Mbappe bị tố giả chấn thương, làm loạn để rời Real Madrid

Mbappe chán Real, bị nghi giả chấn thương để "trốn" thi đấu

Chấn thương của Kylian Mbappe trong trận hòa 1-1 với Real Betis cuối tuần qua đang trở thành tâm điểm của dư luận. Tiền đạo người Pháp rời sân khi trận đấu chỉ còn 10 phút với lý do được cho là do đau đầu gối.

Sau trận đấu, sự thất vọng rõ rệt lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ Real. Đáng chú ý, nhà báo Tomas Roncero của Cadena SER chia sẻ rằng, nhiều fan không tin rằng Mbappe bị chấn thương, thậm chí nghi ngờ anh "giả đau" vì không muốn cống hiến hết mình cho đội bóng.

Mbappe đã chán ngấy Real Madrid?

Tờ Marca của Tây Ban Nha đã đăng tải bài viết có tiêu đề gây chú ý: "Mbappe đã chán ngấy". Theo tờ báo này, nguyên nhân khiến Mbappe không còn mặn mà với Real Madrid, bất chấp còn hợp đồng tới năm 2029, là do những vấn đề thể lực kéo dài của bản thân, nhất là khi anh chuẩn bị cho World Cup sắp tới.

Vào tháng 3, có tin đồn cho rằng các bác sĩ Real chẩn đoán sai chấn thương của Mbappe, khiến tiền đạo này cảm thấy không được chăm sóc đúng cách. Ngoài ra, Mbappe còn bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề nội bộ trong nội bộ.

Mối quan hệ căng thẳng với Arbeloa và Bellingham, Vinicius

Một trong những nguyên nhân khiến Mbappe không vui vẻ tại Real là mối quan hệ với các đồng đội. Theo nhiều nguồn tin, anh có xung đột với Jude Bellingham và không ưa HLV Alvaro Arbeloa. Thêm vào đó, Mbappe còn tỏ ra không hài lòng khi thấy Vinicius nhận được sự ưu ái hơn từ ban huấn luyện, dẫn đến mối quan hệ giữa 2 ngôi sao ngày càng căng thẳng.

Trong quá khứ, Real và Vinicius đã hoãn quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng, nguyên nhân vì ngôi sao người Brazil không chấp nhận mức đãi ngộ thấp hơn Mbappe. Chínih vì vậy, Mbappe được cho là cảm thấy hả hê khi có tin đồn HLV Arbeloa và cả Vinicius sẽ rời đi sau mùa giải trắng tay.