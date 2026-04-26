Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Barcelona cho Real "hít khói", kịch bản vô địch La Liga ở Siêu kinh điển

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona Real Madrid

Barcelona có thể tạo nên cái kết đẹp cho cuộc đua vô địch La Liga 2025/26 sau khi nới rộng cách biệt điểm số với Real Madrid.

  

Barcelona bỏ xa Real 11 điểm

Trận hòa tai hại Real Betis 1-1 đã khiến Real Madrid ngày càng "hụt hơi" trong cuộc đua vô địch La Liga. Như để "xát muối" vào nỗi đau của đại kình địch, Barcelona nhẹ nhàng đánh bại Getafe 2-0 ở vòng 32 La Liga (vòng 33 đã đá trước từ giữa tuần) dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal.

Barcelona cho Real "hít khói", kịch bản vô địch La Liga ở Siêu kinh điển - 1

Với 85 điểm/33 trận, đội chủ sân Nou Camp chính thức tạo khoảng cách 11 điểm nhiều hơn Real trên bảng xếp hạng La Liga, qua đó tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương. 

Ở vòng 34 diễn ra cuối tuần tới, nếu Real thua Espanyol (ngày 4/5), Barcelona sẽ lên ngôi vô địch sớm 4 vòng trong trường hợp đánh bại Osasuna (3/5). Lợi thế của Barca là thi đấu sớm hơn 1 ngày, vì vậy sức ép dành cho thầy trò HLV Alvaro Arbeloa càng lớn.

Kịch bản nâng cúp ở Siêu kinh điển

Tất nhiên, người hâm mộ trung lập vẫn sẽ trông chờ "Đội bóng Hoàng gia" không tiếp tục sảy chân để cuộc đua vô địch có thể kéo dài ít nhất đến vòng 35, thời điểm 2 đội bước vào trận Siêu kinh điển (2h, 11/5). Mặt khác, trận đấu được chờ đợi này sẽ giảm hẳn một nửa giá trị khi cuộc đua đã ngã ngũ.

Trường hợp khoảng cách là 11 điểm khi bước vào vòng 35, Real buộc phải giành chiến thắng ở Siêu kinh điển để níu giữ cơ hội "lội ngược dòng", còn Barcelona chỉ cần hòa là chính thức đăng quang sớm 3 vòng. Rõ ràng, thầy trò HLV Hansi Flick cũng rất háo hức chờ đợi cái kết trong mơ này.

Về phía Real, dù bất kì kịch bản nào xảy ra, "Đội bóng Hoàng gia" cũng sẽ khép lại mùa giải thảm họa vì trắng tay. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ phải chiến đấu vì danh dự cho trận Siêu kinh điển diễn ra trong 2 tuần nữa.

Bảng xếp hạng La Liga hiện tại

Barcelona cho Real "hít khói", kịch bản vô địch La Liga ở Siêu kinh điển - 2

Video bóng đá Getafe - Barcelona: Rashford ấn định, tiến gần tới ngôi vương (La Liga)
Video bóng đá Getafe - Barcelona: Rashford ấn định, tiến gần tới ngôi vương (La Liga)

(Vòng 32 La Liga) Barcelona có ngày thi đấu thành công trước Getafe dù không có sự phục vụ của Yamal.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn:

-26/04/2026 02:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN