đổi lối chơi, nhưng HLV Guardiola đang cảm thấy khó khăn với việc giúp các cầu thủ thích ứng với hệ thống mới.

Là người kỹ tính và luôn dặn dò từng ly từng tí, ở trận gặp Brighton vừa qua có nhiều khoảnh khắc Pep phải gọi các cầu thủ ra do họ chơi không đúng ý ông. Kể cả khi Man City đang ăn mừng bàn mở tỷ số của Haaland, Pep vẫn gọi Reijnder vì ông chưa hài lòng với cách tiền vệ này phát triển bóng. Ông sau đó gọi Omar Marmoush ra vì anh này không biết cách pressing hợp lý, lẫn nhắc nhở Rodri khi tiền vệ này vài lần không chuyền cho Ait-Nouri ở khoảng trống rộng.

➡️ Man City đã sẵn sàng cho thời đại mới

Mùa này Man City đã có giám đốc thể thao mới là Hugo Viana, và Viana đang mua quân theo hướng lâu dài chứ không hẳn để thích ứng với hệ thống của Pep. Việc giám đốc thể thao cũ Txiki Begiristain ra đi ảnh hưởng không nhỏ tới Pep, bởi Txiki vừa là đồng hương lại vừa đồng điệu với Pep về mặt tư duy xây dựng đội bóng.

Hugo Viana (trái) đang nắm quyền chuyển nhượng ở Man City và sẽ là người có ảnh hưởng tới việc chọn ai kế tục Pep Guardiola

Pep đã quyết định ở lại mặc dù ở thời điểm đưa ra quyết định, việc ông chọn gia hạn đã dẫn tới rạn nứt trong hôn nhân. Nay có vẻ ông đang suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục, bởi quá trình tái thiết sẽ nhiều gian nan và ông dù sao cũng đã giành đủ thành công ở Man City. Pep vẫn ở lại chủ yếu là vì tình nghĩa.

Daily Mail cho biết ban lãnh đạo Man City luôn sẵn sàng cho khả năng Pep ra đi. Viana sẽ là người có tiếng nói lớn trong việc chọn HLV tiếp theo của CLB, trước đây cũng chính ông là người đã bổ nhiệm Ruben Amorim tại Sporting.