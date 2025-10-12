Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Iraq vs Indonesia 12/10/25 - Trực tiếp
Logo Iraq - IRQ Iraq
0
Logo Indonesia - IDN Indonesia
0
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Cristiano Ronaldo chính là người tạo ra tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1.

Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup) - 1

Hiệp một hoàn toàn thuộc về Bồ Đào Nha, nhưng "Brazil châu Âu" vẫn thiếu một chút sắc bén ở phần ba cuối sân để xuyên phá hàng thủ Ireland, vốn chơi rất kín kẽ.

Dù vậy, Ronaldo đã một lần đưa bóng trúng cột dọc, Bernardo Silva sút bồi ra ngoài khó tin. Inacio đánh đầu buộc thủ môn Kelleher của Ireland phải trổ tài cứu thua, và chính Bernardo Silva cũng có thêm cơ hội ngay trước giờ nghỉ.

Tỷ số chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-0 Ireland (Hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neto, Ronaldo

Ireland: Kelleher, Collins, O'Shea, O'Brien, Coleman, Manning, Cullen, Ebosele, Molumby, Ogbene, Ferguson

Thống kê trận đấu

Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup) - 2 Bồ Đào Nha Ireland Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup) - 3

Sút khung thành
30 (6)
2 (0)
Thời gian kiểm soát bóng
70%
30%
Phạm lỗi
6
9
Thẻ vàng
2
5
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
4
Phạt góc
9
0
Cứu thua
0
5

Chấm điểm cầu thủ

Bồ Đào Nha Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup) - 4 vs Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup) - 5 Ireland

Điểm

Costa 7.1

Dalot 7.0

Dias 7.8

Inacio 7.2

Mendes 8.4

Ghi bàn Neves 8.9

Vitinha 7.3

Thẻ vàng Bruno Fernandes 7.5

Thẻ vàng Bernardo Silva 7.2

Neto 7.0

Ronaldo 6.5

Điểm

8.4Kelleher Thẻ vàng

5.9Collins

7.6O'Shea

6.1O'Brien

6.8Coleman

7.1Manning Thẻ vàng

6.5Cullen Thẻ vàng

5.7Ebosele Thẻ vàng

7.0Molumby Thẻ vàng

6.0Ogbene

5.0Ferguson

Thay người

Veiga 7.1

Kiến tạoTrincao 7.3

Semedo 6.5

Leao 6.0

Ramos

Thay người

5.9Johnston

5.8Parrott

6.0Smallbone

Egan

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Neves ghi bàn quý giá (Vòng loại World Cup) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Neves ghi bàn quý giá (Vòng loại World Cup) (Hết giờ)

(Lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Ruben Neves ghi bàn mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha ở những phút bù giờ cuối trận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2025 02:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN