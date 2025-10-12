Video bóng đá Bồ Đào Nha - Ireland: Ronaldo đá hỏng 11m, vỡ hòa phút 90+1 (Vòng loại World Cup)
(Lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Cristiano Ronaldo chính là người tạo ra tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1.
Hiệp một hoàn toàn thuộc về Bồ Đào Nha, nhưng "Brazil châu Âu" vẫn thiếu một chút sắc bén ở phần ba cuối sân để xuyên phá hàng thủ Ireland, vốn chơi rất kín kẽ.
Dù vậy, Ronaldo đã một lần đưa bóng trúng cột dọc, Bernardo Silva sút bồi ra ngoài khó tin. Inacio đánh đầu buộc thủ môn Kelleher của Ireland phải trổ tài cứu thua, và chính Bernardo Silva cũng có thêm cơ hội ngay trước giờ nghỉ.
Tỷ số chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-0 Ireland (Hiệp 1: 0-0)
Đội hình xuất phát
Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neto, Ronaldo
Ireland: Kelleher, Collins, O'Shea, O'Brien, Coleman, Manning, Cullen, Ebosele, Molumby, Ogbene, Ferguson
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Costa 7.1
Dalot 7.0
Dias 7.8
Inacio 7.2
Mendes 8.4
Neves 8.9
Vitinha 7.3
Bruno Fernandes 7.5
Bernardo Silva 7.2
Neto 7.0
Ronaldo 6.5
Điểm
8.4Kelleher
5.9Collins
7.6O'Shea
6.1O'Brien
6.8Coleman
7.1Manning
6.5Cullen
5.7Ebosele
7.0Molumby
6.0Ogbene
5.0Ferguson
Thay người
Veiga 7.1
Trincao 7.3
Semedo 6.5
Leao 6.0
Ramos
Thay người
5.9Johnston
5.8Parrott
6.0Smallbone
Egan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Ruben Neves ghi bàn mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha ở những phút bù giờ cuối trận.
