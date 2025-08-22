Nữ cầu thủ Việt Nam ghi hat-trick, gây tiếng vang ở giải U16 Đông Nam Á

Hôm 21/8, tại thành phố Surakarta (Indonesia), đội tuyển U16 nữ Việt Nam có màn ra quân đầy thuyết phục trong khuôn khổ bảng B, giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 khi đánh bại U16 Campuchia với tỉ số 5‑0.

U16 Việt Nam đại thắng trận ra quân, trong đó Nguyễn Thị Minh Ánh (số 10) lập hat-trick (Ảnh: trang chủ VFF)

HLV Okiyama Masahiko tung vào sân đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4‑2‑3‑1. Chỉ sau 6 phút, U16 Việt Nam đã ăn mừng bàn mở tỉ số khi thủ môn Campuchia bắt hụt bóng từ pha đá phạt của Linh Chi. Đến phút 40, Nguyễn Thị Minh Ánh tạo đột biến với pha đi bóng tốc độ từ trung lộ rồi dứt điểm quyết đoán để gia tăng cách biệt lên 2‑0

Sang hiệp 2, ban huấn luyện thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự nhưng U16 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 75, cầu thủ vào sân thay người Phan Thị Thu Phương ghi bàn nâng tỉ số lên 3‑0. Chỉ 5 phút sau, Minh Ánh tiếp tục tỏa sáng bằng cú đi bóng vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn để hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 4‑0.

Trước khi trận đấu kết thúc, Minh Ánh thêm lần nữa lập công ở phút 90, ấn định chiến thắng 5‑0 và hoàn tất cú hat‑trick. Nhờ màn trình diễn ấn tượng này, cô được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Hôm 20/8, một cầu thủ khác của U16 Indonesia là Nasywa cũng lập hat‑trick ở trận thắng U16 Timor Leste 6‑0.

Với chiến thắng tưng bừng này, U16 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng B, tạo đà trước cuộc so tài tiếp theo với U16 Myanmar vào ngày 25/8.

Đội hình xuất phát U16 nữ Việt Nam: Cẩm My, Linh Chi, Phương Nghi, Trần Thị An, Hải Yến (13), Ngọc Anh (6), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Yến Linh, Hà Vi, Xuân Trang, Minh Ánh.

Ghi bàn: Nguyễn Thị Linh Chi 6′ - Nguyễn Thị Minh Ánh 40′ 80’ 90 - Phan Thị Thu Phương 75′