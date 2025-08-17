Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Mai Đức Chung tri ân CĐV cả nước, muốn ĐT nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

HLV trưởng Mai Đức Chung có những chia sẻ sau khi ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước ĐT nữ Úc ở trận bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 tối ngày 16/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Tối 16/8 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), ĐT nữ Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước tuyển nữ Úc ở trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Bàn thắng duy nhất của Bích Thùy ở cuối hiệp hai không đủ để giúp đội chủ nhà lội ngược dòng.

Đông đảo người hâm mộ phủ kín sân Lạch Tray cổ vũ ĐT nữ Việt Nam tối 16/8.

Đông đảo người hâm mộ phủ kín sân Lạch Tray cổ vũ ĐT nữ Việt Nam tối 16/8.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn với chung kết ngay trên sân nhà. Ngày 19/8 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp Thái Lan, trong khi tuyển nữ Úc sẽ chạm trán Myanmar ở trận chung kết cùng ngày.

🔥 HLV Úc: “Việt Nam rất mạnh mẽ, chúng tôi phải giữ thế trận”

Phát biểu sau trận, HLV trưởng Joseph Palatsides (Úc) bày tỏ sự hài lòng: “Trận đấu hôm nay tuyệt vời. Hiệp một, chúng tôi kiểm soát tốt và tạo nhiều cơ hội, ghi được 2 bàn. Nhưng Việt Nam có sự cổ vũ khổng lồ từ khán giả và hàng thủ chắc chắn. Dù vậy, các cầu thủ Úc đã làm tốt để giành chiến thắng trong một trận đấu khó chơi.

Tôi nói rằng hiệp 2 sẽ khó hơn vì Việt Nam sẽ tấn công nhiều hơn. Chúng tôi cần chơi tích cực và đặc biệt tập trung ở tuyến giữa. Tôi thậm chí nghĩ tới khả năng bị lật ngược, nên yêu cầu các cầu thủ giảm nhịp độ để giữ thế trận. Việt Nam đã chơi rất hay và mạnh mẽ”.

HLV trưởng ĐT nữ Úc chỉ đạo học trò ở trận thắng Việt Nam.

HLV trưởng ĐT nữ Úc chỉ đạo học trò ở trận thắng Việt Nam.

HLV Palatsides khẳng định giải đấu là bước đệm cho thế hệ trẻ của bóng đá nữ Úc. “Đội hình chúng tôi có nhiều cầu thủ U23. Tôi muốn cho họ cơ hội để trưởng thành. Sau từng trận, đội đã cải thiện rõ rệt. Trước chung kết gặp Myanmar, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ, giống như đã chuẩn bị trước khi gặp Việt Nam”, HLV Joseph Palatsides nói thêm.

💪 HLV Mai Đức Chung: “Cảm ơn CĐV cả nước, quyết tâm thắng Thái Lan”

Ở phía bên kia, HLV Mai Đức Chung không giấu nổi xúc động khi nhắc đến sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài Lạch Tray: “Tôi thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ cả nước, đặc biệt là khán giả Hải Phòng đã tiếp thêm sức mạnh. Hôm nay tôi thật sự xúc động, lâu rồi đội tuyển mới nhận được tình cảm lớn như vậy. Dù chưa thể hiện tốt nhất, toàn đội đã nỗ lực trong hiệp 2”.

HLV Mai Đức Chung cảm ơn người hâm mộ cả nước.

HLV Mai Đức Chung cảm ơn người hâm mộ cả nước.

Về trận tranh hạng ba, ĐT nữ Việt Nam có cuộc tái ngộ với ĐT nữ Thái Lan. Ở vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỉ số chung cuộc 1-0. “Gặp Thái Lan, chúng tôi phải hết sức cố gắng. Trận bán kết chưa đạt yêu cầu, nhưng toàn đội sẽ siết chặt lại, nhập cuộc tập trung để giành chiến thắng”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

😔 Bích Thùy: “Sẽ đứng dậy để giành huy chương đồng”

Người ghi bàn danh dự cho tuyển nữ Việt Nam, Bích Thùy, chia sẻ trong nỗi buồn: “Chúng tôi rất tiếc vì đã không chơi tốt. Trước trận, thầy Chung nhắc nhiều về điểm mạnh của Úc, nhưng chúng em nhập cuộc chưa tốt. Cá nhân tôi sẽ lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận cuối cùng, quyết tâm giành huy chương đồng”.

Video bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Australia: Bích Thùy bừng sáng, tranh đấu đến cùng (ASEAN Cup)
Video bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Australia: Bích Thùy bừng sáng, tranh đấu đến cùng (ASEAN Cup)

(Bán kết giải Vô địch nữ Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam có hiệp 1 đầy khó khăn trước Australia to khỏe hơn.

Bấm xem >>

