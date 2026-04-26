Barcelona cho Real "hít khói", kịch bản vô địch La Liga ở Siêu kinh điển

Barcelona bỏ xa Real 11 điểm

Trận hòa tai hại Real Betis 1-1 đã khiến Real Madrid ngày càng "hụt hơi" trong cuộc đua vô địch La Liga. Như để "xát muối" vào nỗi đau của đại kình địch, Barcelona nhẹ nhàng đánh bại Getafe 2-0 ở vòng 32 La Liga (vòng 33 đã đá trước từ giữa tuần) dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal.

Với 85 điểm/33 trận, đội chủ sân Nou Camp chính thức tạo khoảng cách 11 điểm nhiều hơn Real trên bảng xếp hạng La Liga, qua đó tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương.

Ở vòng 34 diễn ra cuối tuần tới, nếu Real thua Espanyol (ngày 4/5), Barcelona sẽ lên ngôi vô địch sớm 4 vòng trong trường hợp đánh bại Osasuna (3/5). Lợi thế của Barca là thi đấu sớm hơn 1 ngày, vì vậy sức ép dành cho thầy trò HLV Alvaro Arbeloa càng lớn.

Kịch bản nâng cúp ở Siêu kinh điển

Tất nhiên, người hâm mộ trung lập vẫn sẽ trông chờ "Đội bóng Hoàng gia" không tiếp tục sảy chân để cuộc đua vô địch có thể kéo dài ít nhất đến vòng 35, thời điểm 2 đội bước vào trận Siêu kinh điển (2h, 11/5). Mặt khác, trận đấu được chờ đợi này sẽ giảm hẳn một nửa giá trị khi cuộc đua đã ngã ngũ.

Trường hợp khoảng cách là 11 điểm khi bước vào vòng 35, Real buộc phải giành chiến thắng ở Siêu kinh điển để níu giữ cơ hội "lội ngược dòng", còn Barcelona chỉ cần hòa là chính thức đăng quang sớm 3 vòng. Rõ ràng, thầy trò HLV Hansi Flick cũng rất háo hức chờ đợi cái kết trong mơ này.

Về phía Real, dù bất kì kịch bản nào xảy ra, "Đội bóng Hoàng gia" cũng sẽ khép lại mùa giải thảm họa vì trắng tay. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ phải chiến đấu vì danh dự cho trận Siêu kinh điển diễn ra trong 2 tuần nữa.

Bảng xếp hạng La Liga hiện tại