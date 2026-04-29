Ông trùm Perez đích thân chốt Mourinho cho Real, lộ điều khoản "chuộc thân"

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid HLV Mourinho

Jose Mourinho trở thành ứng viên số 1 ngồi "ghế nóng" Real Madrid mùa tới sau khi nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Florentino Perez.

  

Chủ tịch Perez tự tay "chấm" Mourinho ngồi ghế HLV Real

Theo nguồn tin từ The Athletic, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez muốn mời lại HLV Jose Mourinho dẫn dắt "Đội bóng Hoàng gia" sau mùa giải 2025/26. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn không phải cái tên xa lạ với Real khi từng dẫn dắt đội bóng giai đoạn 2010-2013, đoạt 3 danh hiệu, trong đó có chức vô địch La Liga 2011/12 với kỷ lục điểm số.

Mourinho hiện dẫn dắt Benfica từ tháng 9, hợp đồng kéo dài tới tháng 6/2027. Tuy nhiên, thỏa thuận có điều khoản khoảng 3 triệu euro, cho phép đôi bên chấm dứt hợp đồng trong vòng 10 ngày sau trận cuối mùa giải. Điều này mở đường cho Mourinho rời Benfica trở lại Bernabeu nếu Real Madrid quyết định bổ nhiệm ông.

Perez tự tay "chốt" Mourinho cho Real mà không thông qua bất kì nhân vật nào

Perez tự tay "chốt" Mourinho cho Real mà không thông qua bất kì nhân vật nào

Perez xem Mourinho là nhân vật có thể giúp đội bóng tìm lại vinh quang đã mất sau 2 mùa bết bát. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến phản đối ý tưởng tái bổ nhiệm "Người đặc biệt" trong nội bộ câu lạc bộ.

Perez tự tay tái thiết Real Madrid

The Athletic nhấn mạnh, Perez là người chủ động nhất trong việc chọn HLV tiếp theo của Real Madrid. Quá trình này hoàn toàn do "ông trùm" 79 tuổi điều hành, trái ngược với việc chọn Xabi Alonso hồi cuối mùa trước, thời điểm CEO Jose Angel Sanchez phụ trách tuyển chọn và Perez chỉ phê duyệt.

Alvaro Arbeloa, người được bổ nhiệm tạm quyền vào tháng 1 để thay thế Xabi Alonso, nhiều khả năng sẽ bị sa thải khi mùa giải kết thúc. Perez muốn khởi động thực hiện cuộc tái thiết trong bối cảnh Real Madrid chuẩn bị kết thúc mùa thứ 2 liên tiếp mà không giành được danh hiệu lớn nào như La Liga, Champions League hay cúp Nhà vua.

Những nghi ngờ trong nội bộ

Bất chấp có mối quan hệ tốt đẹp với Perez, nhà cầm quân 63 tuổi thường gây tranh cãi vì nhiều lùm xùm hậu trường, đặc biệt là mâu thuẫn với cựu đội trưởng Iker Casillas.

Ngoài ra, Mourinho từng chịu chỉ trích sau vụ Vinicius cáo buộc bị Gianluca Prestianni của Benfica phân biệt chủng tộc ở vòng play-off Champions League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Vinicius đã kích động sự việc, sau đó Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định treo giò Prestianni 6 trận.

Xu hướng bổ nhiệm "người cũ" của Real

Trong những năm gần đây, Real Madrid thường chọn những HLV từng làm việc tại câu lạc bộ. Zinedine Zidane trở lại vào 2019 sau khi rời đi 1 năm, còn Carlo Ancelotti trở lại Bernabeu năm 2021 sau khi bị sa thải năm 2015. Nhiều HLV khác như Rafael Benitez, Julen Lopetegui, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa cũng từng gắn bó với Real Madrid, trên tư cách cầu thủ hoặc HLV.

Ngoài Mourinho, các ứng viên khác từng được cân nhắc gồm Mauricio Pochettino (ĐT Mỹ), Didier Deschamps (ĐT Pháp) và Jurgen Klopp, nhưng hiện tại Perez đang nghiêng về phương án mời lại Mourinho nhằm khôi phục sức mạnh của đội bóng.

Chelsea muốn tái hợp Conte, Real Madrid đón tin mừng về chấn thương Mbappe (Clip tin nóng)
Chelsea muốn tái hợp Conte, Real Madrid đón tin mừng về chấn thương Mbappe (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Chelsea muốn HLV Conte trở lại để giải cứu đội bóng khỏi cơn bĩ cực.

Theo Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn:

-29/04/2026 02:59 AM (GMT+7)
