02/09/2025

Nóng rực bốc thăm Cúp C1: Chờ thư hùng Barca - Arsenal, đại gia Anh âu lo

Cup C1 - Champions League 2025/26
Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2025/26, đó là cuộc thư hùng giữa Barcelona và Arsenal. Đây là mùa giải chứng kiến tới 5 đại diện của giải Ngoại hạng Anh góp mặt.

  

🚀Các nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm phân các trận đấu ở vòng bảng Cúp C1

Nhóm hạt giống số 1: PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Nhóm hạt giống số 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge.

Nhóm hạt giống số 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbon, Olympiacos, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Marseille.

Nhóm hạt giống số 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhagen.

⚽ Bốc thăm vòng bảng Champions League 2025/26 diễn ra khi nào?

Lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025/26 sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam) tại Monaco, tức một ngày sau khi vòng play-off kết thúc và xác định đầy đủ 36 đội bóng giành vé tham dự.

Đêm nay sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2025/26

Đêm nay sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2025/26

🏆 Cách thức bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2025/26

Theo thông báo từ UEFA, mùa giải năm nay tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu mới gồm 36 đội. Cụ thể, 27 đội giành quyền tham dự nhờ thứ hạng tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, cộng thêm 2 nhà vô địch: PSG (vô địch Champions League) và Tottenham (vô địch Europa League). 7 suất còn lại sẽ thuộc về các đội vượt qua vòng play-off và tất cả sẽ cùng góp mặt trong buổi lễ quan trọng này.

36 đội sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa trên hệ số thành tích của các CLB trong 5 mùa gần nhất. Từ nhóm 1, từng đội sẽ lần lượt được bốc thăm và ghép cặp với 8 đối thủ khác nhờ hệ thống phần mềm chuyên dụng, nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

PSG có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu trước 35 đối thủ

PSG có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu trước 35 đối thủ

Mỗi CLB sẽ có 8 trận đấu ở vòng phân hạng, bao gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Đáng chú ý, nguyên tắc quen thuộc vẫn được áp dụng: các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 CLB đến từ cùng một nền bóng đá khác. Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng và tính cạnh tranh cao cho vòng bảng mở rộng.

Quá trình bốc thăm sẽ kéo dài cho tới khi hoàn tất lịch thi đấu cho toàn bộ 36 CLB. UEFA dự kiến công bố chi tiết ngày giờ cụ thể của từng trận muộn nhất vào ngày 30/8. Sau 8 lượt trận, 8 CLB có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp hạng từ 9 đến 24 sẽ bước vào vòng play-off 2 lượt đi và về để tranh 8 suất còn lại.

Nóng rực bốc thăm Cúp C1: Chờ thư hùng Barca - Arsenal, đại gia Anh âu lo - 3

Các đội bóng Anh âu lo trước lễ bốc thăm

3 đội bóng Anh là Liverpool, Man City và Chelsea ở trong nhóm 1. Arsenal ở nhóm 2, còn nhà vô địch Europa League là Tottenham rơi xuống nhóm 3. Với bối cảnh các nhóm hạt giống tại Champions League năm nay, việc các đội bóng Anh phải đối diện lịch thi đấu khó khăn gần như bất khả kháng.

Người hâm mộ có thể chờ đợi những cặp đấu hấp dẫn như Arsenal gặp PSG/Barca/Real Madrid/Bayern Munich... Tottenham khó lòng tránh các trận đại chiến với lịch thi đấu rất nặng, bởi họ xếp ở nhóm hạt giống số 3.

Đồ họa thể thức của Champions League 2025/26

Nóng rực bốc thăm Cúp C1: Chờ thư hùng Barca - Arsenal, đại gia Anh âu lo - 4

Liverpool - Arsenal 31.08

28/08/2025 05:22 AM (GMT+7)
