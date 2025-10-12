Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup)

Hiệp một hoàn toàn thuộc về Bồ Đào Nha, nhưng "Brazil châu Âu" vẫn thiếu một chút sắc bén ở phần ba cuối sân để xuyên phá hàng thủ Ireland, vốn chơi rất kín kẽ.

Dù vậy, Ronaldo đã một lần đưa bóng trúng cột dọc, Bernardo Silva sút bồi ra ngoài khó tin. Inacio đánh đầu buộc thủ môn Kelleher của Ireland phải trổ tài cứu thua, và chính Bernardo Silva cũng có thêm cơ hội ngay trước giờ nghỉ.

Tỷ số chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-0 Ireland (Hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neto, Ronaldo

Ireland: Kelleher, Collins, O'Shea, O'Brien, Coleman, Manning, Cullen, Ebosele, Molumby, Ogbene, Ferguson

Thống kê trận đấu

Bồ Đào Nha Ireland Sút khung thành 30 (6) 2 (0) Thời gian kiểm soát bóng 70% 30% Phạm lỗi 6 9 Thẻ vàng 2 5 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 4 Phạt góc 9 0 Cứu thua 0 5

Chấm điểm cầu thủ