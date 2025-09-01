Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool độc chiếm ngôi đầu, Man City tệ hơn cả MU

Liverpool độc chiếm ngôi đầu

Nhà ĐKVĐ Liverpool và Arsenal đã tạo ra một trận cầu căng thẳng tại Anfield. Mặc dù đây là trận đấu mà đôi bên bỏ lỡ khá nhiều, đó là hệ quả của việc họ đã hiểu nhau quá rõ và có đấu pháp khắc chế mọi điểm mạnh của nhau.

Szobozslai với cú đá phạt đẳng cấp đã đưa Liverpool lên độc chiếm ngôi đầu bảng

Nhưng một cú đá phạt kinh điển của Dominik Szoboszlai, trong ngày anh đá ở vị trí hậu vệ phải thay vì tiền vệ sở trường, đã mang lại bàn duy nhất cho Liverpool. Chiến thắng tối thiểu 1-0 đã khiến Liverpool là đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng, do đó "The Kop" đã độc chiếm ngôi đầu trước khi bước vào đợt nghỉ FIFA Days,

Với 9 điểm, Liverpool hơn Chelsea 2 điểm và cuộc đua vô địch năm nay, nếu có sự góp mặt của Chelsea, sẽ rất thú vị khi các nhà vô địch Club World Cup sẽ đón tiếp các nhà vô địch Premier League vào đầu tháng 10 tại Stamford Bridge. Dù vậy vẫn còn 3 vòng nữa trước khi tới trận đấu đó, và Liverpool vẫn còn Burnley, Everton và Crystal Palace phía trước, trong khi Chelsea còn Brentford, MU và Brighton.

Arsenal với trận thua đầu tiên của mùa giải đã bằng điểm với hàng xóm Tottenham, và họ sẽ có một tháng 9 đầy giông bão: Nottingham Forest, Man City và Newcastle sẽ đón đường "Pháo thủ".

Man City tụt xuống dưới cả MU

Diễn biến ngày Chủ nhật 31/8 của Premier League đã chứng kiến một đội bóng thành Manchester xem ra còn nguy khốn hơn cả MU. Dẫn trước trong hiệp 1 nhờ bàn thắng của Erling Haaland, nhưng Man City đã thua ngược trong hiệp 2 trước Brighton và thất bại 1-2 đã đẩy họ xuống nửa dưới BXH.

Pep Guardiola sững sờ với trận thua ngược của Man City

Đây đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Man City, sau khi họ thua 0-2 trước Tottenham ở vòng 2. Họ giờ bị đẩy xuống vị trí thứ 12 trên BXH, kém điểm hơn cả MU (4 điểm, xếp thứ 8), khiến khi đợt tập trung ĐTQG kết thúc, trận derby Manchester sẽ tất nhiên quyết định xem đội nào của thành Manchester sẽ đứng trên.

Đây là chiến thắng đầu tay của Brighton sau 3 vòng và với thành tích 1 thắng - 1 hòa - 1 thua, họ đứng ở đúng vị trí thứ 10. Vòng sau họ sẽ gặp một đối thủ không mạnh bằng, nhưng Bournemouth đang có thanh thế lên cao sau khi gây sốc hạ Tottenham 1-0.

Đó không phải bất ngờ duy nhất của ngày Chủ nhật. Một West Ham đá khá thê thảm sau 2 vòng đầu tiên, và phải hành quân đến sân City Ground, đã bất ngờ thắng tưng bừng 3-0 trước Nottingham Forest. Các bàn thắng của Bowen, Paqueta và Wilson đã đưa West Ham leo lên thứ 15, thứ hạng cũng chưa phải cao nhưng ít nhất Graham Potter đã tạm thời giảm bớt áp lực lên ghế HLV trưởng của ông.

Kết quả này có thể nói là quá tốt cho West Ham, bởi vòng sau họ sẽ phải đối đầu một Tottenham mạnh hơn nhiều. Nottingham Forest thì chắc chắn không vui, và sau đợt nghỉ họ sẽ phải hành quân tới Emirates để đụng độ Arsenal.

BXH Premier League sau ngày 31/8